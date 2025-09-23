Obezite ameliyatla bitmiyor: Buşra Nur Özger, Türkiye’de post bariatrik sürecini anlatıyor

Dünya genelinde yaklaşık 800 milyon kişi obezite ile yaşıyor. 2035’e kadar kadınların %35’inin, erkeklerin ise %39’unun bu problemden etkileneceği öngörülüyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde "Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı” yayımlanırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, obeziteyle mücadele kapsamında programlar geliştiriyor.

Kilo vermeye ve uzun vadeli sağlığı desteklemeye yardımcı olan bariatrik cerrahisi hakkında konuşan Nur Ozger Health Kurucusu Büşra Nur Özger, kendi deneyimlerinden hareketle, “23 yılını kilo sorunlarıyla geçirmiş biri olarak, bunun bir sağlık problemi olduğunu anladığım an itibarıyla fiziksel değişim için düşünmek yerine, adım atmanın ne kadar değerli olduğunu öğrendim. Şimdi benzer hikayeleri olan hastaların sağlıklarına kavuşmasına yardımcı oluyorum” açıklamasında bulundu ve cerrahi müdahaleden sonra, post bariatrik uygulamalarla hem bedensel hem de psikolojik sağlığa kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi.

“3 BİN 500 HASTAYA HİZMET VERDİK”

Kendi kilo kaybı ve post bariatrik sürecinden ilham alarak obezite cerrahisi sonrası estetik ve yaşama uyum sürecinde hastalara rehberlik etmeyi amaçlayan Büşra Nur Özger, “Günümüzde dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde artan obezite prevalansı sadece yetişkinleri değil, çocukları ve gençleri de etkiliyor. Ancak besin yönünden zengin bir ülkeyiz ve yemek yemeyi seviyoruz. Haliyle toplumumuzda obezitenin normal algısını yenmekte bir hayli zor oluyor. Buna rağmen obezite hastalığından kurtularak daha sağlıklı bir görünüme sahip olmak isteyen kişiler için kapsamlı bir hizmet sunuyorum. Şu ana kadar 3 bin 500 hastaya hizmet verdik” diyerek post-bariatrik uygulamalar hakkında detaylı bilgiler paylaştı:

“Post- bariatrik, normal estetik süreçleri gibi ilerlemiyor. Çok fazla detay içeriyor. Özellikle psikolojik açıdan hastaların duygu dünyasını da düşünmek gerekiyor. Hastalarımızın süreçlerinin başından sonuna kadar güven içinde ve konforlu olmaları önemli. Yaşayabilecekleri stresin önüne geçmek için özel araçlarımızla alıyoruz. Sağlıkları ve konforlu olmaları için seçtiğimiz otellerde konaklıyorlar. Süreç boyunca kendi dillerine hakim olan personellerimiz hastalarımıza eşlik ediyor. Disiplinli bir sistemimiz olduğu için, hastalarımızın rezervasyonlarıyla birlikte tüm sürecin her ayrıntısını planlıyoruz. Sağlık turizminde dünya genelinde 7. sırada yer alan ülkemizin bu alandaki başarısını sürdürebilmesi ve daha üst sıralara yükselebilmesi için, tüm paydaşlarımızın da sürece bizim uyguladığımız gibi bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşması büyük önem taşıyor.”

“SAĞLIK TURİZMİYLE SADECE TEDAVİ DEĞİL, BÜTÜNSEL BİR YAŞAM DENEYİMİ SUNUYORUZ”

Türkiye'nin obezite cerrahisi ve post bariatrik estetik alanında uluslararası hastalara sunduğu avantajlar da sıralayan Büşra Nur Özger, “Türkiye, sağlık alanında dinamik bir ülke olarak her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Modern hastane altyapımız, donanımlı sağlık ekiplerimiz ve özellikle post bariatrik cerrahi alanındaki ilerlemelerimizle de fark yaratıyoruz. Misafirperverliğimiz, hizmet kalitemiz ve ulaşım konusundaki profesyonel transfer çözümlerimizle hastalarımızın tedavi sürecini keyifli bir deneyime dönüştürüyoruz. Sağlık turistleri, Türkiye’de geçirdikleri süreyi adeta bir tatil havasında hem sağlıklarına kavuşarak hem de memnuniyetle tamamlıyor. Ben de yurt dışından gelen hastalarıma post bariatrik hizmeti vermemin haricinde, sağlık danışmanlığı hizmetlerimle de paydaşlarımın da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlıyorum” dedi.