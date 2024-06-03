Melodi Baç’ın Anka serisinin son romanı “Son Savaş” raflardaki yerini alırken, ilk romanı da dünyaya açılıyor

Yayınlanma: 03.06.2024 - 21:55

Güncelleme: 03.06.2024 - 21:55

Melodi Baç’ın Anka’ya ait özel dili ve haritalarıyla da dikkat çeken serisi, Crictus adlı bir gezegende geçiyor. Ölümsüz Anka Kuşu’nun oğulları olduğuna inanılan ve beden değiştirerek hayatlarını devam ettiren ölümsüz ruhlara sahip iki kardeş olan Anka ve Enka arasındaki sonsuz taht savaşını anlatıyor. Kitap serisinde anka kuşunun mitolojik yapısından esinlendiğini belirten Melodi Baç, “Anka kuşunun küllerinden tekrar doğuyor olması romanlarımda bana ilham oldu. Serimin son kitabı ‘Son Savaş’ Türkiye’de okurlarla buluşurken, ilk kitabım ise dünyanın dört bir yanında yayınlanacak. Sonsuz bir döngüyü temsil eden anka kuşu gibi anlamlı olan ise, serinin ilk kitabının 30’dan fazla ülkede yayınlanarak tekrar küllerinden doğacak olması” dedi.

“30’dan fazla ülkede okurlarla buluşacağım”

Anka’nın Dönüşü ile başlayan serisinin 5 kitaptan oluştuğunu belirten Melodi Baç, “Anka kuşu doğar, büyür, ölür ve küllerinden yeniden doğar. Anka’nın Dönüşü, Yüzüncü Nesil, Kül ve Sınır’ın ardından serinin son kitabı Son Savaş oldu. Türkiye’de son kitabımın yayınlanmasının heyecanını yaşarken, Anka’nın Dönüşü’nün de Amerika, İngiltere, Hindistan’ın da içinde bulunduğu 30’dan fazla ülkede yayınlanacak olmasının gururunu yaşıyorum. Böylece Anka’nın serüveni hiç bitmeyecek ve sonsuza kadar var olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“İyi Anka ve kötü Enka’nın taht savaşı sona eriyor”

Yazar Melodi Baç’ın yarattığı efsaneye göre, Anka Kuşu’nun oğulları olduğuna inanılan ölümsüz iki kardeşin sonsuz taht mücadelesini anlatan serinin son kitabı “Son Sava?'ta, Anka Carmen bu sonsuz sava?a bir son verecektir. Tahtı zalimce yöneten ölümsüz Enka, ruh yiyerek beslenen bir ruh avcısına dönüşmüştür. Savaşı sonlandırmaya kararlı olan Anka’nın halkını kurtarmak için dört element zümrüdünü tamamlaması gerekir. Kitabın adı da tam buradan gelir. Bu, Carmen’ın ‘Son Savaş’ı olacaktir. Anka ya galip gelecek ya da sonsuzluğa gömülecektir” ifadelerini kullandı.

“Hedefim uluslararası bir yazar olmak”

İlk kitabı ‘Yasak’la henüz 16 yaşındayken okurların karşısına çıktığını belirten Yazar Melodi Baç sözlerini şöyle tamamladı: “Son Savaş, tüm kitapçılardan ya da online platformlardan satın alınabiliyor. 16 yaşında yayımladığım ilk kitabım Yasak’la ve devamı niteliğinde olan Yasak II Crista’yı 17 yaşımda okuyucularla buluşturduğumda Türkiye’nin JK Rowling’i olarak anılmaya başlandım. 2021 yılında Uluslararası Başarı Ödülleri kapsamında, Yılın En İyi Genç Kadın Yazarı unvanına layık görüldüm. Anka serisinin tamamlanmasıyla toplam 7 kitabımı okurlarla buluşturdum. Asıl hedefim, yurt dışında çok daha fazla okura ulaşmak, Dünyaca tanınan bir yazar olmak ve kitaplarımı beyaz perdede izlemek. Uluslararası bir yazar olmak için hızla ve emin adımlarla yürümeye devam ediyorum.”