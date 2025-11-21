Murat Tabanlıoğlu, stüdyosunu özel bir davetle duyuruyor

Etkinlik ayrıca, tasarımcı Nicola Matteo Munari tarafından hazırlanan ve Studio Klass’ın kreatif yönlendirmesiyle şekillenen Murat Tabanlıoğlu’nun yeni dijital platformunun sunumunu da içerecek.

Davet, Tabanlıoğlu için kişisel bir anlam da taşıyor. Yakın çevresine “yeniden doğduğum bir dönem” diye bahsettiği, yüklerinden arınmış ve yaratıcılığının sınırlarının kalktığı bir sürece işaret ederken, doğum gününün de bu yeniden doğuş hissiyle paralel bir zamana denk geldiği belirtiliyor.

“Tadın, ritmin ve duygunun şekillendirdiği bir akşam” olarak tanımlanan bu gece, tasarım, kimlik ve duyusal deneyimi bir araya getiren küratöryel bir yapıda olacağı anlaşılıyor.

Katılımın sadece davetiye ile sınırlı olduğu ve davetli grubunun da özel bir çevreyle paylaşıldığı görülüyor.

Viyana Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamlayan Murat Tabanlıoğlu (RIBA, Int’l Assoc. AIA), miras ile yenilik arasında kurduğu güçlü dengeyi odağına alan, uluslararası ölçekte tanınan bir mimardır.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Istanbul Sapphire, Bodrum Loft, Kanyon, Haliç Tersanesi, Bodrum Milas Havalimanı ve Galata Rum Okulu gibi Türkiye’deki önemli projelerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda otel, konut, kültür yapısı ve masterplan projesine imza atmıştır.

Mimari üretimlerinin yanı sıra, 2014 Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nun küratörlüğünü üstlenmiş; Londra Tasarım Festivali, Berlin Gallery Weekend, Dubai Design Week gibi uluslararası platformlarda sergiler ve enstalasyonlarla yer alarak mimarlık dünyasında geniş bir etki alanı yaratmıştır. Bugün, mirasını geleceğe taşıdığı stüdyosu +MURAT TABANLIOĞLU ile çalışmalarını sürdürmekte; mimarlığı bağlam, hafıza ve çağdaş yaşam kültürü arasında kurulan yaratıcı bir diyalog olarak yorumlamaya devam etmektedir.

Stüdyo, Narmanlı Apartmanı, Maçka Caddesi No: 24 Daire 26, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.