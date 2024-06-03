Hintli maceraperest Bajaj Dominar D 400 motosikletiyle dünya turuna çıktı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 21:51

Güncelleme: 03.06.2024 - 21:51

Dört ay önce ailesini zor da olsa ikna ederek motosikletiyle dünya turu için yola çıkan Hindistan'ın cesur kızı Meenakshi Das, Bajaj Dominar D 400'ün gücüyle sürdürdüğü dünya turuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Konforlu ve uzun yola dayanıklı yapısına güvenerek Bajaj’ı tercih eden Meenakshi Das, 18 bin kilometreyi geride bırakarak Türkiye'ye ulaştı. Meenakshi Das’ın maceralarla dolu yolculuğu, dünya turu yapmak isteyen motosiklet tutkunları için de örnek niteliği taşıyor.

“Uzun yol için doğru motosikleti tercih etmek önemli”

Hindistan’dan başlayan seyahati ve bu süreçte yaşadıklarını anlatan maceraperest Meenakshi Das, “Başta kızım olmak üzere, önce ailemi ikna ettim. Ardından ciddi bir hazırlık sürecine girdim. Elbette en önemli adımı, dünya turuna dayanabilecek doğru motosikleti seçerek attım. Bu noktada Bajaj Dominar D 400’ün benim için en doğru araç olduğunu gördüm. Bakımları zamanında ve doğru yapıldığında sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir motosiklet olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Motosiklet seçerken dikkat ettiğim şeylerden biri de uzun mesafe için duruş pozisyonunun çok konforlu olmasıydı. Çünkü en az 1 yıl aralıksız sürecektim. Doğal bir sürüş pozisyonu önemli, bu yüzden Dominar’ı seçtim ayrıca yükseklik de benim için uygundu. Bu zamana kadar motosikletimle ilgili en ufak bir problem yaşamadım. Kolay bakım, rahat kullanım ve konforlu oturma pozisyonu, bunların hepsi Dominar D 400’de var” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de geniş bir yetkili servis ağı var”

Maceraperest Meenakshi Das, “Şu ana kadar gezdiğim ülkeler içerisinde en rahat ettiğim ülkenin Türkiye olduğunu söyleyebilirim. Misafirperverlik ve ikram konusunu zaten daha önce de duymuştum. Fakat bu denli geniş bir servis ağı ve profesyonel ustalarla karşılaşmak, beni ayrıca mutlu etti. Bajaj motosikletlerinin Türkiye distribütörlüğünü yapan Kuralkan yetkili servisleri de bana oldukça yardımcı oldu. Seyahatim süresince bu güveni hissetmek beni mutlu ediyor. Türkiye’deki kullanıcılara da tavsiyem: Bajaj Dominar’a rahatlıkla güvenebilirsiniz çünkü çok dayanıklı ve kullanımı kolay. Servis hizmetini de eksiksiz ve hızlı şekilde alabilirsiniz ” dedi.

“Motosiklet tercih ederken kalite ve servis ağı çok önemli”

Kuralkan Satış Pazarlama Direktörü Ekrem Ata ise “Hintli macerapereste Türkiye’deki yolculuğu sırasında destek vermekten oldukça mutluyuz. Bizler Kuralkan olarak, Bajaj’ın Türkiye distribütörlüğünü gerçekleştiriyoruz. 1950 yılında otomotiv sanayine adımını atan, yıllar içerisinde yaptığı ek yatırımlar, aldığı distribütörlükler ve yeni sektörlere yönelimiyle ulusal ve uluslararası pazarda en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Kuralkan aynı zamanda herkesin yakından bildiği Kanuni motorlarının da üreticisi. Motosikletin bir tutku ve hayallerinin peşinden giden insanların aracı olduğunu biliyor, Meenakshi’nin Türkiye’ye gelmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. 120 bayimiz ve 300’ü aşkın yetkili servisimizle, Meenakshi gibi hayallerinin peşinden giden tüm motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Son olarak şunu da söylemek isterim: Meenakshi kullanım kolaylığı, dayanıklılık ve sürüş keyfi açısından gerçekten doğru bir motor ve model tercih etmiş. Üstelik sadece dayanıklılık değil, Dominar D 400 aynı zamanda yakıt konusunda da oldukça verimli bir motora sahip. Kendisine bundan sonraki yolculuğunda da ayrıca başarılar diliyoruz” dedi.