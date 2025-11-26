İstanbul Gastronomi Festivali, Türk mutfağını dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor

17-20 Aralık tarihlerinde Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 22’incisi düzenlenecek İstanbul Gastronomi Festivali, Türk mutfağının zenginliğini uluslararası arenada tanıtmayı hazırlanıyor. Bu yıl “Gelenekten Geleceğe Lezzet Yolculuğu” temasıyla gerçekleştirilecek festival, dünyanın dört bir yanından ünlü şefleri, gastronomi yazarlarını ve sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturacak. Etkinlik kapsamında yarışmalar, workshop’lar, tadım menüleri ve panel oturumları yer alacak.

Festivalin amacının yalnızca Türkiye’nin köklü mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak değil; aynı zamanda modern yaklaşımlarla bu kültürün geleceğine ışık tutmak olduğuna dikkat çeken Şef Eren Demircan, gastronomi alanında yurt içinde ve dışında çeşitli mutfaklardaki uzun yıllara dayanan deneyimlerinden hareketle Türk mutfağının dönüşüm sürecine dair görüşlerini paylaştı: “Türk mutfağı sadece geçmişe değil, geleceğe de yön verebilecek bir potansiyele sahip. Benim için yemek kültürü, farklı coğrafyaların birbirinden öğrenebileceği bir dil. Geleneksel tariflerimizi korurken, onları Akdeniz, İtalyan ya da Latin mutfaklarının teknikleriyle yeniden yorumlamak kültürümüzü daha görünür kılıyor.”

“Türk mutfağının zenginliğini doğru tanıtmak çok önemli”

2023 yılında Malta’da düzenlenen Taste of the Mediterranean etkinliğinde, Türk ve İtalyan mutfaklarını bir araya getiren özel menüsündeki trüf soslu Türk mantısı ile konuk şefler ve gastronomi yazarların takdirini toplayan Eren Demircan, “Bir mutfak sadece yemek pişirilen değil, hayatlara dokunulan bir alan olmalı” diyen Demircan, bu etkinliklerde hazırladığı menülerle hem lezzet hem de farkındalık yaratmayı amaçladığını belirterek festival hakkında da şunları söyledi: “Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biri. Ancak bu zenginliği doğru anlatmak çok önemli. Bu tür festivaller, hem geçmişimize sahip çıkmak hem de modern gastronomiyle bağ kurmak açısından büyük fırsatlar sunuyor.”

“Ortak bir gastronomi dili oluşturulmalı”

Daha önce birlikte çalıştığı MasterChef Türkiye birincisi Uğur Kardaş ile birlikte 2018’de düzenledikleri özel gastronomi etkinliğiyle kariyerinde önemli bir dönüm noktasını yaşayan Şef Eren Demircan, Türk mutfağının dünya gastronomisinde hak ettiği yere ulaşabilmesi için tanıtım, eğitim ve sürdürülebilirlik alanlarında adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak değerlendirmelerini sonlandırdı:

“Türk mutfağı inanılmaz bir çeşitliliğe sahip. Ancak bu zenginliği dünyaya tanıtma konusunda hâlâ potansiyelimizin gerisindeyiz. Bence en büyük ihtiyaç, şeflerin ve eğitim kurumlarının birlikte çalışarak ortak bir gastronomi dili oluşturması. Yerel üreticileri destekleyen, mevsimsel ve özgün ürünlerle hazırlanan menülerle Türk mutfağını çağdaş bir dille anlatmalıyız. Uluslararası fuarlara, festivallere ve eğitim projelerine katılım arttıkça Türk mutfağının itibarı da aynı oranda yükselecektir.”