Kasım indirim döneminin bilançosu belli oldu: 14,6 milyar dolarlık rekor satış

Her yıl dünyanın pek çok yerinde indirim dönemi olarak tarihlenen Black Friday ve Cyber Monday'e dair rakamlar netleşmeye başladı. Dünyanın en büyük e-ticaret altyapısı sağlayıcılarından Shopify, 2025 Black Friday ve Cyber Monday (BFCM) istatistiklerini paylaştı. Buna göre Shopify ekosistemi, geçtiğimiz yıla göre %27 artışla 14,6 milyar dolarlık rekor satış hacmine ulaştı. Önde gelen Shopify ajanslarından Byte Digital’ın CEO'su Hakan Sancak, kasım indirimlerine dair değerlendirmelerini paylaştı.

81 milyondan fazla benzersiz kullanıcı alışveriş yaptı

Shopify yatırımcı ilişkileri sayfasında yayımlanan Kasım 2025 Black Friday ve Cyber Monday (BFCM) istatistiklerine göre, küresel e-ticaretin zirve yaptığı indirim döneminde 81 milyonun üzerinde benzersiz kullanıcı online alışveriş yaptı. Bu dönemde 15.800 e-ticaret girişimcisinin ilk satışını yaptığı görülürken, 94.900 mağaza, tüm zamanların en yüksek satışlarını bu indirim döneminde kaydetti.

E-ticaretteki oyun alanının günden güne genişlediğini, her segment ve büyüklükten markanın küresel olarak ölçeklenebildiği bir ortam sunduğuna dikkat çeken Hakan Sancak, “Shopify gibi küresel e-ticaret ağları, Türkiye’deki bir girişimcinin Avrupa’dan müşteri edinebilmesini; mikro ihracat yapabilmesini mümkün kılıyor. Hane halkı harcamalarının arttığına dair veriler, ortalama sepet büyüklüğündeki istikrarlı artışlardan okunabiliyor. Öte yandan harcamaların itici gücünün ve e-ticaretin temel dinamiğinin yine mobil alışveriş olduğu göze çarpıyor. Bu da doğru altyapı ihtiyacını beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

En çok talep güzellik, kişisel bakım, spor giyim ve aksesuarda

Online alışverişin pek çok ürün kategorisinde birincil tercih hâline geldiğine dikkat çeken Hakan Sancak, "Talebin özellikle güzellik, kişisel bakım, spor giyim, aksesuar ve ev yaşamı kategorilerinde belirgin bir yükseliş gösterdiği görülüyor. Yine de kategoriden bağımsız olarak e-ticaretin herkesin düzenli olarak başvurduğu bir alışveriş yöntemi olduğunu, kullanıcı deneyiminin, satın alma tercihlerinin belirleyicisi olduğunu söylemek mümkün. Doğru altyapı, hızlı teslimat kurgusu ve iyileştirilmiş kullanıcı deneyimi, işletme ölçeğinden bağımsız olarak satış performansına doğrudan etki ediyor. Bu yıl da rekor kıran toplam işlem hacmi, Shopify’ın e-ticarete başlamak için en doğru ve küresel ölçeklenmeye en yatkın altyapılardan biri olduğunu kanıtlıyor” dedi.

“Doğru altyapıyı doğru stratejiyle birleştiriyoruz”

Günden güne kolaylaşan e-ticarete girişin bu alandaki rekabeti de artırdığına dikkat çeken Byte Digital CEO'su Hakan Sancak, “Bu noktada performans optimizasyonu, indirim dönemi hazırlığı gibi kritik farklılaştırıcılar devreye giriyor. 2025 itibarıyla dünya çapında 500'den fazla markaya hizmet veren ve Türkiye'nin bilinen markalarının Shopify süreçlerine danışmanlık hizmeti sunan Byte Digital, Avrupa'nın önde gelen Shopify ajanslarından biri hâline geldi” diye konuştu.

Hakan Sancak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bugüne dek birçok markaya Black Friday & Cyber Monday gibi yüksek hacimli dönemleri kesintisiz ve yüksek performanslı bir biçimde geçirebilmeleri için Shopify Plus uzmanlığı, mağaza hız optimizasyonu, reklam yönetimi, veri analizi ve global büyüme gibi alanlarda teknik danışmanlık hizmetleri sunduk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da indirim dönemi, dijital yatırımlara hız vermenin ve profesyonel hizmet almanın önemini ortaya koydu. Byte Digital olarak işletmelerin e-ticaret stratejilerinde sürdürülebilir başarı ve istikrar kazandırabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, dünya çapında binlerce satıcıyı yüz binlerce müşteriyle buluşturan Shopify’ın Türkiye’deki e-ticaret girişimleri tarafından da en yüksek performansla kullanılmasını kolaylaştırmak.”