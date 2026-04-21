Eczacıbaşı VitrA ve YGA, Bilecik’teki 6.684 öğrenciyi bilimle buluşturdu

YGA’nın (Young Guru Academy), çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmak amacıyla tasarladığı Bilim Seferberliği projesi, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ve VitrA Karo’nun desteğiyle Bilecik’te hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında geliştirilen “vicdanlı bilim” projeleri, 20 Nisan’da VitrA İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen sergi ve sertifika töreniyle tanıtıldı. Çocuklara sertifikalarını, Eczacıbaşı Topluluğu İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun verdi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu ve Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya’nın katıldığı törende konuşan YGA Kurucusu Sinan Yaman, “Bilim Seferberliği, sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil; Türkiye’den başlayıp dünyaya ilham olan, özünde gönüllülük ve birlikte başarma kültürünün yattığı bir sürdürülebilir kalkınma modelidir” dedi.

Geleceği; merak eden, sorgulayan ve öğrenmekten vazgeçmeyen nesillerin şekillendireceğine inandığını söyleyen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Hasan Pehlivan ise “Markalar elbette ki doğdukları topraklardan beslenir. Ama asıl önemli olan, o topraklara ne kattıklarıdır. Eğer içinde bulunduğunuz toplum için yalnız ürün değil, değer de üretebiliyorsanız, gerçek anlamda başarılısınız demektir. 50 yıl önce üretime başladığımız Bilecik, Bozüyük’te yerel kalkınmaya ve sosyal gelişime her zaman katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ayni ve nakdi desteklerin ötesinde, özellikle eğitim ve fırsat eşitliği alanlarına odaklanıyoruz. Eczacıbaşı Topluluğu’nun sahiplendiği spor alanında da aktif olmaya çalışıyoruz” dedi.

Çocuklardan dünyanın gerçek problemlerine akılcı çözümler

YGA’nın sosyal ekonomik kalkınma projesi Bilim Seferberliği kapsamında, Bilecik genelindeki 18 okulda 6.684 öğrenci bilimle buluştu. Proje kapsamında öğrencilere; Harvard ve MIT'de görev yapan Prof. Dr. Mehmet Toner gibi bilim insanlarının danışmanlığında geliştirilen yapay zeka ve kodlama setleri ulaştırıldı. Projenin sürdürebilirliği için rol model öğretmenler seçildi, 12 haftalık dijital bilim ansiklopedisi eğitimi verildi ve yapay zeka destekli eğitim araçlarına erişimleri sağlandı.

Okullarda yürütülen çalışmaların sonucunda, öğrencilerin toplumsal sorunlara çözüm üretmek üzere, “vicdanlı bilim” yaklaşımıyla tasarladığı projeler VitrA İnovasyon Merkezi’nde sergilendi. Sergide yer alan projeler arasında; güneş enerjisinden maksimum verim elde etmeyi amaçlayan güneş takip sistemi, deprem anında erken uyarı ve tahliyeyi kolaylaştıran deprem uyarı sistemi ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılmasını sağlayan akıllı geri dönüşüm sistemi dikkat çekti. Bunun yanı sıra, üretim ortamlarında güvenliği artırmaya yönelik yarı otonom taşıma aracı ve gürültü uyarı sistemi gibi projeler de sergilendi. Projeler arasında, Hatay'daki öğrencilerin çalışmalarından ilham alınarak geliştirilenler de dikkat çekti. Bu durum, Bilim Seferberliği projesinin Türkiye genelinde nasıl bir ilham ağına dönüştüğünü ve çocukların birbirlerine nasıl rehber olduklarını somut biçimde ortaya koydu.

YGA ve Bilim Seferberliği Hakkında

YGA (Young Guru Academy), 2000 yılında Türkiye'de kurulan, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. YGA, bilim ve vicdanı birleştiren "çift kanatlı" gençler yetiştirir. Bu gençler, dünya çapında sosyal etki yaratan inovatif projeler geliştirir. Bilim Seferberliği kapsamında geliştirilen yapay zeka ve kodlama setleri ile dijital bilim ansiklopedisi, Türkiye'nin 81 ilindeki dezavantajlı bölgelerdeki okullara ulaştırılmaktadır. YGA Zirvesi ise her yıl 2.000 parlak lise ve üniversite öğrencisini bilim, iş ve sanat dünyasının rol model isimleriyle buluşturmaktadır.