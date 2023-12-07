K-Pop’tan sonra, Güney Kore’den esen webtoon trendi yükselişe geçti

Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:21

Güncelleme: 07.12.2023 - 17:23

Z kuşağı başta olmak üzere, hem dünya çapında hem de ülkemizde son dönemde gittikçe popülerleşen Güney Kore’ye ait müzik türü K-Pop’un ardından, tüketicilerin ilgisini şimdiden çekmeye başlayan yeni bir akım daha doğuyor. Güney Kore kökenli web çizgi romanları webtoon’lar, gün geçtikçe dijital platformlarda yaygınlaşıyor. Spherical Insights & Consulting’in açıkladığı veriler, 2023’ü 4,7 milyar dolarla kapatması beklenen webtoon pazarının 2030’a kadar 60,1 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. 3-5 dakika gibi kısa sürelerde okunabilen Kore webtoon içeriklerini lisanslı olarak Türkçe yayınlamaya başlayan LOKMA Webtoon ise Türk çizgi roman tutkunlarını globaldeki içeriklerle buluştururken, webtoon’ların ülkemizde bir kültüre dönüşmesini sağlıyor.

“Yerli sanatçılar gelir elde edebilecek”

LOKMA Webtoon Kurucu Ortağı Min Soo Kim, şu açıklamada bulundu: “Uygulamamızla yabancı içerikleri Türkçe olarak okurlarımıza sunmaktan dolayı mutluyuz. Halihazırdaki içeriklerin yanı sıra, yayınlanmak üzere hazırlık aşamalarını sürdürdüğümüz birçok eser daha var. Tamamıyla ücretsiz olan uygulamamızla kullanıcılar istedikleri içerikleri okurken, yerli sanatçılar da gelir elde edebilecek.”

“Webtoon’ları yalnızca ticari bir ürün değil bir kültüre dönüştüreceğiz”

Webtoon’un Türkiye’de ticari bir sektör olarak yer edinmesini amaçladıklarını belirten Min Soo Kim, “Vizyonumuz doğrultusunda yalnızca yabancı içerikleri yerelleştirmiyor, yerli sanatçıların ürettiği içeriklerin de okurlara sunulmasını ve böylece gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Bunun için Freemium adında yeni bir gelir modeli uyguluyoruz. İçeriklerimiz "Ücretsiz", "Bekle Bedava (BB)" ve "Ön İzleme" olarak 3 kategoriye ayrılıyor. BB formatındaki bölümler, tıklanıp aktive edildikten 24 saat sonra ücretsiz okunabiliyor. "Ön İzleme" bölümleri ücret karşılığı erken erişilebilen bölümlerken yeni bölüm çıktıkça BB bölümüne dönüşüyor. Mobil oyun oynayanlar için tanıdık gelen bir gelir modeli olabilir çünkü gerçekten oyun sektöründen esinlenilerek webtoon’a adapte edilmiş bir model. Global webtoon devlerinin de kullandığı bu model, hem okur, hem sanatçı hem de platform için efektif ve kullanışlı bir model olduğunu kanıtladığı kanaatindeyiz ” ifadelerini kullandı.

Yerli bir webtoon ekosistemi oluşturacak

Webtoon içeriklerinin Türkiye’de şu an bir alt kültür halinde var olduğunun altını çizen LOKMA Webtoon Kurucu Ortağı Min Soo Kim, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Webtoon’lar ile Türkiye’de yaratıcı bir ekosistem oluşturmak istiyoruz. Uygulamamızın bu doğrultuda uygun bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki aşamada içerik yelpazemizi daha da zenginleştireceğiz. Çizgi roman dünyasını canlı, yalnızca tüketimin değil üretimin de arttığı bir boyuta getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de her formatta çizgi roman okumanın dizi, film izlemek kadar normal olacağı yeni dönemde öncü olmak için çalışmaya devam edeceğiz.”