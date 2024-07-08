Genç yeteneklere staj ve iş imkanı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:31

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:31

Bu yıl 350'ye yakın başvuru alan Teknopark, başvuruları titizlikle değerlendirerek yazılım, finans, sağlık, kimya gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalara stajyer yönlendirmesi yaptı. Bu firmalar, stajyerleri bünyelerine katarak iş gücüne önemli katkılar sağlarken, aynı zamanda Ar-Ge faaliyetlerini de güçlendiriyor. Öğrenciler ise bu sayede, teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı buluyor.

Öğrencilerin kariyerleri için önemli adım

Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, staj programlarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratik deneyimle pekiştirmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Tak, "Şirketlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel açığı, Medeniyet Teknopark aracılığı ile karşılanıyor. Öğrencilerimiz, iş dünyasında gerçek projeler üzerinde çalışarak deneyim kazanıyor ve kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapıyor. Aynı zamanda, firmalar da genç ve dinamik beyinlerle çalışma fırsatı bularak inovasyon ve rekabet gücünü artırıyor" dedi.

Tak ayrıca, staj programlarının öğrenciler ve firmalar arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirtti. "Bu tür staj programları, öğrencilerin kariyer yolculuklarına sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlarken, firmaların da yeni nesil yeteneklerle iş birliği yaparak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak tanıyor. Medeniyet Teknopark olarak, hem eğitim hem de iş dünyasına değer katmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

İMÜ kariyer yolculuklarında öğrencileri yalnız bırakmıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, öğrencilerimizi sektörle buluşturarak onlara staj ve iş imkanı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz, teorik bilgilerini pratik deneyimle pekiştirme fırsatı buluyor. Genç yeteneklerimizin iş dünyasında yer almaları, hem kişisel hem de profesyonel gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Üniversite olarak, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programlar, öğrencilerimizin vizyonlarını genişletmekte ve onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamaktadır. Aynı zamanda, iş dünyası ile kurduğumuz bu güçlü bağ, üniversitemizin eğitim kalitesini de yükseltmektedir. Öğrencilerimizin elde ettikleri bu değerli tecrübeler, mezuniyet sonrasında da onları bir adım öne çıkaracaktır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, gençlerimizin başarılarına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilere geniş destek programları

Staj programının yanı sıra, Medeniyet Teknopark öğrencilere kariyer danışmanlığı, mentorluk ve eğitim seminerleri gibi çeşitli destekler de sunuyor. Bu sayede öğrenciler, yalnızca staj deneyimi kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda profesyonel hayata daha iyi hazırlanıyorlar. Medeniyet Teknopark, bu tür programlarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerinin gelecekteki başarılarına katkı sağlamak amacıyla her geçen gün daha da güçleniyor.

Bu girişim, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğrencilerinin kariyer yolculuklarına sağlam bir başlangıç yapmalarını sağlarken, firmaların da yeni nesil yeteneklerle iş birliği yaparak geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak tanıyor. Medeniyet Teknopark, bu tür programlarla hem eğitim hem de iş dünyasına değer katmaya devam edecek.