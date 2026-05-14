NAVEE’nin MENA 2026 İstanbul Partner Buluşması: Kara, Deniz ve Havada Mobilitenin Entegre Geleceği

Akıllı mobilite inovasyonunun global liderlerinden NAVEE, Ortadoğu ve Türkiye’deki stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda ilk NAVEE MENA 2026 İstanbul Partner Buluşması etkinliğini gerçekleştirdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır ve Kuveyt’ten sektör temsilcileri ile önde gelen distribütör ve perakende partnerlerini bir araya getiren zirve; mobilitenin geleceğine yönelik önemli işbirliklerine ev sahipliği yaptı.

İstech İletişim, MediaMarkt, Vatan, Extra ve Noon’un yanı sıra medya temsilcileri ve kullanıcı topluluklarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte, NAVEE’nin 2026 ürün portföyü tanıtıldı. Yüksek performanslı elektrikli scooter’lar, e-bisiklet modelleri, ultra hafif ve taşınabilir enerji istasyonları ve yaşamsal hareketleri kolaylaştıran yeni ürün gamı, markanın entegre mobilite vizyonunu bir adım ileri taşıdı.

Bu stratejik dönüşüm, NAVEE’nin kara, deniz ve hava arasında kesintisiz bağlantı sunan geleceğin mobilite ekosistemini inşa etme hedefini güçlendirirken, markanın küresel ölçekte genişleyen inovasyon odağını da ortaya koydu.

2021 yılında kurulan NAVEE, teknik inovasyon ve güçlü üretim altyapısı odağında kısa sürede hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Bugün 60’tan fazla ülkede faaliyet gösteren marka, MENA bölgesinde binden fazla satış noktasında 100 binin üzerinde kullanıcıya ulaşıyor. Bu büyüme, elektrikli mobilite ve yeni nesil düşük irtifa ulaşım çözümlerine yönelik artan küresel taleple paralel ilerliyor.

Buluşma hakkında konuşan İstech İletişim Genel Müdürü İbrahim Yıldırım, “NAVEE’nin yolculuğunu ilk günden bu yana takip eden biri olarak, markanın global ölçekte tanınan bir mobilite gücüne dönüşmesini görmek ilham verici. Bu zirve, yalnızca NAVEE’nin güçlü inovasyon kapasitesini ve genişleyen ürün ekosistemini değil, aynı zamanda akıllı dış mekan mobilitesinin geleceğine yönelik vizyonunu da ortaya koydu. Uzun vadeli stratejisi, dünya standartlarındaki üretim gücü ve kalite odaklı yaklaşımıyla NAVEE, bölgedeki partnerleri ve tüketiciler için geleceğin mobilite anlayışını şekillendirecek güçlü bir konumda bulunuyor” dedi.

GÜCÜN ÖLÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ NOKTA: UT5 ULTRA X

NAVEE Türkiye ekibinden Bekir Aşlamacı ise “Bu vizyonun önemli temsilcilerinden biri olan UT5 Ultra X, performans odaklı mobilitenin yeni nesil yaklaşımını ortaya koyuyor” diyerek markanın büyüyen ivmesine dikkat çekti.

Süper otomobil tasarımından ilham alan UT5 Ultra X, yüksek hızlarda maksimum denge sunmak üzere geliştirilen yeni nesil bir e-scooter modelidir. 2400W çift motor sistemi sayesinde saatte 70 km hıza ulaşabilen model; çift hidrolik disk fren sistemi, ayarlanabilir hidrolik süspansiyon ve direksiyon denge mekanizmasıyla üst düzey sürüş kontrolü sağlıyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 10 km menzile ulaşabiliyor.

GÜNLÜK YAŞAMIN PARÇASI: FOLD CORE 03

E-bike kategorisinde öne çıkan NAVEE Fold Core 03, günlük kullanım kolaylığını performansla bir araya getiriyor. Katlanabilir kompakt yapısı sayesinde pratik depolama imkanı sunan model, şehir yaşamı için ideal bir çözüm sunuyor. 20x4.0” kalın lastikleri ve gelişmiş amortisör sistemi sayesinde hem şehir yollarında hem de zorlu zeminlerde dengeli bir sürüş deneyimi sunan Fold Core 03, 50 km’ye kadar menzille birlikte geliyor.

SINIRLARIN ÖTESI: WAVEFLY 5X

NAVEE, kara, deniz ve havada entegre mobilite ekosistemi vizyonu kapsamında WaveFly 5X modelini tanıttı. Yüzey etkili uçuş teknolojisini kullanan premium wing-in-ground aracı, su yüzeyine yakın düşük irtifa hareket kabiliyeti sunuyor. Saatte 85 km hıza ulaşabilen ve 80 km’ye kadar menzil sağlayan araç, markanın “All-Scenario Intelligent Mobility” vizyonundaki en radikal adımı temsil ediyor.

NAVEE CPO’su Darren Wang, "İnsanların daha özgür ve keşif odaklı bir yaşam tarzını benimseyebilmesi için kesintisiz bir mobilite ekosistemi inşa ediyoruz. Temel teknolojilerimizi yeni kategorilere taşıyarak yalnızca günlük ulaşımı değil, outdoor keşif deneyimlerini de yeniden tanımlamayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

NAVEE, global büyümesini sürdürürken İstanbul’da gerçekleştirilen zirve, markanın uluslararası stratejisinde önemli bir dönüm noktası oldu. Günlük şehir içi ulaşımı outdoor keşif deneyimleriyle birleştiren NAVEE, mobilitenin geleceğini artık yalnızca yollarla sınırlamıyor; kullanıcılarına sınırların ötesinde özgür bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyor.