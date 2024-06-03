FBİAD, Aziz Yıldırım’ı dernek üyeleriyle buluşturdu

Yayınlanma: 03.06.2024 - 21:44

Güncelleme: 03.06.2024 - 21:44

Türkiye’nin en büyük spor kulübünden biri olan Fenerbahçe’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na sayılı günler kaldı. Bu yılki başkanlık seçimine Ali Koç’un yanı sıra, Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinde en uzun süre başkanlık görevini yürüten Aziz Yıldırım da yeniden aday oldu. Yarıştaki iki adaya da davette bulunan Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) ise sarı lacivertli kulübün yaklaşan kongresi öncesinde ilk olarak Aziz Yıldırım’ı dernek üyeleri ile buluşturdu.

Fenerbahçe’ye gönül vermiş iş insanlarını tek çatı altında buluşturan derneğin buluşmasında açılış konuşmasını yapan FBİAD Başkanı Güven Güleşce, 25 Mayıs tarihinde hem mevcut başkan Ali Koç hem de eski başkan Aziz Yıldırım’a davette bulunduklarının altını çizerek şu açıklamada bulundu:

“Bu organizasyonda emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ederim. Elbette en büyük teşekkürü, 20 yılı aşkın süre boyunca kulübümüzü yöneten; sayısız hizmet, başarı ve tesislere imza atan Başkan Aziz Yıldırım’a ediyorum. Kendisi sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk sporuna çağ atlatan ve bugün de yine taşın altına elini koyan, kazansın ya da kazanmasın Fenerbahçemiz için ben de buradayım diyen, özellikle de seçim çalışmaları için lig yarışının bitmesini bekleyen bir efsane.”

“Tüm camia, seçilen başkan için kenetlenmeli”

Kongre süreci ile ilgili temennilerini de dile getiren Güven Güleşce, “Öncelikli arzumuz, seçim sürecinin Fenerbahçemize, ismimize, kültürümüze yakışır bir şekilde ilerlemesidir. Seçimin bir demokrasi şöleni şeklinde geçmesini ve kime oy verirsek verelim tüm camianın seçilecek başkanın arkasında kenetlenmesi ve günün sonunda Fenerbahçe'nin kazanmasını diliyoruz. Biz de Fenerbahçemizin her daim yanında olacağız. Maddi ve manevi elimizden gelen tüm katkıyı yapacağız.”

“Şampiyon olmazsak sezon sonu görevi bırakırım”

Toplantıda şampiyonluk iddiasını yineleyen Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ise stat yenileme projesiyle ilgili merak edilen soruları şu şekilde yanıtladı: “Maçların oynanmasını engelleyecek herhangi bir durum olmayacak ve sezon sonuna kadar da proje bitirilecek. Çatı, 3 metre kaldırılacak. Karbon kaplama ile akustik sorunu çözülecek. Uygulanacak kazık sistemi ile de kale arkalarına bir kat daha eklenecek.”

Başkanlık döneminde yaptıkları tesisleşme hamlelerini hatırlatan Aziz Yıldırım, stat yenileme projesini sarı lacivertli eski yöneticilerden Mithat Yenigün’e emanet ettiklerini söyleyerek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Seçildiğim taktirde Mehmet Büyükekşi olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu kurullarında Fenerbahçe’nin hakları için mücadele edecek kişilerin görev almasını sağlayacağım.”