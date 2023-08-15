Kamuran Akbay: 'Kira fiyatları konut satışlarını tetikliyor'

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:48

Güncelleme: 15.08.2023 - 12:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2023’ün ilk 6 ayında 565 bin 779 konut satışı gerçekleşti, konut satışları önceki yıla göre yüzde 22.1 oranında azaldı.

Gayrimenkul sektörünün güncel durumuna dair değerlendirmelerde bulunan Kamuran Akbay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Akbay, “Konut satışına dair açıklanan istatistikler, satışların geçtiğimiz yıla göre düştüğünü gösteriyor. Elbette bu duruma yol açan nedenlerin ilk sırasında, konut fiyatlarındaki artış var” dedi.

Kamuran Akbay, fiyat artışlarındaki nedenleri şöyle sıraladı: “Pandemiden bu yana küresel tedarik zincirinin kırılmasından dolayı yaşanan ara mal bulma güçlüğü, bir yandan inşaat maliyetlerinin artmasına neden olurken diğer yandan da proje sayısının düşmesine yol açtı. Enflasyon da hammadde ve ara mal girdilerinde fiyat artışlarının tetikledi. Konut fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle özellikle dar gelirli vatandaşların konut alabilmeleri giderek güçleşti.”

"TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ KIRILMA MALİYETLERİ ARTIRDI"

Kamuran Akbay, fiyat artışlarındaki nedenleri şöyle sıraladı: “Pandemiden bu yana küresel tedarik zincirinin kırılmasından dolayı yaşanan ara mal bulma güçlüğü, inşaat maliyetlerinin artmasına neden oldu, aynı zamanda proje sayısının düşmesine yol açtı. Enflasyon da hammadde ve ara mal girdilerinde fiyat artışlarının önünü açtı. Konut fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle özellikle dar gelirli vatandaşların konut alabilmeleri giderek güçleşti.”

"BİRİKİMİ OLANLAR KONUT ALMAYA YÖNELİYOR'"

Yaşanan bu sürecin ardından kanunlarla sunulan kolaylıklar ve oluşturulan kentsel dönüşüm projelerinin konut satışlarına yeniden ivme kazandırmaya başladığına dikkat çeken Kamuran Akbay, kira artışlarının da vatandaşları konut alımına yönelttiğini ifade etti: “Kira fiyatları özellikle son 2 yılda oldukça arttı. Bu durum, belirli seviyede birikimi olan vatandaşları konut sahibi olmaya yönlendirdi. Özetle; yükselen kiraların, konut satışlarındaki düşüşü tersine çevireceğini söylemek mümkün.”