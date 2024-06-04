OKX, Hollanda’da borsa ve Web3 Cüzdan platformlarını kullanıma sunuyor

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:22

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:22

Global kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX bugün, merkezî borsa ve OKX Web3 Cüzdan platformlarını Hollanda’da resmî olarak kullanıma sunduğunu duyurdu. OKX’in merkezî borsa ve Web3 Cüzdan hizmetlerinin resmî lansmanı, Okcoin Europe Ltd. şirketinin OKX olarak yeniden markalaşmasının ve mart ayında Erald Ghoos’un OKX Avrupa Genel Müdürü olarak atanmasının hemen akabinde gerçekleşti.

Hollanda’daki kullanıcılar, merkezî borsa platformunda 60’tan fazla kripto para - Euro çiftini de kapsayan150’nin üzerinde kripto para için artık spot işlemler (alış ve satış) yapabiliyor ve dönüştürme hizmetlerinden yararlanabiliyor. OKX ayrıca Hollanda’da kolay ve hızlı euro yatırma ve çekme işlemlerinin yanı sıra OKX Web3 Cüzdan üzerinden sektörde öncü Web3 özellikleri de sunuyor. Hollanda’da ikamet eden kullanıcılar OKX merkezî borsa platformu aracılığıyla artık spot işlemler, dönüştürme ve Earn hizmetlerine erişebiliyorlar. Müşteri hizmetleri, web sitesi ve uygulama için Hollandaca dil desteği de sunuluyor.

Hem gelişmiş hem de kullanıcı dostu olan OKX Web3 Cüzdan, kullanıcıların Web3 dünyasına adım atmalarını kolaylaştırırken, kripto varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını da mümkün kılıyor. OKX’in Hollanda’daki en popüler çevrim içi ödeme sistemi olan iDEAL ile entegrasyonu sayesinde Hollanda’daki kullanıcılar hesaplarına ücretsiz olarak anında yatırma işlemi yapabiliyor. Ayrıca kullanıcılar Single Euro Payments Area (SEPA; Avrupa Tek Ödeme Alanı) üzerinden ücretsiz olarak yatırma ve çekme işlemleri de gerçekleştirebiliyor.

OKX Avrupa Genel Müdürü Erald Ghoos yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Merkezî borsa ve OKX Web3 Cüzdan platformlarımızı kullanıma sunmamız, Hollanda’daki kullanıcılarımıza olan uzun vadeli taahhüdümüzü yerine getirmemiz açısından kritik bir dönüm noktası. Benelux bölge müdürü Roy van Krimpen liderliğinde kurduğumuz uzman bir ekiple,, kullanıcılarımızın değerli görüşlerini ciddiyetle değerlendirerek yerel ürünümüzü tasarladık. Sonuç olarak, Hollanda’daki topluluğun ihtiyaçlarını karşılayan ve kullanım kolaylığı, düşük işlem ücretleri ve kolay euro yatırma ve çekme işlemlerine odaklanan bir kripto ürün ve hizmet paketi ortaya çıktı. Henüz bu yolculuğumuzun başındayız ve burada güven inşa etmeyi ve bir dayanak noktası olmayı dört gözle bekliyoruz.”

OKX, lansmana özel etkinlik kapsamında, bugünden itibaren 3 Temmuz tarihine kadar kaydolan tüm yeni kullanıcılarına, 50 €’ya varan yeni kullanıcı ödülleri de sunacak. OKX, Avrupa’daki merkezî borsa hizmetleri için kripto hizmet sağlayıcı olarak Hollanda merkez bankası De Nederlandsche Bank’e (DNB) kayıtlı ve Malta’da sanal finansal varlık hizmet sağlayıcı lisansına sahip.

OKX ayrıca şeffaflık taahhüdüne de sadık kalarak, platformdaki kullanıcı varlıkları için tam rezerv bulundurduğunu gösteren aylık Rezerv Kanıtı (PoR) raporlarını 2022’nin sonları itibarıyla yayımlamaya başlayan sektördeki ilk şirketlerden biri olmuştu. Üst üste 19 ay boyunca PoR raporlarını yayımlayan OKX, sektörün yeni ve gelişmiş raporlama standartlarını benimsemesine öncülük etmeyi sürdürüyor. Hollanda’daki kullanıcılar için sürekli olarak yeni tokenler de listelenmeye devam edecek. Sunulan tokenlerin güncel listesine buradan göz atabilirsiniz.

OKX Hakkında

OKX, sektörde öncü rol oynayan bir küresel kripto borsası ve yenilikçi bir Web3 teknoloji şirketidir. Küresel çapta 50 milyonu aşkın kullanıcının tercih ettiği OKX, dünyanın dört bir yanındaki traderlar tarafından en hızlı ve en güçlü kripto uygulamalarından biri olarak tanınıyor. İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City FC, McLaren Formula 1 ve olimpiyat madalyalı Scotty James gibi üst düzey ortaklıklara sahip olan OKX, taraftar odaklı yeni iş birliği fırsatlarıyla taraftar deneyimini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Aynı zamanda daha fazla içerik oluşturucuyu Web3’e çekmeyi hedefleyen bir girişimde yer alan OKX, Tribeca Festivali’nin de ana ortağıdır. Web3 Cüzdan platformunda ise kullanıcılarına, NFT ve metaverse dünyasını keşfederken GameFi ve DeFi tokenleriyle al-sat yapabilmelerini mümkün kılan ürün ve çözümler sunuyor. OKX ayrıca sektördeki standartları yükseltme ve şeffaflık taahhüdüne sadık kalarak her ay Rezerv Kanıtı raporlarını yayımlıyor. OKX hakkında daha fazla bilgi edinmek için OKX uygulamasını indirebilir veya okx.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.