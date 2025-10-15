Kadınlar geleceği kodluyor: 34 kadın öğrenci daha mezun oldu

Kurumsal uygulamalar ve iş odaklı yapay zeka alanında küresel bir lider olan SAP, Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Güçlü Kadınlarla Dijital Yarınlar" eğitim programının üçüncü yılında genç kadınlara “Pyhton ile Yapay Zeka” eğitimi verdi. Bu yıl 34 öğrencinin mezun olduğu eğitim programında katılımcılar, dijital becerilerini geliştirmenin yanı sıra, mentorluk desteği ile kariyerine yön verme fırsatı yakaladı.

Şu ana kadar toplam 115 öğrencinin mezun olduğu program, bu yıl da başarıyla tamamlandı. Katılımcılar, iki ay süren yoğun eğitim sürecinde temel Python programlama, makine öğrenmesi, veri ön işleme, analiz ve modelleme konularında uygulamalı yetkinlikler kazandı. Ayrıca popüler yapay zeka kütüphanelerini kullanmayı öğrenerek, gerçek dünya problemlerine çözüm geliştirebilecek bilgi ve beceri düzeyine ulaştı. Mezunlar, başta veri bilimi, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve veri görselleştirme olmak üzere, birçok farklı alanda kariyer yapabilecek donanım elde etti.

Bülent Karal: “Çalışanlarımızın %47’si kadın”

“Güçlü Kadınlarla Dijital Yarınlar" mezuniyet töreninde konuşan SAP Türkiye Bulut Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, “Teknolojide Kadın Derneği ile yürüttüğümüz bu işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Şu ana kadar birçok programı destekledik ve gençlerle, kadınlarla çalışmak bize her zaman gurur verdi. Tüm katılımcıları ve bu süreçte emeği geçen ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. SAP 1972’de Almanya’da kuruldu ve bugün dünya ticaretinin %84’ü SAP sistemleri üzerinden dönüyor. Türkiye’de de savunma sanayinden özel sektöre kadar geniş bir ekosistemle çalışıyor; teknolojik dönüşümün, kurumların ve bireylerin gelişimine katkıda bulunuyoruz. SAP’nin en çok destek verdiği grupların başında kadınlar ve öğrenciler gelirken; Türkiye’de işgücümüzün %47’sini kadınlar oluşturuyor. Ayrıca 150 ülkede faaliyet gösteren SAP'deki en büyük çalışan ağı grubu olan Business Women’s Network (BWN) ile kadın çalışanlara ve yöneticilere yönelik desteğimizi sürdürüyoruz. Bu programı başarıyla tamamlayan tüm katılımcıları da tebrik ediyoruz” dedi.

“Yapay zekayı doğru kullanabilmek için temelini bilmek gerekiyor”

Yapay zekanın iş dünyasında ciddi dönüşümler yarattığı bu dönemde, yazılım bilgisinin hâlâ çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Bülent Karal, “Yapay zekayı doğru kullanabilmek için temelini bilmek gerekiyor. Geleceğin en büyük yetkinliği ise öğrenme becerisi. Ben de sürekli öğrenmeye devam ediyorum çünkü gelişim durmuyor. Bir yıl önce konuşulmayan konular, bugün gündemimizde yer alıyor. Bu da bize, bilginin ötesine geçip sürekli öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ancak eğitim işe girişle bitmiyor; sürekli öğrenmeye devam etmelisiniz. Tam da bu yüzden böyle bir dernekle birlikte çalıştığımız için çok mutluyuz ve gelecekte de hep birlikte daha iyisini üretmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Güçlü genç kadınlar yetiştirmeye devam edeceğiz”

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise eğitim programlarına dair şu açıklamada bulundu:

“Öncelikle burada harika bir topluluk görüyorum; umut ve güven veren bir atmosfer var. SAP gibi kıymetli bir iş ortağımız sayesinde yıllardır sizin gibi değerli arkadaşlarımızı sektöre kazandırma fırsatı bulduk. Bu desteğiyle bize her zaman yol açan SAP’ye gönülden teşekkür ediyorum. SAP uzmanı olmak günümüzde o kadar aranan bir meslek ki, adeta altın bir bilezik taktınız kolunuza. Bugün Python eğitiminin mezuniyetini kutluyoruz ve sizler bu eğitimle sadece bir sertifika değil, aynı zamanda global lider olma yolunda önemli bir adım attınız. SAP ile çıktığımız bu yolda veri bilimi ve veri görselleştirme alanlarında önemli bir mesafe katettik; 2023’te 41, 2024’te 40 ve 2025’te de 34 olmak üzere toplam 115 kadının hayatına dokunduk. Her yıl bu projeyi daha da güçlendirdik, daha fazla kadına ulaştık ve bu başarıyı birlikte büyüttük.

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte mesleklerin dönüşeceği sıkça konuşuluyor. Sam Altman ‘bolluk getirecek' diyor, Elon Musk 'önce etik' diyerek uyarıyor, Roman Yampolskiy ise iki yıl içinde %99 işsizlik öngörüyor. Ancak burada çok önemli bir gerçek var: Bu karamsar senaryolar, yetkinliklerini geliştiremeyenler için geçerli. Sizler, SAP gibi global bir kurumun çatısı altında bu söylemleri adeta bertaraf ettiniz. Kendinizle gurur duymalısınız. Kendinizi geliştirmeye ne kadar devam ederseniz, geleceğiniz o kadar aydınlık olacak. Karamsarlığa yer bırakmadan, güçlü liderler olarak yol alacaksınız. Hatta bu dönüşümün başladığını bugün burada hep birlikte görüyoruz. Bu projeye katkıda bulunan tüm ekibe, eğitmenlere ve siz kıymetli öğrencilere gönülden teşekkür ediyorum. Umuyorum ki daha da güçlü genç kadınları birlikte yetiştirmeye devam edeceğiz.”