Komilikten markalaşmaya: Kurtuluş Günay’dan yeni şube açıklaması

Türkiye'nin gastronomi sektöründe "komilikten gelen girişimci" kimliğiyle öne çıkan Kurtuluş Günay, son bir yılda gerçekleştirdiği şube açılışları ve franchise anlaşmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Günay'ın kurucusu olduğu Fabregas Cafe Restaurant ve Türkiye master franchise haklarını elinde bulundurduğu Laos Coffee markası, başta Karadeniz bölgesi olmak üzere farklı illerde büyümeye devam ediyor.

FABREGAS’TAN ANKARA’DA İKİ YENİ ŞUBE

Son bir yıl içinde Ankara'nın Ovacık ve Pursaklar ilçelerinde iki yeni Fabregas Cafe Restaurant açtıklarını söyleyen Kurtuluş Günay, bunlara ek olarak iki ayrı bayilik anlaşması da hayata geçirdiklerini, bu gelişmelerin markanın başkentteki varlığını güçlendirirken franchise modeliyle büyüme stratejisini de somutlaştırdığını ifade etti.

LAOS COFFEE KARADENİZ'DE YAYGINLAŞIYOR

Bir diğer önemli adımın ise Laos Coffee markasıyla atıldığını söyleyen Kurtuluş Günay, “Buradaki en önemli gelişme Laos Coffee’nin Türkiye master franchise haklarını alarak kurumsal bir yapılanmaya gitmemiz oldu. Bu süreçte Samsun'un Körfez ve Atakent semtlerinde iki, Trabzon'da ise bir şube olmak üzere toplamda üç yeni nokta faaliyete geçirildi. Karadeniz bölgesindeki hızla yeni şubeler açacağız” dedi.

FRANCHİSE MODELİ SEKTÖRÜN YENİ MOTORU

Türkiye gastronomi sektöründeki büyüme eğilimlerini değerlendiren Günay, "Franchise modeli artık sektörün en güçlü büyüme araçlarından biri. Yerel girişimciler farklı şehirlerde şubeleşmeye başladıkça markalar çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyor. Biz de bu modeli hem Fabregas hem de Laos Coffee için etkin biçimde kullanıyoruz" diye konuştu.

Sürdürülebilir büyümenin operasyonel yönetimle doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Günay, "Şube açmak kadar o şubeyi doğru yönetmek de kritik. Franchise sisteminde standartları korumak, markanın geleceğini belirliyor" ifadelerini kullandı.

2026 HEDEFİ: AVRUPA VE DAHA GENİŞ BİR AĞ

2026 yılı hedeflerini paylaşan Günay, "Laos Coffee'yi Karadeniz genelinde çok daha kapsamlı bir ağa kavuşturmayı planlıyoruz. Fabregas için ise önümüzdeki dönemde yurt dışı ve Avrupa pazarlarında temsil edilme hedefimiz var. Komilikle başlayan bu yolculuğu uluslararası bir marka hikâyesine dönüştürmek istiyoruz" dedi.