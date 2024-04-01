OKX TR, bir ayda Türk kripto topluluğu içinde hızlı bir büyüme elde etti

Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:27

Güncelleme: 01.04.2024 - 13:27

Küresel teknoloji şirketi ve kripto para borsası OKX tarafından 27 Şubat'ta resmen kullanıma sunulan yerel ürün OKX TR, ilk bir aylık sürede Türk kripto topluluğundan yoğun bir ilgi gördü. Yayına alınmasını takip eden 24 saat içinde 50 bin indirme barajını geçen OKX TR mobil uygulamaları, 27 Şubat’tan bugüne kadar yaklaşık 200 bin kez indirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Türkiye'deki kripto ekosisteminin gösterdiği yoğun ilgiyle, ilk bir ayımızı geride bıraktık. Mobil ve web uygulamalarımızı kullanıma sunduğumuz günden bu yana yaklaşık 200 bin kişi OKX TR'de hesap açtı. Bunu Türkiye’deki kripto adaptasyonu açısından bir kazanım olarak değerlendiriyor ve kullanıcılarımızın desteğini ve güvenini her şeyden önemli görüyoruz. Bugüne dek OKX TR’ye yoğun ilgi gösteren Türkiye kripto topluluğuna teşekkür ederiz” dedi.

Üç gün boyunca birinci sırada kaldı

Tanıtımı OKX Başkanı Hong Fang’ın katılımıyla gerçekleştirilen OKX TR, vizyonunu ve hedeflerini paylaştığı İstanbul’daki lansman etkinliğiyle de Türkiye’deki teknoloji ve finans basınının, kripto influencer’larının, kanaat önderlerinin, al-sat uzmanlarının beğenisini topladı. OKX TR, App Store'da üç gün boyunca finans kategorisinde birinci, tüm uygulamalar içinde ise ikinci sırada kalmayı başardı.

Lansman sürecinde yakaladıkları başarıyı kalıcı kılmak için durmadan çalıştıklarını dile getiren Mehmet Çamır, “Türkiye, kriptoda sahip olduğu potansiyelle, OKX’in küresel büyüme yolculuğu açısından değerli bir pazar. Ancak OKX, ülkemizi yalnızca bir büyüme basamağı olarak görmüyor. Toplulukla yakın bağlar kurmayı ve Türkiye’yi geleceği şekillendiren yeni finansın merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. Bu noktada OKX TR olarak kullanıcı memnuniyetini bir görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Lansmanla yakaladığımız ivmeyi ileri taşımak için topluluğa kulak vermeye, onların seslerini duymaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Rotamız Türkiye” diyerek 6 ilde iftar düzenleyecek

OKX TR'nin resmen kullanıma sunulmasının hemen ardından Ramazan ayının başladığını hatırlatan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, “Türkiye için hem kutsal değeri hem de kültürel anlamı açısından önemli bir ay olan Ramazan’ın bereketini topluluğumuzla birlikte yaşamak ve Türkiye’nin dört bir yanında kriptoyu anlatabilmek amacıyla, içinde bulunduğumuz ayı bir fırsat olarak gördük. ‘Rotamız Türkiye’ dedik, yatırımın rotasını çizdik. Bu kapsamda 20 Mart’ta İstanbul’dan başlayacak şekilde, Türkiye’nin altı ilinde iftar yemekleri düzenlemeye başladık. OKX TR'nin vizyonunu, kullanıcılarına sunduğu ayrıcalıkları paylaştığımız bu etkinliklerde kullanıcılarımızın taleplerini onlardan dinleme fırsatı yakalıyoruz. OKX, kripto ekosisteminde oluşturduğu güven, rezerv kanıtı raporları, toplulukla kurduğu ilişkiler ve geliştirdiği teknolojilerle, geleceğin finansına katkıda bulunan güçlü bir şirket. OKX TR olarak bu küresel vizyonu yerele taşırken, yerelden de beslenen bir anlayışı benimsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye kalıcı olmak için geldik”

Türkiye’ye özel ürün ve hizmetlerin resmen faaliyete başlamasının çevik ve titiz bir çalışmanın ardından gerçekleştiğini ifade eden Mehmet Çamır, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Türkiye'ye kalıcı olmak için gelen ve bu pazarda iddialı olan OKX’in tüm ürünlerini, kripto ekosisteminin talep ve beklentilerine uygun olarak yerelleştirdik. Türkiye’deki yatırımcıları güçlendirmek için ürün ve hizmetlerimizi onlardan aldığımız geri bildirimlerle geliştirmeye devam ediyoruz. Bir aylık süreçte elde ettiğimiz başarılarla rehavete kapılmıyor, bunu daha fazlasını başarmak için bir motivasyon olarak görüyoruz.

Yatırımcılarına ülkenin önde gelen bankalarından 7/24 para yatırma/çekme ve Türkçe destek sunan, onlarca kripto para biriminde TRY işlem desteği bulunan OKX TR olarak aktif olduğumuz tüm dijital iletişim kanallarında topluluğumuzun ne düşündüğü ve ne istediğiyle ilgileniyoruz. OKX TR olarak metriklere takılıp kalmaktansa açık ve şeffaf iletişim yaklaşımımızla kanaat önderlerini, kamuoyunu, basın mensuplarını, en önemlisi de yatırımcıları kazanmayı ve Türkiye’nin benimsediği bir kripto borsası olmayı önceliklendiriyoruz.”