Memecoin piyasasında yeni bir oyuncu daha

Yayınlanma: 12.06.2024 - 18:13

Güncelleme: 12.06.2024 - 18:13

CoinMarketCap’e göre toplam 50 milyar dolar piyasa değerini aşan tüm memecoin’ler arasında başı çeken Dogecoin, yeni bir projeye ilham verdi. DOGE3.0 kısa adıyla anılacak olan Dogecoin3.0’ın ön satışı için geri sayım başladı.

Toplam arzı 699 milyon adet ile sınırlanan ve bu miktarın %20'sinin stake’e ayrıldığı bilinen DOGE3.0, yılın yükselen temalarından memecoin furyasına katılıp iz bırakmak amacıyla ön satış hazırlıklarında sona yaklaştı.

Memecoin’lere ve Web3 teknolojisine öncülük etmek amacıyla Binance Smart Chain üzerinde geliştirilen Dogecoin3.0, dolaşımdaki arzının %25’ini ön satışta gerçekleştirecek, %10’unu da airdroplar ile ilk sahiplerine dağıtacak.

Dogecoin3.0 Kurucusu Alexander Lee, “Memecoin’ler, başlıca kripto para birimlerinin makro gelişmelere çok bağlı olduğu dönemlerdeki güçlü performanslarını bu yıl bir kez daha gösteriyor. İnovasyonu teşvik eden bu trende, güçlü bir altyapıyla dahil olacağız” dedi.

Piyasaların açmaza düştüğü bir konu olmasına rağmen memecoin’lerde gelecek gören kripto para tutucularını öncelikli hedef kitle olarak belirleyen şirket, sosyal medya platformlarıyla kendi topluluğunu inşa etmeye başladı.

DÖRT MERKEZİ BORSAYLA ANLAŞTI

2024’ün ilk çeyreğine ilişkin analizler, gerçek dünya varlıklarından yapay zekaya, farklı temalara odaklanan kripto para birimlerinin üç aylık getirilerini ortaya koyarken, CoinGecko verileri, yılın ilk üç ayının en iyi performans göstereninin memecoin’ler olduğunu gösterdi. Bir konu üzerine şaka amaçlı üretilen memecoin’lerin 2024 ilk çeyrek performansı %1.312 oldu.

Topluluğu önceliklendiren ve sorun çözme yaklaşımını kültürünün bir parçası haline getiren Doge3.0, ön satış için yaptığı anlaşmalarla da iddiasını ortaya koymayı başardı. LBank, XT, Bitmart ve MEXC kripto para borsalarıyla ön satış süreci için anlaşan Dogecoin3.0, ön satış sürecinde dünyanın dört bir yanından ön satış, staking ve airdrop fırsatları arayan ve projeye inanan yatırımcılara sunulacak.

Dogecoin3.0’ın arka planında çok güçlü bir memecoin kültürü yattığını vurgulayan Dogecoin3.0 Kurucu Lee, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Dogecoin3.0, piyasada bilinirlik kazandıkça hem mevcut arzdan tahsis edilen %5'lik kısım, hem de ekosistemden elde edilen getiri, yeni projeler için kullanılacak. İlerleyen dönemde swap ve köprü ile metaverse ve oyun odaklı projeleri de hayata geçireceğiz.”

İLK KEZ ÖN SATIŞTA KREDİ KARTI KULLANILABİLECEK

CoinGecko verileri, 2024'ün başından nisana kadar olan dönemde günlük 5 bini aşkın yeni kripto para biriminin piyasaya sürüldüğünü gösterdi. Öte yandan her iki projeden birinin başarısız olduğu da görüldü.

Web3 teknolojisine uyumu, sınırlı arzı ve her şeyden önemlisi kalıcı olma gayesiyle yola çıkan Dogecoin3.0, 2013'te piyasaya sürülen ve bugün 21 milyar doları aşkın piyasa değeriyle memecoin ekosisteminin en büyüğü olan Dogecoin'den ilham alarak geliştirildi. Şeffaflık ve dürüstlük ilkesiyle hareket eden, mevzuatlara uyum sağlama konusunda istekli olan yeni memecoin Dogecoin3.0’ın ön satış sürecine kredi kartı ile katılma olanağı sunarak bir ilke de imza atacak.