İngiltere’de ev sahibi olmak isteyenler bu etkinliği bekliyor

Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:54

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:54

Gayrimenkul yatırımcısı için en güvenli ve kazançlı limanlardan biri olarak görülen Birleşik Krallık’ta sektör büyümesini sürdürüyor. Statista verilerine göre Birleşik Krallık gayrimenkul piyasasının 2024 yılı sonu itibarıyla 23 trilyon dolar büyüklüğü aşması bekleniyor. İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan’a göre ise Türkler de tıpkı global yatırımcılar gibi Birleşik Krallık’taki fırsatları keşfetti ve yatırım yapmayı sürdürüyor.

“27-29 Eylül tarihleri arasında fırsat Türk yatırımcının ayağına geliyor”

İsmail Gürkan, “Birleşik Krallık Gayrimenkul yatırımı denildiğinde dünyada ilk akla gelen ülkelerden biri konumunda bulunuyor. Türk yatırımcı da tıpkı dünyadaki diğer yatırımcılar gibi güven ve kazanç odaklı olarak yatırımlarını buraya yöneltmek istiyor. Fakat bilgi eksikliği, yeterli danışmanlık alamamak ve güven problemi gibi sebeplerle yatırımcılar biraz geri durabiliyor. 27-29 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceğimiz lansman etkinliği ile hem gayrimenkul projelerini yatırımcıya tanıtacak hem de onların aklındaki soru işaretlerini gidereceğiz” dedi.

Memnuniyet odaklı bir hizmet anlayışı geliştirdiklerini ifade eden İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, “İngiltere Investments olarak tüm satış ekibimizle birlikte müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunmak ve onların çıkarlarını korumak için çalışıyoruz. Müşterilerimiz için tüm riskleri en aza indirmek adına, yalnızca güvenilir ve en büyük inşaat firmalarıyla çalışıyoruz. 27, 28, 29 Eylül tarihlerinde 3 gün sürecek lansman etkinliği yaparak, Berkeley Group’un İngiltere’deki konut projelerini Türk yatırımcılara anlatma fırsatı bulacağız. Etkinlikte sadece projeleri tanıtmayacak, Birleşik Krallık’ta ev satın almayla ilgili tüm sorulara da yanıt vereceğiz. Deneyimli ekibimiz, tüm yanıtları sunmak için mali danışmanlar, avukatlar ve iç mimarlarla birlikte etkinlikte hazır bulunacak” şeklinde konuştu.”

“Birleşik Krallık’ta gayrimenkul yatırımı yapmak için geç değil”

Birleşik Krallık’ta gayrimenkul yatırımı yapmak için geç olmadığını vurgulayan İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, “'Birleşik Krallık’ta gayrimenkul yatırımı yapmak için geç mi kaldım?’ sorusu bizlere sıkça yöneltilse de cevap kesinlikle hayır. Birleşik Krallık gayrimenkul piyasası için yapılan araştırmalar %6’ya varan brüt kira getirisi ve önümüzdeki 5 yılda %22’lik bir fiyat artışı tahminiyle oldukça pozitif. Bu sebeple yatırım yapmak için hâlâ zaman var” diyerek sözlerini noktaladı.