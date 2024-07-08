Genç yeteneklere staj ve iş imkanı
Yeni nesil devlet üniversitesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Medeniyet Teknopark, öğrenciler için geniş istihdam olanakları sunarak eğitim ve iş dünyası arasındaki köprüyü sağlamlaştırıyor. Üniversitenin 11 farklı fakültesindeki öğrencilere yönelik olarak sunulan bu eşsiz fırsat, genç yeteneklerin iş dünyasına adım atmasını ve sektörlerinde tecrübe kazanmalarını sağlıyor.
Bu yıl 350'ye yakın başvuru alan Teknopark, başvuruları titizlikle değerlendirerek yazılım, finans, sağlık, kimya gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara stajyer yönlendirmesi yaptı. Bu firmalar, stajyerleri bünyelerine katarak iş gücüne önemli katkılar sağlarken, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetlerini de güçlendiriyor. Öğrenciler ise bu sayede, teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı buluyor.
Öğrencilerin kariyerleri için önemli adım
Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, staj programlarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratik deneyimle pekiştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Tak, "Şirketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel açığı, Medeniyet Teknopark aracılığı ile karşılanıyor. Öğrencilerimiz, iş dünyasında gerçek projeler üzerinde çalışarak deneyim kazanıyor ve kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapıyor. Aynı zamanda, firmalar da genç ve dinamik beyinlerle çalışma fırsatı bularak inovasyon ve rekabet gücünü artırıyor" dedi.
Tak ayrıca, staj programlarının öğrenciler ve firmalar arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirtti. "Bu tür staj programları, öğrencilerin kariyer yolculuklarına sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlarken, firmaların da yeni nesil yeteneklerle iş birliği yaparak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak tanıyor. Medeniyet Teknopark olarak, hem eğitim hem de iş dünyasına değer katmaya devam edeceğiz" diye ekledi.
İMÜ kariyer yolculuklarında öğrencileri yalnız bırakmıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, öğrencilerimizi sektörle buluşturarak onlara staj ve iş imkanı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz, teorik bilgilerini pratik deneyimle pekiştirme fırsatı buluyor. Genç yeteneklerimizin iş dünyasında yer almaları, hem kişisel hem de profesyonel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Üniversite olarak, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programlar, öğrencilerimizin vizyonlarını genişletmekte ve onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamaktadır. Aynı zamanda, iş dünyası ile kurduğumuz bu güçlü bağ, üniversitemizin eğitim kalitesini de yükseltmektedir. Öğrencilerimizin elde ettikleri bu değerli tecrübeler, mezuniyet sonrasında da onları bir adım öne çıkaracaktır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, gençlerimizin başarılarına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.
Öğrencilere geniş destek programları
Staj programının yanı sıra, Medeniyet Teknopark öğrencilere kariyer danışmanlığı, mentorluk ve eğitim seminerleri gibi çeşitli destekler de sunuyor. Bu sayede öğrenciler, yalnızca staj deneyimi kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda profesyonel hayata daha iyi hazırlanıyorlar. Medeniyet Teknopark, bu tür programlarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerinin gelecekteki başarılarına katkı sağlamak amacıyla her geçen gün daha da güçleniyor.
Bu girişim, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerinin kariyer yolculuklarına sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlarken, firmaların da yeni nesil yeteneklerle iş birliği yaparak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak tanıyor. Medeniyet Teknopark, bu tür programlarla hem eğitim hem de iş dünyasına değer katmaya devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşına zam kararı
- İki saatlik OYAK tartışması
- Son ankette Erdoğan'a bir kötü haber daha!
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı sallıyor
- Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı!
- AKP'nin ikinci adamı o görüşmeyi anlattı
- 'Afganlar giderse hayvancılık biter'