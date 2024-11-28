Kriptoya 'Muhteşem Cuma' geldi: 200 bin USDT ödül havuzu, tokenlerde %50 indirim ve dahası

Yayınlanma: 28.11.2024 - 23:19

Güncelleme: 28.11.2024 - 23:19

Tüm dünyada indirim ve kampanya döneminin başlangıcı olarak kabul edilen ve Türkiye'de Muhteşem Cuma, Şahane Cuma, Efsane Cuma gibi isimlerle anılan Black Friday'e sayılı günler kala, kripto varlık borsaları da bu dönemi fırsata çevirmek için harekete geçti. Bu yıl 29 Kasım'da kutlanacak Black Friday'e odaklanan dünyanın önde gelen kripto varlık borsalarından BitMart, 2024 Black Friday kampanyasını duyurdu.

BitMart, tüm kullanıcılarına ve yeni BitMart hesabı açanlara, 2024 Black Friday etkinliğiyle 200.000 USDT’lik bir ödül havuzunun yanı sıra sunulan çeşitli avantajlardan kolay görevleri tamamlayarak yararlanma imkanı sundu.

POPÜLER TOKENLERDE %50’YE VARAN İNDİRİMLER

Platform tarafından yapılan açıklamada, 25 Kasım Pazartesi itibarıyla başlayan ve 3 Aralık’a kadar devam edecek olan etkinlikte BitMart kullanıcılarının popüler kripto para birimlerinde %50’ye varan indirimlerle bir dizi kısa süreli satış olanağından yararlanabileceği belirtildi. Ayrıca 2024 Black Friday kampanyası kapsamında, BitMart’ın resmi sosyal medya hesaplarını takip eden kullanıcıları 20 USDT’ye kadar ödül alma şansı beklediği, Telegram topluluğunda düzenlenen Gizli Emoji Yarışması’na katılan kullanıcıların ise 300 USDT ödül havuzundan pay alabileceği vurgulandı. Kullanıcıların farklı portföylerdeki işlemleri kopyalayarak işlem yapmasını tanımlayan Copy Trading özelliğini kullanan, 100 USDT ve daha üzeri işlemlerini sosyal medyada #BlackFriday24BitMartCopyTrade etiketiyle paylaşanların ise 66.666 USDT tutarında ödül havuzundan yararlanabileceği belirtildi.

BitMart Pazarlama Birimi Başkan Yardımcısı Nickolas Hoog, kampanya hakkında şunları söyledi: “Yarı yarıya indirimli saatlerle yatırımcılara portföylerini güçlendirmek için şans veriyor, Copy Trading gibi yenilikçi teknolojileri binlerce dolarlık ödül havuzuyla teşvik ediyoruz” dedi.

PLAYSTATION 5 PRO ÖDÜLLÜ “ŞANSLI ÇEKİLİŞ” VE NAKİT İADE FIRSATI

2024 Black Friday programını uçtan uca bir etkinlik olarak tasarlayan BitMart, kampanyaya dikkat çekmek için çeşitli görevleri tamamlayanların birden fazla çekiliş hakkı kazanabileceği ve 500 USDT değerinde token ile 1 adet PlayStation 5 Pro hediyesinin sahibi olabileceği Şanslı Çekiliş programının ayrıntılarını da internet sitesinde paylaştı. Diğer yandan itibari (Fiat) para birimiyle ilk işlemini tamamlayan kullanıcıların %10 Cashback, işlem hacmi ilk 100’e giren kullanıcıların %2 Cashback, görevleri tamamlayan kullanıcıların ise en yüksek Fiat işlemlerinde %20 Cashback kazanabildiği nakit iade kampanyası, Bitcoin’in 100 bin dolara yaklaşarak tüm zamanların rekorlarını tazelediği bu dönemde kripto para piyasasına giriş yapmayı daha da kolay hâle getiriyor.

100 USDT veya daha fazla P2P işlem yapan kullanıcıların da ayrıca ödüllendirileceği 2024 Black Friday etkinliği, 5 bin USDT net varlık bulundurarak VIP kullanıcılar arasına katılıp seçili birikim ürünlerini dahil olan kullanıcılara bu döneme özel %100’e varan yıllık yüzdelik getiri (APY) vaadiyle profesyonel yatırımcılar için de etkileyici bir fırsat sunuyor. BitMart ayrıca, yalnızca kampanya dönemine özel bir teklifle, 100 USDC ve üzerinde bir miktarla USDC Esnek Birikim programına katılan kullanıcılara 10 USDC bonus kazanma şansı veriyor.

“KÜRESEL KRIPTO TOPLULUĞUNA TEŞEKKÜR”

BitMart'ın CoinGecko gibi saygın veri şirketleri tarafından önde gelen küresel dijital varlık ticaret platformları arasında sıralandığını ve 1.000’den fazla ticaret çifti sunduğunu hatırlatan BitMart Pazarlama Birimi Başkan Yardımcısı Nickolas Hoog, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Her yıl, BitMart olarak Black Friday’i küresel kripto topluluğuna teşekkür etmek için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu kampanya, Türkiye’de Muhteşem Cuma, Şahane Cuma, Efsane Cuma gibi isimlerle anılan kampanya dönemini kullanıcılarımızla birlikte kutlama isteğimizi simgeliyor. Çeşitli kategorilerde sunulan pek çok teklif ve 200 bin USDT’lik ödül havuzuyla, küresel kripto topluluğunu yılın bu döneminden kripto yatırımlarıyla da yararlanmaya davet ediyoruz. 3 Aralık’a kadar devam edecek BitMart 2024 Black Friday kampanyasına dair tüm ayrıntılara BitMart Black Friday kampanya sayfasından ulaşılabiliyor.”