Moskova, Noel’e Yolculuk Festivali ile ziyaretçilerini bir kış masalına davet ediyor

Bu yıl, Manezhnaya Meydanı, 20. yüzyıl başlarının nostaljik pamuk oyuncak estetiğinden ilham alan büyüleyici bir pazar olan “Noel Ağacı Süsleri Şehri” ile ziyaretçilerini karşılayacak. Burada ziyaretçiler, Rus Yeni Yılı’nın simgesi Ded Moroz ve Snegurochka’nın yanı sıra onlarca eski masal karakteriyle karşılaşacak. Misafirler, sanki eski bir Noel sandığından çıkarılmış gibi görünen süslemelerin arasında fotoğraf çekilme ve masallardan esinlenen mini performanslara katılma şansının yanı sıra Sovyet Yeni Yılı kutlamalarının geleneksel yemeklerini tatma fırsatı da bulabilecek.

Noel ruhu tüm Moskova’yı saracak

Tverskaya Meydanı’nda ise Moskova’nın en tanınmış simgelerinden ilham alan süslemeler yer alacak. Meydanın merkezinde, 90 ve 70 cm boyutunda el boyaması süslerle ve 70 cm’den uzun devasa altın buz sarkıtlarıyla süslenmiş, yerli ustalar tarafından hazırlanan 8 metrelik bir Noel ağacı yükseliyor. Bolşoy Tiyatrosu, VDNH pavilyonları ve Kremlin kulelerinin siluetleri ise, bu ağacı sadece bir dekorasyon değil, şehrin yaşayan hikayesini anlatan bir eser hâline getiriyor. Hafifçe parlayan bu minyatür mimari simgeler, ziyaretçilere Moskova’yı sadece turist gözüyle görmekle kalmayıp, şehrin coşkulu ve kutlama dolu ruhunun bir parçası olma hissini de yaşatacak.

Manezhnaya Meydanı’na şehrin başlıca Noel simgelerinden biri olan 22 metrelik doğal bir çam ağacı yerleştirildi (yüksekliği bakımından sadece Kremlin ağacının ardından ikinci sırada). Bu yıl, dekorasyonu geleneksel Rus süslemelerine bir saygı niteliğinde. Ağaca 10 binden fazla süs ve 5 kilometre ışık kullanıldı. Ustalar, Moskovalı sanatçılar tarafından hazırlanan özel eskizlere dayanarak yüzlerce el boyaması süs tasarladı. Süslemeler, dokunaklı Noel sahneleri, masal karakterleri ve kış kutlamalarını tasvir ediyor. Kompozisyon, ipek flamalar, altın ve gümüş buz sarkıtları, pamuk figürler ve gösterişli kostümlere sahip pembe yanaklı bebeklerle tamamlanarak ağacı adeta büyülü bir tatil masalının yaşayan illüstrasyonu hâline getiriyor.

Festival ziyaretçileri lezzetli yemekler ve eğlenceli etkinliklerle Noel’in tadına varacak

Festivalin genç ziyaretçileri, metal baskı, Noel şaka nesneleri yapma, cam boyama, mum yapımı ve Sovyet tarzı süsler hazırlama gibi geniş bir atölye yelpazesinin tadını çıkaracak. En küçük misafirler için ise yeni yıl yemek stüdyoları açılacak. Klasik Rus masallarına dayanan birçok tiyatro performansı ziyaretçileri büyülerken, aktif eğlence sevenler spor alanları, curling okulu ve Kuğu Gölü, Pamuk Prenses, On İki Ay ve diğer kış hikayelerinin sahnelendiği 170’ten fazla buz gösterisinin tadını çıkarabilecek. “Hayal Hediyesini Bulma Yolculuğu” adlı macera ise ziyaretçilere Rusya’nın farklı bölgelerinin geleneklerini tanıtarak, katılımcıların gezgin pasaportlarına damga toplamasını ve ödüller kazanmalarını sağlayacak.

Festivalden yeni izlenimler, unutulmaz hediyelikler veya lezzetli keşifler yaşamadan ayrılacak tek bir kişi bile olmayacak. Festival, Moskova genelindeki kutlama alanlarını bir araya getirecek: Tverskoy Bulvarı ve TSUM yakınında tasarım Noel ağaçlarının sergileri, seramik, el yapımı hediyeler, aromatik çaylar ve geleneksel Rus mutfağından yemekler sunan sevimli pazar pavilyonları ziyaretçilere sunulacak. Gastronomik çeşitlilik, klasik Rus yemekleri, taze hamur işleri, özel lezzetler, aromatik içecekler ve özel ızgara menüsü ile büyüleyecek. “İyi Kalpli Noel Ağacı” adlı hayır girişimi ise yardıma muhtaçların tatil dileklerini gerçekleştirecek. Buna katılmak için ziyaretçilerin yalnızca süslenmiş ağaçlardan birindeki dileği seçip QR kodu taratması yeterli olacak.

“Noel’e Yolculuk”, “Moskova’da Kış” projesinin ana etkinliği olacak gelenek, modern kültür ve tatil sezonunun sıcak ruhunu bir araya getiren büyük bir kutlama. Bu büyülü festival, aileyle kaçamak yapmak veya tek başına bir kış macerası yaşamak için ideal bir tercih olup, Türkiye’den gelen ziyaretçiler için unutulmaz deneyimler vadediyor.