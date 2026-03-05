Enerjisa Üretim, Kadınlarla Güçlenen Enerji Ekosistemi İnşa Ediyor

Türkiye’nin enerji dönüşümü, sadece teknolojik yatırımlarla değil, toplumsal fırsat eşitliği temelli bir "yetenek dönüşümüyle" de şekilleniyor. Enerjisa Üretim, Çanakkale’de bulunan ve operasyon yapısının tamamı kadınlardan oluşan Ovacık Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ile sektörde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

SAHADA KADIN GÜCÜ: REDKA MODELİ

Şirketin insan ve kültür stratejisinin temel taşı olan REDKA (Rüzgârı Enerjiye Dönüştüren Kadınlar) programı, meyvelerini vermeye başladı. Program kapsamında yetişen 25 kadın mühendis ve teknisyen, bugün rüzgâr türbinlerinin bakımından operasyon yönetimine kadar her aşamada aktif rol alıyor. Ovacık RES ise bu yetenek yapısının sahadaki en somut ve ölçeklenebilir modeli olarak konumlanıyor.





"ZİHİNLERDEKİ BARİYERLERİ YIKIYORUZ"

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, enerji dönüşümünü sadece teknik bir ilerleme değil, derin bir kültürel değişim olarak gördüklerini vurguladı. Gürkale, "Bu işin kadını erkeği olmadığı bilincini önce zihinlerde, ardından sahada kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz. Ovacık RES, kadınların her rolde yüksek performansla yer alabildiğini gösteren net bir dönüşüm hikâyesidir" dedi.

HEDEF: 1000 MW VE GÜÇLÜ YETENEK EKOSİSTEMİ

30. yılında rüzgâr enerjisinde 1.000 MW kurulu güç eşiğini aşan ilk şirket olma başarısını gösteren Enerjisa Üretim, bu büyümeyi kapsayıcı bir istihdam modeliyle taçlandırıyor. Şirket, 2026 yılında da REDKA Teknisyen programına devam edeceğini duyurdu. Mayıs ayında başvuruları başlayacak olan program, sınırlı kontenjanla derinlemesine teknik eğitim ve kalıcı istihdam sağlamayı hedefliyor.

Megavatların ötesine geçerek "insan odaklı" bir büyüme stratejisi izleyen şirket, enerjinin geleceğinde kadın imzasını daha görünür kılmaya kararlı.