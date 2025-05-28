Enerji depolama ekosistemi Ankara’da buluştu

Türkiye'nin enerji dönüşümündeki stratejik atılımında mihenk taşı kabul edilen enerji depolama sistemleri için buluşma noktası Ankara oldu. Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) ve Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER), 21 Mayıs’ta JW Marriott Hotel Ankara’da düzenlenen 3. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi kapsamında kamu, özel sektör ve akademiden temsilcileri bir araya getirdi. Sektörün gelecek vizyonunun tartışıldığı zirvede, enerji depolama sistemleri çok boyutlu olarak ele alındı.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKASINDA 2035 HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye’nin enerji politikalarının arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda şekillendiğini belirtti. 2035 yılına kadar ulaşılması planlanan hedefleri sıraladı. Buna göre yenilenebilir enerji kurulu gücü 120 bin megawatta, yatırım hacmi ise 80 milyar dolara çıkarılacak. Söz konusu hedefler doğrultusunda Türkiye’nin enerji depolama kapasitesi de 7,5 gigawatta ulaştırılacak. 5 gigawattlık deniz üstü rüzgar santralı kurulacak. Ayrıca yatırımlara hız kazandıracak Süper İzin Torba Kanunu, kısa süre içinde TBMM'ye sunulacak.





5 PANEL VE 1 ÖZEL OTURUM DÜZENLENDİ

EDSİS Başkanı C. Can Tutaşı’nın enerji depolamanın yenilenebilir entegrasyonu, enerji güvenliği ve sistem esnekliği için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu vurguladığı zirvede, enerji depolama sistemlerine dair teknik, yönetsel, ekonomik ve teknolojik boyutların ele alındığı 5 panel ve 1 özel oturum düzenlendi. “Türkiye'de Enerji Depolama Sistemleri Görünümü” başlıklı panelde, enerji depolamanın mevcut mevzuat çerçevesi, yatırım trendleri ve piyasa gelişmeleri değerlendirildi. “Depolama, Toplayıcılık ve Esneklik Üçgeni: Enerji Sistemlerinde Yeni Değer Yaratımı” adını taşıyan panelde ise toplayıcı sistemler ve esneklik çözümleri üzerinden enerji sistemlerine nasıl katma değer yaratılabileceği ele alındı.

İSPANYA VE PORTEKİZ ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Zirvedeki “Fireside Chat: İber Yarımadası'ndaki Elektrik Kesintisi ve Paradigma Değişimi” panelinde İspanya ve Portekiz’deki elektrik kesintileri üzerinden, sistem kırılganlıkları ve Türkiye için çıkarımlar tartışıldı. “Depolama Yatırımlarında Tasarımdan Kabule Teknik Yol Haritası” başlıklı panelde ise proje tasarımı, entegrasyon, kabul süreçleri ve teknik standartlar detaylı biçimde ele alındı. Yapay zeka, uzaktan izleme, yazılım çözümleri ve operasyonel yönetim teknolojileri, “Enerji Depolama Sistemlerinin Yönetiminde Yenilikçi Teknolojiler” oturumunda konuşuldu. “Sanayici Perspektifinde Enerji Teknolojileri Yatırımları” isimli panelde de depolama yatırımlarına yönelen sanayi kuruluşlarının deneyimleri, motivasyonları ve karşılaştıkları engeller paylaşıldı.





TÜRKİYE'NİN ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE YÖN VEREN ÖNCÜ PLATFORM

Birçok kurum ve kuruluş tarafından desteklenen 3. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi’ne, enerji sektörünün önde gelen şirketleri, kamu kurumlarının temsilcileri, yatırımcılar ve teknoloji sağlayıcıları yoğun ilgi gösterdi. Zirve, içerik derinliği ve tematik çeşitlilik açısından enerji depolama konusunun Türkiye enerji politikasındaki artan stratejik önemini yansıttı. Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmelerde, zirvenin çok paydaşlı yapısı ve güncel tartışma konularına getirdiği katkıyla, Türkiye’de enerji sektörünün geleceğine yön veren öncü platformlardan biri olduğu belirtildi.

Zirvenin ana sponsorları arasında Alfa Solar, Astor, CCT Enerji, EGESA Enerji, Europower Enerji’nin yanı sıra; ERC Sistem, inavitas, INSOS, isotec, Liva Enerji, Reap-G, Senkroner, Schmid Pekintaş Enerji, Wattox da bulunuyor. Destekçileri arasında ise Enerji Ticareti Derneği (ETD), Enerji Üreticileri Derneği (EÜD), Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, güneş enerjisi şirketi GENSED ve Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği gibi kurumlar bulunuyor.