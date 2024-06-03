ikas, e-ticareti Mars’a taşıyor: E-ticaret altyapısı ve pazarlama tek platformda

Yayınlanma: 03.06.2024 - 21:58

Güncelleme: 03.06.2024 - 21:58

Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan e-ticarete başlamalarını kolaylaştıran ve KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandıran teknoloji çözümleri geliştiren yeni nesil e-ticaret platformu ikas, yeni ürünü Mars’ı tanıttı. Yerli girişimin yeni ürünü Mars, e-ticaret ve pazarlama süreçlerini merkezi bir panelden yönetme olanağı sunarak, dünyada bir ilki gerçekleştiriyor.

Pazarlama ve e-ticaret altyapısı tek panelde

2017’den bu yana KOBİ ve girişimcilerin e-ticaret ve e-ihracat süreçlerini kolaylaştıran ürünler geliştiren ikas’ın yeni ürünü Mars, e-ticaret ve dijital pazarlama faaliyetlerini tek panel üzerinden yönetme olanağı sunuyor. Bu sayede iş süreçlerinde zaman ve maliyet tasarrufuna katkıda bulunan platform, işletmelerin satış performansını yükseltmeyi ve iş verimliliğini artırmayı hedefliyor.

ikas Mars, e-ticaret yapan KOBİ'lerin; pazarlama süreçlerini otomatikleştirerek müşteri etkileşimini ve gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor. Öte yandan e-ticaret profesyonelleri, Mars ile segmentlerine özel, kişiselleştirilmiş pazarlama içerikleri ve kampanyalar oluşturarak satış dönüşüm oranlarını artırabiliyor. Tüm pazarlama ve e-ticaret faaliyetleri, ayrıntılı raporlama özellikleriyle şeffaf bir biçimde takip edilebiliyor.

“Kullanıcılarımızın hikayesine ortak olabilmek için çalışıyoruz”

Mars platformunun işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdikleri, devrim niteliğinde bir ürün olduğunu vurgulayan ikas Mars Proje Müdürü Serpil Dursun, “E-ticaret alanında her gün daha iyisini yapabilmek, kullanıcılarımızın hikayesine ortak olabilmek için çalışıyoruz. Yeni aracımız Mars, bu yenilikçi bakış açımızın son ürünü. Mars ile kullanıcılarımızın dijital dünyada rekabet avantajı elde etmek için ihtiyaç duydukları tüm destek ve kaynaklara kavuşacağına inanıyoruz. Akıllı ve maliyet etkin e-ticaret ve pazarlama çözümümüz Mars ile kullanıcılarımızı desteklemeye ve Türkiye’den e-ticarette başarı hikayeleri çıkarmaya kararlıyız” dedi.

ikas’ın müşteri segmentleri oluşturmayı kolaylaştıran segmentler ve akıllı iş akışları tasarlamayı mümkün kılan otomasyonlarla bütünleşik bir panel sunan Mars, e-posta, SMS ve pop-up kampanya otomasyonlarıyla müşteri davranışlarına göre otomatikleştirilmiş kampanyalar geliştirmeye olanak tanıyor. İşletme sahipleri, Mars’ın hazır şablonlarıyla, dakikalar içinde etkileyici pop-up’lar tasarlayarak, tasarımları özelleştirilmiş e-posta listelerinde kolayca kullanma imkanı buluyor. KOBİ ve girişimcilerin e-posta ve SMS kampanyalarını özelleştirerek müşteri ilişkilerini güçlendirmelerine yarayan Mars, influencer işbirlikleriyle affiliate pazarlama stratejileri uygulamak isteyen işletme sahiplerine de özel araçlar sunuyor.

Seri A turunda 20 milyon dolar yatırım almıştı

2017 yılında Mustafa Namoğlu, Tugay Karaçay, Ömercan Çelikler ve Umut Ozan Yıldırım tarafından kurulan ikas, 2023’te Deloitte Technology Fast 50 programına seçilmiş ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketi arasında yer almıştı. ikas, Seri A yatırım turunu nisan ayının başında, Dünya Bankası kuruluşlarından IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve Re-Pie Portföy'ün liderliğinde, 20 milyon dolar yatırım alarak tamamlamıştı. Söz konusu yatırım, Türkiye’de özel sektör gelişimini 50 yılı aşkın süredir destekleyen ve yalnızca son on yılda yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım yapan IFC’nin, bir Türk teknoloji girişimine yaptığı en yüksek yatırım olmuştu.