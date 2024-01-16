Kalen Grup: Enerji sektörünü dinamik bir yıl bekliyor

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:10

Güncelleme: 16.01.2024 - 16:10

Enerji sektörü, hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte önemli değişikliklere tanıklık ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın açıkladığı verilere göre global çapta 2013’te petrol üretimi yatırımı için 636 milyar dolar, güneşi enerji yatırımları için ise harcanan tutarın 127 milyar dolar ile sınırlı kaldığı kaydediliyor. Aradan geçen 10 yılda bu tablonun değiştiği görülüyor. 2023'te petrol üretimi yatırımı için 371 milyar dolar harcanırken güneş enerjisi yatırımı için ayrılan bütçenin yaklaşık %200 artarak 382 milyar dolara yükseldiği izleniyor. Kalen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öztürk de önümüzdeki dönemde temiz enerji yatırımlarının daha da artarak sektörü domine edeceğini bildiriyor.

Kalen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öztürk, “Enerji sektörü tıpkı diğer endüstrilerde olduğu gibi hassas dengeler üzerine kurulu. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan politik gerginlikler, ekonomik dalgalanmalar sektörü doğrudan etkileyebiliyor. Bunun kırılganlığın en temel sebeplerinden birisi, elbette fosil yakıtlara olan bağlılıkken temiz enerjiye yapılan yatırımların artırılmasıyla bu etkilenme durumunun azalacağını düşünüyoruz. Ancak, dünya genelinde zorlu bir bir yılı geride bırakmamıza rağmen 2023’te hem paydaşlarımız hem de biz üretim konusunda bir aksama yaşamadık. Hatta büyüme odaklı gelişmeye devam ettik” dedi.

“2023 dinamik bir yıldı ama 2024’ten daha fazlasını bekliyoruz”

2023’ü enerji sektörü ve kurumları açısından değerlendiren Onur Öztürk, “Kalen Grup olarak, malzeme tedariğinde ve yenilenebilir enerji santralleri taahhüt işinde sektörümüzün öncülerinden biri şeklinde konumlanıyoruz. Yatırımcıların, esnafların ve son kullanıcıların ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde çözüyoruz. Özellikle pandemi dönemi ve sonrasında stratejik alan olan elektrik enerjisinde her daim sahada olduk. Kuruluşumuzdan itibaren logaritmik yükseliş trendini sürdürüyoruz. Ekonomik çalkantılardan hiç çekinmedik. Ülkemizin dinamiklerini bilmek ve bunlara güvenmek, cesur ve atik politikalar izlememizi sağladı” ifadelerini kullanarak sözlerine şunları ekledi:

“Geçtiğimiz günlerde Dubai’de düzenlenen ve Türkiye’den rekor sayıda girişimin katıldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndaki (COP28) konuşulanları yakından takip ettik. Biz de uzun süredir temiz enerji alanında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Temiz enerji odaklı bir anlayışla üretimini yaptığımız başlıca ürünler arasında, orta ve yüksek gerilim ekipmanları, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi santralleri ekipmanları ve iş güvenliği malzemeleri bulunuyor. Ana malzemelerimiz de ise trafo, kablo, hücre ve paneller yer alıyor. Verimli bir yılı henüz geride bırakmışken 2024’te de yapacağımız yatırımlarla başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz.”

“2024’te Londra’dayız”

Kalen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öztürk, “Enerji sektörü ülkemizde her geçen yıl büyüyor ve gelişiyor. Biliyorsunuz, yenilenebilir enerji üretimi konusunda coğrafyamız çok müsait. Bu yarışta öne çıkmanın yolu gelişimi takip etmekten ve finansal güçten geçiyor. Biz de Avrupa’da finans dünyasının kalbi Londra’da Kalen.Uk markasıyla ofisimizi açıyoruz. Büyük ya da küçük fark etmezsizin yatırımcıların ve fonların ilgisini Türkiye’ye çekmeyi hedefliyoruz. Hedef kitlemizin iş ortaklıkları vasıtasıyla veya direkt olarak özellikle yenilenebilir enerji başta olmak üzere ülkemize yatırım yapmaları konusunda ikna edeceğiz. Çünkü Türkiye yatırım için doğru bir ülke ve 2024’te bunu daha net göreceğiz. Bununla beraber, 2023’te attığımız dijitalleşme adımlarımızı 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca, Ankara Anadolu OSB içinde 20 bin metrekarelik alanda yeni yerleşkemizde hizmet vereceğiz. Özellikle yurt dışından ithal edilen spesifik ürünlerin üretimini önceliklendiriyoruz. Ülkemizin cari açık problemine de büyük katkısı olacak bu çalışmalarımızı yakında kamuoyuna duyuracağız. Üreterek büyümek, birincil ilkemiz olmayı sürdürecek” şeklinde konuştu.