Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:23

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:23

Küresel solar çatı kaplama endüstrisinin 2031 yılına kadar yaklaşık 185 milyar avro (yaklaşık 200 milyar dolar) gelir elde etmesi öngörülüyor. Bu istatistikler, yenilenebilir enerjiye küresel geçişte güneş enerjisinin hayati rolünün altını çiziyor. Güneş enerjisi odaklı hizmetler sunan Solartec, enerji sektöründeki dönüşüme uygun olarak konumunu giderek güçlendiriyor. Solartec Kurucusu Yiğit Mehmet Uzunal, “Dünyada sürdürülebilir enerjiye geçiş süreci yaşanıyor. Güneş enerjisi, bu alandaki küresel dönüşümde kritik bir rol oynuyor. Küresel enerji sektörü yönünü güneşe çevirdi” dedi.

Solartec Kurucusu Yiğit Mehmet Uzunal, sektördeki gelişmeleri değerlendirdi. Güneş enerjisinin yenilenebilir enerji çözümleri arasında ön planda olduğuna işaret eden Uzunal, teknolojideki gelişmelerin sektörü yönlendirdiğine işaret etti. Uzunal, kamu otoritelerinin güneş enerjisine yönelik olumlu yaklaşımlarının ve politikalarının da sektörü geliştirdiğini belirterek, “Dünyada sürdürülebilir enerjiye geçiş süreci yaşanıyor. Çevre bilincinin artması ve geleneksel enerji kaynaklarının azalması güneş enerjisine talebi giderek artırıyor. Güneş enerjisi, bu alandaki küresel dönüşümde kritik bir rol oynuyor” diye konuştu.

“GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BIR BÜYÜMEYE TANIKLIK EDİYORUZ”

Sektördeki büyümeyi, güneş teknolojilerinin gelişimine ve yaygınlaşmasına bağlayan Yiğit Mehmet Uzunal, şu bilgileri paylaştı; “Güneş ışınlarını çift yönlü yakalayan çift yüzeyli güneş panelleri, yüksek verimlilik ve düşük üretim maliyetleri ile bilinen perovskit güneş pilleri gibi yenilikler, sektörde devrim niteliği taşıyor. Ayrıca, enerji depolama çözümleri, güneş enerjisinin depolanmasını ve yönetilmesini kolaylaştırarak, yenilenebilir enerjiye yeni çözümler sunuyor. Bu sebeple küresel enerji sektörü yönünü güneşe çevirdi”

Dünyada güneş enerjisi yatırımlarının giderek arttığına dikkat çeken Uzunal, “Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkeler, güneş enerjisi altyapısına ve araştırmalarına yoğun yatırım yapıyor. Bu ülkeler, küresel manada sektörün öncüleri diyebiliriz. Tüm bunların karbon ayak izini azaltmak, yeni istihdam alanları oluşturmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek gibi amaçları var. Güneş enerjisi sektöründe benzeri görülmemiş bir büyümeye tanıklık ediyoruz, diyebiliriz. Solartech olarak bu bilinçle yatırımlarımıza devam ediyoruz”

“GÜNEŞ TERTEMİZ BİR GELECEK VADEDİYOR”

“Güneş enerjisinin umut veren doğasına inanıyoruz. Çünkü güneş gerçekten tertemiz bir gelecek vadediyor” diyen Uzunal, şunları kaydetti: “Küresel bir enerji geçişinin ön safındayız. Bu bilinçle sektöre yönelik yeni çözümler üretiyor, yenilenebilir enerjide hizmet standartlarımızı sürekli güncelliyoruz. Şebeke elektriğine göre daha uygun maliyetli ve güvenilir bir enerji kaynağı sağlıyoruz. Uçtan uca proje çözümleri ile sanayi tesislerinden ticarethanelere, meskenlerden bahçelere kadar birçok alanda ve mekanda karbon ayak izlerini azaltıp, enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan anahtar teslim güneş enerjisi santrali hizmetleri sağlıyoruz”

“GES YATIRIMLARINI KÂR KAYNAKLARINA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Yiğit Mehmet Uzunal, kuruldukları 2019 yılından bu yana güneş enerjisi santrali yatırımlarını kâr kaynaklarına dönüştürdüklerini vurgulayarak, “Projelerimiz en katı standartlara göre tasarlanıyor. Proje geliştirme, inşaat ve işletme kısımlarını içeren hizmetlerimiz, teknolojik gelişmelere aşina profesyonel bir ekip tarafından veriliyor. Güneş santrali projelerinde saha seçiminden işletmeye kadar temel proje aşamalarında danışmanlık da sağlıyoruz. Tüm fizibilite çalışmalarını ve müteakip proje tasarım sürecini dokümantasyon desteği ile birlikte kusursuz ve sorunsuz bir şekilde tamamlıyoruz” sözlerine dikkat çekti.