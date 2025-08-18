Ekonomik belirsizliklere karşı istikrarlı büyüme: Grape Law, Inc. 5000’de!

Türk girişimler uluslararası arenada başarıdan başarıya koşuyor. ABD'de göçmenlik hukuku alanında faaliyet gösteren Grape Law, girişimcilik ekosisteminin nabzını tutan Inc. dergisinin "Inc. 5000" listesine girerek başarılarına bir yenisini ekledi. Son üç yılda elde ettiği büyüme oranıyla genel sıralamada 161'inci olan şirket, hukuk sektöründe hizmet verenler arasında ise 4'üncü sıraya yerleşti. Daha önce ABD Ticaret Odası tarafından Amerika'nın en iyi 100 KOBİ'sinden biri ve Kuzeydoğu Amerika'nın en hızlı büyüyen şirketleri arasında beşinci seçilen Grape Law, bu başarısıyla istikrarlı yükselişini bir kez daha kanıtladı.

“Başarının temelinde insan odaklı dijitalleşme var”

Bu başarının temelinde ABD ticari göçmenlik hukuku hizmetleri sunmanın ötesinde bir hukuk teknolojisi üreticisine dönüşmelerinin yer aldığını söyleyen Grape Law Kurucusu Muhammed Üzüm, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Arjantin, Belçika, Avustralya ve İngiltere gibi farklı ülkelerden profesyonellerin de yer aldığı uluslararası bir ekibe sahibiz. Müvekkillerimizin Amerika’daki hedeflerine en kısa yoldan ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaca yönelik son yıllarda insan odağını kaybetmeden dijitalleşmek için yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık.”

“G öçmenlik hukuku hizmetlerimizi global arenaya ta şımaya hazırlanıyoruz”

ABD’de baroya kayıtlı bir avukat olmanın yanı sıra, göçmen bir girişimci olduğunun altını çizen Grape Law’ın Kurucusu Muhammed Üzüm, “Farklı bir ülkede, bilinmeyen, anlaşılması zor yasal mevzuatlarla iş yapmanın ne demek olduğunu önce kendim deneyimledim. Bu süreçte iletişimin çok önemli olduğunu gördüm. Tam da bu nedenle, şirketimize özel ürettiğimiz Grape Bot, Grape Assistant ve Grape App gibi teknolojiler rutin işleri üstlenirken; avukatlarımız stratejik analiz ve birebir müvekkil iletişimine odaklanabiliyor. Inc. 5000 listesinde elde ettiğimiz başarı, sunduğumuz bu kaliteli hizmetin ve tavsiye yoluyla büyüyen müvekkil ağımızın çok güzel bir göstergesi” ifadelerini kullanarak değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Avukatlar dışında yazılım geliştiriciler, hukuk mühendisleri, tasarımcılar, pazarlamacılar ve iş geliştirme uzmanlarından oluşan dört kıtada konumlanmış 100’den fazla kişiden oluşan ekibimizle Amerika ticari göçmenlik hukuku alanında modern, hızlı ve sonuç odaklı hizmetler sunuyoruz. Globalde elde ettiğimiz başarılardan aldığımız güvenle birlikte, göçmenlik hukuku hizmetlerimizi global arenaya taşımaya hazırlanıyoruz.”

Geleceği şekillendiren girişimciler ve liderler için önde gelen medya markası ve başvuru kaynağı olan ABD merkezli iş dergisi Inc.’nin listesinde yer alan şirketler, 22–24 Ekim’de Phoenix’te düzenlenecek galada bir araya gelecek. Grape Law’ın da arasında bulunduğu ilk 500 şirket, Inc. dergisinin sonbahar sayısında listelenecek.