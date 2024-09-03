OKX’in geliştirilmiş “Akıllı Arbitraj” Al-Sat botu sayesinde kripto arbitraj stratejisini uygulamak artık daha kolay

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:09

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:09

Web3 ekosisteminin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan teknoloji şirketi ve kripto borsası OKX bugün yaptığı açıklamada, Akıllı Arbitraj al-sat botunda gerçekleştirdiği önemli bir güncellemeyle, aracı her deneyim seviyesinden trader için daha kullanıcı dostu ve erişilebilir hâle getirdiğini duyurdu. Bu otomatikleştirilmiş al-sat aracı, uygun kullanıcıların, spot ve sürekli swap piyasalarındaki dengelenmiş pozisyonlarının stratejik bir şekilde yönetilmesi yoluyla, piyasa risklerini en aza indirirken potansiyel getirileri de en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olabilmektedir.

Daha önce OKX’in Arbitraj botunun uygun kullanıcıları spot ve sürekli swap emirlerini manuel olarak vermek zorundaydı. Bu son güncelleme ile birlikte OKX, pozisyon açma işlemlerini artık doğrudan dâhilî yapay zekâ teknolojisi aracılığıyla otomatikleştirerek bu stratejinin uygulanmasındaki zorlukları ve karmaşıklıkları gidermeyi başardı. Daha kullanışlı ve yönetimi daha kolay hâle getirilen yeni bot, artık daha geniş bir trader kitlesine hitap ediyor.

Diğer al-sat yöntemlerinden farklı olarak Akıllı Arbitraj botu, piyasa dalgalanmalarının yarattığı potansiyel riskleri azaltmayı amaçlayan önceden belirlenmiş, delta nötr bir stratejiye göre çalışmaktadır. Bu stratejiyi otomatikleştiren bot, traderların fonlama ücreti farklarından kazanç elde etmeye odaklanmalarını sağlayarak, getirilerini en üst düzeye çıkarma potansiyelini artırmaktadır. Botun iki farklı al-sat modu bulunuyor:

Özel Mod: Traderlar kişisel araştırmalarına dayalı olarak yüksek getiri potansiyeli içeren stratejileri tercih edebilir ve kendi kâr hedeflerini belirleyebilirler.

Akıllı Mod: Bot otomatik olarak en uygun stratejiyi önererek kâr alma ve zarar durdurma emirleri ile pozisyon ayarlarını yönetir.

OKX’in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai şu açıklamalarda bulundu:

“İyileştirilmiş Akıllı Arbitraj botumuzla, kripto piyasasındaki her deneyim seviyesinden traderı destekleyen otomatikleştirilmiş ve kullanımı kolay al-sat çözümleri sunma konusunda öncü olmaya devam ediyoruz. İleri düzey otomasyon çözümleri sunarak arbitraj gibi karmaşık stratejileri daha kolay erişilebilir ve uygulanabilir hâle getiriyoruz. Piyasa hızla gelişirken, biz de büyüyen kullanıcı tabanımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan, daha gelişmiş ve kapsamlı özellikler geliştirme taahhüdümüze bağlılığımızı sürdürüyoruz.”

Arbitraj, dalgalı kripto piyasası koşullarıyla ilişkili riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan gelişmiş bir işlem stratejisidir. Eş zamanlı olarak spot piyasasından kripto satın alıp aynı miktarı sürekli swap piyasasında satmak suretiyle uygulanan bir stratejidir. Bu sayede, fiyat dalgalanmalarının etkisini en aza indirme potansiyeline sahiptir. Daha fazla bilgi için OKX’in blog sayfasını ziyaret edebilirsiniz.