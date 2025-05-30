Faradai, Yapay Zeka Platformu’nu Dekarbonizasyon Zirvesi’nde tanıttı

Yapay zeka destekli sürdürülebilirlik çözümlerinde öncü Londra merkezli teknoloji şirketi Faradai, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) desteğiyle geliştirdiği Yapay Zeka Platformu’nu 27 Mayıs’ta İstanbul Postane’de düzenlediği lansmanla tanıttı. Lansmanın hemen ardından gerçekleştirdiği çalıştayla da sektörde lider sürdürülebilirlik ve teknoloji profesyonellerini bir araya getirdi. “Sürdürülebilirlikte Veri ve Yapay Zeka Çalıştayı” olarak adlandırılan etkinlik, dekarbonizasyon ve dijital dönüşüm alanında özel sektör, akademi, STK’lar ve kamu kurumlarının katılımıyla örnek bir zemin oluşturdu.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Verimlilik Uygulamaları Dairesi Başkanı Dr. Yücel Özkara ise geliştirilen proje ile ilgili şu ifadelerde bulundu: “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları kararlılıkla destekliyoruz. Bu kapsamda, Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) iş birliğiyle, yenilikçi bir yerli firmaya destek sağlayarak karbon emisyonu raporlaması alanında önemli bir projeyi başarıyla hayata geçirdik. Projede yapay zeka teknolojilerinden yararlanılmış olması, hem Bakanlığımız hem de AVT açısından son derece kıymetli bir gelişme oldu. Bu iş birliğini, Bakanlığımızın makro hedeflerine katkı sağlayan ve yerli teknoloji firmalarımızın küresel düzeyde rekabet gücünü artıran önemli bir adım olarak görüyoruz. Projede ortaya çıkan ürünün; başta Model Fabrikalarda eğitim amaçlı olmak üzere, tüm kesimlerde yaygınlaşmasını önemsiyoruz.”

Proje Danışmanı Bopti AI Kurucu Ortağı Can Görür, Faradai ekibi ile yeni geliştirdirdikleri ürün özellikleri ile ilgili proje lansmanında şunları söyledi: “Faradai ile yürüttüğümüz bu proje kapsamında, sürdürülebilirlik yönetim süreçlerini dijitalleştirerek yapay zeka destekli, otonom bir yapıya taşımayı hedefledik. Bu doğrultuda geliştirilen çoklu ajan yapay zeka sistemi, platforma başarıyla entegre edildi. Yeni yetkinlik sayesinde platform, karmaşık dekarbonizasyon süreçlerini hızlı ve etkin bir şekilde yöneterek, kurumların sürdürülebilirlik yolculuklarını uçtan uca destekleyebilecek bir kapasiteye ulaştı.”

VERİ ODAKLI KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA ÖNEMLİ BİR MİHENK TAŞI

Faradai Kurucu Ortak ve CEO’su Şahin Çağlayan, etkinlikle ilgili, “Karbon emisyonu raporlama, ESG performans analizleri ve enerji tüketimlerinin yönetim süreçlerini yapay zeka ile hızlandırmak ve ölçeklemek, yalnızca çevresel fayda yaratmakla kalmıyor. Kurumlar için operasyonel verimliliği artırarak uzun vadeli değer üretimine de olanak tanıyor. Bu etkinlik, sektörün ihtiyaç duyduğu veri odaklı kültürel dönüşüm yolculuğunda önemli bir mihenk taşı oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Faradai CTO'su Aycan Gülez ise yapay zekanın, sadece konunun uzmanlarının değil, isteyen herkesin karbon emisyon raporlaması ve ESG alanlarındaki bilgilere kolay bir şekilde ulaşımına olanak sağladığını ekledi.





ÖRENK BİR İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU OLUŞTURULDU

Yenilikçi yapay zeka çözümleriyle kurumların sürdürülebilirlik yolculuğunda daha etkin, ölçülebilir ve şeffaf adımlar atmasına öncülük etmeyi sürdüren Faradai, lansmanın hemen ardından gerçekleştirdiği “Sürdürülebilirlikte Veri ve Yapay Zeka Çalıştayı” ile sürdürülebilirlik ve teknoloji liderlerini bir araya getirerek dekarbonizasyon ve dijital dönüşüm alanında örnek bir iş birliği platformu oluşturdu. Çalıştayın ilk oturumunda, Faradai’nin yenilikçi Çoklu-ajan Yapay Zeka Platformu’nun özellikleri paylaşıldı. Buna göre platform, yapay zeka destekli gelişmiş veri toplamanın yanı sıra, analiz ve raporlama yetenekleri sayesinde, kurumların karbon ayak izi yönetimi ve ESG performans takibi ve enerji yönetimi için çözümler sunuyor. Böylece uçtan uca sürdürülebilirlik süreçlerinin etkinliğini ve şeffaflığını artırıyor.

