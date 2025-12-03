Mehmet Vasıl Akyürek, havayolu şirketleri için kışa hazırlık önlemlerini açıkladı

Çetin hava koşulları uyarıları peş peşe gelirken, karayollarında 1 Nisan’a kadar sürecek kış lastiği zorunluluğu yeniden başladı ve havacılık sektörü de aynı anda yoğun bir hazırlık seferberliğine geçti. Özellikle sert hava koşullarının uçuş güvenliği ve operasyonel planlama üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak, havayolları ve yer hizmetleri şirketleri bir dizi önleyici aksiyon almaya başladı. Türk Hava Yolları’nda (THY) kriz yönetimi ve iletişimi üzerine farklı görevler üstlenen ve geçtiğimiz yıl Satış ve Operasyon Müdürlüğü’nden emekli olarak yaptığı değerlendirmede kış hazırlıklarının sektör için önemine dikkat çekti. Havacılık sektöründe 18 yılı aşkın deneyimi bulunan Akyürek, bu dönemde alınacak tedbirlerin sadece operasyonel verimlilik açısından değil, yolcu memnuniyetini korumak açısından da kritik olduğunu vurguladı.

Uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra deneyimlerini paylaşmak üzere konuya dair şu açıklamada bulundu: “Kış sezonu, havacılığın dayanıklılığının test edildiği bir dönemdir. Bu süreçte sadece teknik ekipman değil, insan faktörü de büyük önem taşıyor. Planlı bakım, doğru zamanlama ve etkili iletişim, uçuş güvenliğinin üç temel ayağını oluşturuyor. Havayolları, bu üç unsuru doğru yönetebilirse, en zorlu hava koşullarında bile operasyonel sürekliliğini koruyabiliyor.”

“EN ÖNEMLİ RİSKLERİNDEN BİRİ KANAT VE MOTOR BUZLANMASI”

Havayolu şirketlerinin kış aylarında alması gereken önlemleri paylaşan Mehmet Vasıl Akyürek, “En önemli risklerinden biri olan kanat ve motor buzlanması, uçuş güvenliğini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle birçok havayolu, bakım ekiplerini özel buz çözücü sıvı (de-icing) stoklarını artırmaya ve ekipman kontrollerini sıklaştırmaya yönlendiriyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Kış sezonu öncesinde yalnızca teknik ekipler değil, kabin ve yer personeli de yeniden eğitime alınmalı. Özellikle görüş mesafesinin azaldığı, pistlerin kayganlaştığı durumlar için acil durum senaryoları tatbik edilirken, bu tatbikatlar istikrarla devam ettirilmeli. Bazı havayolları, buzlu pist operasyonları konusunda uluslararası standartlara uygun simülasyon eğitimlerini de devreye sokarak ekiplerini her daim hazır tutmalı.”

“YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMLERİ GÜNCELLENMELİ”

Görev yaptığı istasyonlarda kış sezonunda en çok önem verdiği konuların başında eğitim geldiğini vurgulayan Mehmet Vasıl Akyürek, “Yoğun kar yağışlarının neden olabileceği gecikme ve iptallerin yönetimi için bilgilendirme sistemlerinde de güncellemeler yapılmalı. Bu sayede uçuş takip uygulamalarının yanı sıra, mobil bildirim sistemleri üzerinden yolculara anlık bilgi verilebilir ve panik, belirsizlik yerine şeffaf bir iletişim ortamı oluşturulabilir” şeklinde konuştu.

2019 yılında THY’nin Excellence Ground To Sky ödülüne layık görülen Mehmet Vasıl Akyürek, havacılık sektöründeki kriz yönetimi esnasında pilotlar, kabin ekibi ve yer personelinin de önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Mehmet Vasıl Akyürek’e göre kış koşulları, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika hatlarında sıklıkla rötar zincirlerine yol açabiliyor. Bu duruma karşı havayolları, uçuş planlarını esnek hale getirerek yedek pilot ve kabin ekibi planlaması yapıyor. Ayrıca, yoğun hava trafiği yaşanan havalimanlarında alternatif park ve taksi alanları oluşturuluyor.

“HAVACILIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÜNDEMDE”

Birçok havayolunun kış aylarında artan yakıt tüketimini dengelemek amacıyla yakıt verimliliği projelerine ağırlık verdiğinin altını çizen Mehmet Vasıl Akyürek, yeni nesil buz çözücü sıvıların çevreye etkisinin azaltılmasının da sürdürülebilirlik stratejilerinin önemli bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek, “Bir kriz anında alınan ilk kararlar tüm operasyonun kaderini belirliyor. Bu nedenle hem teknik hem de yönetim kadrolarının soğukkanlılıkla, bilgiye dayalı ve koordineli biçimde hareket etmesi gerekiyor. Kriz planları sadece kağıt üzerinde kalmamalı, düzenli tatbikatlarla desteklenerek güncellenmeli” dedi.

Görev yaptığı dönemde kurulmasına öncülük ettiği "Tahmine Dayalı Operasyon İyileştirme Sistemi” sayesinde havayollarının yapay zekanın hava tahminlerini önceden okumasını sağladı. Bu sistem, raporlardan yaptığı çıkarımlarla aksama yaşanması ihtimali olan seferler için ek tedbirlerin alınmasına imkan tanıdı. Mehmet Vasıl Akyürek, bu platform ile 5. Uluslararası Elmas Ödülleri’nde “Yılın İnovatif Havayolu Yöneticisi” ödülüne layık görüldü.