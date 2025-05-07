Moskova Türkiye'den misafirlerini bahar festivaline davet ediyor

Yayınlanma: 07.05.2025 - 20:38

Güncelleme: 07.05.2025 - 20:38

Moskova, 1-11 Mayıs tarihleri arasında Moskova Bahar Zafer Festivali kapsamında tüm konuklarına kapılarını açıyor. Tüm şehrin bir dönüşüm geçirerek gezginler için ideal bir destinasyon haline geldiği bahar döneminde Rusya'nın başkentini ziyaret etmek, ünlü turistik rotalarda yürümek ve Moskova ile Rusya'nın tarihi ve kültürüyle tanışmak için eşsiz bir fırsat olacak.

Büyük Vatanseverlik Savaşı zaferinin 80. yıldönümüne adanan Moskova Bahar Zafer Festivali'nin ziyaretçilerini bir eğitim programı bekliyor. İnteraktif bir program, Moskova ve Rusya tarihinin sayfalarını aralarken, bu konuda çok daha fazla şey öğrenilmesine yardımcı olacak. Tüm festival ziyaretçileri için zengin bir performans programı hazırlandı; Moskova müzik gruplarının performansları, ünlü bestelere dayanan bahara özel tiyatro oyunları, müzikal ve şiirsel programlar. Tüm bunlar festival konuklarını zamanda geriye götürüp Rusya'yı keşfetmelerini sağlayacak. Tüm şehrin koro halinde şarkı söyleyeceği eşsiz bir etkinlik gerçekleşecek. Şehrin tüm festival mekanlarında ünlü sanatçılar konuklarla birlikte geçmiş yılların ünlü bestelerini seslendirecek.

MOSKOVA ZİYARETÇİLERİNE UNUTULMAZ BİR SEYAHAT DENEYİMİ SUNACAK

Festival kapsamında her yaştan ziyaretçi için özel yaratıcı ve eğitici etkinlikler düzenleniyor. Mutfak ustalık sınıflarında eski neslin tariflerini öğrenmek, açık hava sanat ustalık sınıflarında kendinizi yeni yaratıcı yönlerde denemek ve modelleme ustalık sınıflarında geçmiş çağların ekipmanlarının modellerini oluşturmak mümkün. Baharda çiçek dikme dersleri ise büyükanne ve büyükbabalar için kalplerini ısıtacak bir hediye olacak.

Etkinlikler aynı zamanda spor aktiviteleriyle de zenginleşiyor. Örneğin, şehrin sokaklarında herkesin katılabileceği eğitim ve açık hava egzersizleri yapılacak, oryantiring (yön bulma) yarışmaları düzenlenecek ve spor normlarını geçmenin daha hafif bir versiyonunda kendinizi denemek mümkün olacak. En sportif ve aktif olanlar için de paten parkları, paten sahası ve scooter okulu olacak.

Moskova Bahar Zafer Festivali, Rusya'nın kültürünü ve tarihini biraz daha yakından tanımanıza, çok sayıda etkinlik ve özel program sayesinde ülkenin tarihi yönüyle tanışmanıza ve başkentin bahar atmosferine dalıp ruhunu hissetmenize olanak tanıyacak. Festival, Moskova Mevsimleri projesi kapsamındaki pek çok etkinlikten biri olarak düzenleniyor. Projenin büyüleyici mevsimsel festivalleri, aile gezileri ya da tek başına seyahatler için mükemmel bir destinasyon olacak ve Türkiye'den gelen tüm ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.