Tristone Grup Sürdürülebilirlik Müdürü Gökhan Yılmaz sürdürülebilirlik yönetiminde veri ve teknoloji odaklı yaklaşımının önemini şu ifadelerle vurguladı: “Sürdürülebilirlik yönetiminde veri odaklı ve teknoloji destekli yaklaşımlar kritik öneme sahip. Dağınık ve farklı kaynaklardaki verilerin dijital ortama aktarılarak standart ve analiz edilebilir hale getirilmesi, hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de şeffaflığı güçlendiriyor. Yapay zeka gibi ileri teknolojilerle desteklenen sistemler, karbon piyasaları dahil olmak üzere birçok alanda hızlı ve güvenilir öngörüler sunarak stratejik karar alma süreçlerine doğrudan katkı sağlıyor. ATP GreenX ve Faradai iş birliği ile firmaların ve tedarikçilerinin yeşil enerjiye kolay ve güvenli erişimini sağlayarak karbon pozisyonlarını etkin bir şekilde yönetmelerine imkan sunuyor, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarındaki teknoloji etkisini katlayarak artırıyoruz.”

ATP GreenX Birim Başkanı Tuğba Sarı sürdürülebilirlik yönetiminde dijitalleşmenin önemine şu ifadelerle dikkat çekti: “Sürdürülebilirlik yönetiminde veri odaklı ve teknoloji destekli yaklaşımlar kritik öneme sahip. Dağınık ve farklı kaynaklardaki verilerin dijital ortama aktarılarak standart ve analiz edilebilir hale getirilmesi, hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de şeffaflığı güçlendiriyor. Yapay zeka gibi ileri teknolojilerle desteklenen sistemler, karbon piyasaları dahil olmak üzere birçok alanda hızlı ve güvenilir öngörüler sunarak stratejik karar alma süreçlerine doğrudan katkı sağlıyor. ATP GreenX ve Faradai iş birliği ile firmaların ve tedarikçilerinin yeşil enerjiye kolay ve güvenli erişimini sağlayarak karbon pozisyonlarını etkin bir şekilde yönetmelerine imkan sunuyor, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarındaki teknoloji etkisini katlayarak artırıyoruz.”

Faradai Kurucu Ortak ve COO’su Burak Sefer şunları ekledi: “Faradai olarak Avrupa’dan Güneydoğu Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada; Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Hindistan ve Singapur çevresinde birçok iş ortağımızla birlikte sürdürülebilirlik dönüşümüne öncülük ediyoruz. Yapay zeka tabanlı altyapımız, hem sürdürülebilirlik süreçlerine yeni adım atan KOBİ’ler için erişilebilir çözümler sunuyor hem de büyük ölçekli kurumsal şirketlerin karmaşık veri toplama ve raporlama ihtiyaçlarına etkin yanıt veriyor. Bölgemizde teknolojiyle sürdürülebilirliği buluşturarak, sektörleri dönüştürmeyi ve ulusal-küresel sürdürülebilirlik hedeflerine somut katkı sunmayı önceliğimiz olarak görüyoruz.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİNİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Çalıştayın ikinci oturumunda ise sürdürülebilirlik yönetiminin geleceği, gerçek zamanlı veri ve yapay zeka destekli analizlerin gücüyle masaya yatırıldı. Özellikle yapay zekanın dekarbonizasyon stratejilerindeki kritik rolü ve bu alandaki potansiyeli derinlemesine incelendi. Katılımcılar, sürdürülebilirlik raporlamasında doğruluğun ve şeffaflığın artırılması için gerekli adımları ve kurumsal sürdürülebilirlik operasyonlarında dijital dönüşümün uygulama örneklerini ele aldı. Çalıştay, yalnızca bilgi paylaşımını sağlamakla kalmayıp, sektör paydaşları arasında yeni iş birliği fırsatlarının doğmasına ve ortak bir öğrenme kültürünün güçlenmesine zemin hazırladı. Çalıştayın çıktılarının çok yakın zamanda bir rapor seklinde tüm sektör paydaşları ile paylaşılması hedefleniyor.