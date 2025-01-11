Polat 70 Yıldır Güven, Kalite ve Yenilikle Geleceği İnşa Ediyor

Yayınlanma: 11.01.2025 - 00:00

Güncelleme: 11.01.2025 - 22:18

Bugün, 4000’i aşkın çalışanıyla Polat, her bir çalışanının katkısıyla güçlü bir iş kültürünü benimsemekte ve sektöre yön vermekte. Ayrıca, 60’ı aşkın şirketiyle geniş bir portföy ve güçlü bir altyapıya sahip olan Polat hem yerel hem de küresel ölçekte büyük projelere imza atarak sektörel çeşitliliği ve güçlü insan kaynağı ile sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da saygın bir oyuncu olarak konumlanıyor.

Gayrimenkul ve İnşaat Sektöründe Öncü Yatırımlar

Polat, gayrimenkul ve inşaat sektöründeki öncü yatırımlarıyla dikkat çekiyor; İstanbul'un en değerli lokasyonlarında projeler geliştirerek, şehirleşme ve kentsel dönüşüm alanlarında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Piyalepaşa İstanbul’un yanı sıra İstanbul’un en merkezi ve nezih bölgelerinden biri olan Levent’te Polat Levent Exclusive projesiyle sadeliği ve şıklığı bir arada sunuyor. Ayrıca, yurt dışı gayrimenkul yatırımlarında önemli bir adım atarak, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Duna Pearl ve City Pearl gibi iki büyük projeye imza attı. Çevre dostu ve sürdürülebilir yapılarıyla bu projeler, Avrupa’nın önde gelen gayrimenkul yatırımları arasında yer alıyor. Budapeşte'deki deneyimlerini, Avrupa’nın diğer büyük şehirlerine taşımayı hedefleyen Polat, göz alıcı tasarımlar ve sürdürülebilir yatırımlarla her yeni projeyle şehirlere değer katmayı sürdürüyor.

Seramik Sektörüne Birçok İlki Taşıyan Markalar

1972 yılında İzmir’de kurulan Ege Seramik, 1975 yılında üretime geçtikten sonra, özellikle 90’lı yıllarda altyapı, teknoloji, tasarım ve kalite standartlarına ağırlık vererek, istikrarlı yatırım ve büyüme azmi ve sektöre kazandırdığı yenilikler ile günümüzde sektörü domine eden en önemli firmalarından biri konumundadır. Ege Seramik, Türkiye pazarında 150’nin üzerinde yetkili satıcısı ve 2 bin üzerinde tali bayisi ile güçlü bir dağıtım kanalına sahiptir. Aynı zamanda, 50’nin üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla dış pazardaki gücünü her geçen gün arttırmaya devam etmektedir. Tüm pazarların ihtiyaçları, sürekleri yenilenen, trendleri yakından takip eden seramik, fayans, karo ürün portföyü ile karşılanmaktadır.

Ege Vitrifiye, seramik sağlık gereçleri sektöründe; tasarım ve kalite açısından fark yaratmak, toplam müşteri memnuniyetinde daha üst sınırlara ulaşmak ve çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla doğa dostu ürünler üretmek vizyonuyla toplam 59.000 m2 üretim alanında dünyanın sayılı modern tesislerinden birine sahiptir ve 1.200.000 adet/yıl üretim kapasitesiyle tam kapasite ile hizmet vermektedir.

Yenilenebilir Enerjiye Yatırım, Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin

Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründe öncü şirketlerinden biri olan Polat Enerji, toplumun yenilikçi, yenilenebilir ve çevreci enerji ihtiyacına cevap verecek bir vizyonla 2000 yılında kuruldu. Polat Holding ve İş Enerji’nin ortak olduğu Polat Enerji, Türkiye’nin kurulu rüzgâr enerjisi kapasitesinin yaklaşık yüzde 6’sına sahip. Toplamda 701,9 MWm / 662,8 MWe kurulu güce sahip olan Polat Enerji'nin Türkiye genelinde 5 adet rüzgâr santrali bulunuyor. Polat Enerji'nin ilk rüzgâr enerjisi santrali olan Soma RES, Türkiye'nin işletmedeki en büyük rüzgâr enerjisi santrali. Polat Enerji, yılda yaklaşık 1,7 milyar kWh elektrik üreterek, 50 milyon adet ağaç dikimine eşdeğer yaklaşık 1,2 milyon ton CO²e ile sera gazı emisyonu azaltımı sağlamakta ve ortalama 690 bin kişinin yıllık elektrik enerjisi tüketimini karşılıyor. Türkiye’nin ilk şebeke ölçekli rüzgâr enerji santrali ile çalışan enerji depolama sistemi ise 2024 yılında devreye aldı. Yenilenebilir enerji sektöründe öncü yatırımlara imza atan Polat Enerji, çok uluslu bir yapıya geçerek "Polat Energy Europe"u kurdu. Polat Energy Europe, Macaristan’da iki ayrı projeyle toplamda 86 MWp kapasiteye sahip güneş enerjisi santralini devreye almayı hedefliyor.

Yüksek Kalite, Küresel Başarı

Polat Turizm Otelcilik, 78 milyon TL ödenmiş sermayesi ve 800 çalışanıyla Türk turizminin güçlü temsilcileri arasında yer alıyor. Renaissance Polat İstanbul Hotel, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel ve Polat Palandöken gibi prestijli yatırımlarını başarıyla yöneten grup, Marriott International Hotels Group’tan kazandığı ödüllerle uluslararası kalite anlayışını tescilledi. Polat Turizm Otelcilik, hizmet kalitesini sürekli olarak yükselterek, sadece Türkiye’nin değil, dünya çapında da bir marka olma hedefiyle ilerlemeye devam ediyor.

Teknoloji ve İnovasyona Yatırım

Polat, teknoloji ve inovasyonu destekleyerek yerli üretimi teşvik etmeyi sürdürüyor. Poloptech ve Poltech şirketleri aracılığıyla yüksek kalitede milli ürünler geliştiren Holding, Türkiye'nin teknoloji alanındaki kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Teknoloji Grubu, inovasyon odaklı yatırımlar ve yerli üretimle sektördeki rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.

Uluslararası Ticaret ve Stratejik İş Birlikleri

Polat, global ticaretin güçlü bir oyuncusu olarak da dikkat çekiyor. HEPA Türkiye, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Atina’daki operasyonlarıyla, Macar şirketlerinin Türkiye ve Yunanistan pazarlarında tanıtılmasına destek oluyor ve ticaret hacmini arttırıyor.

Polat: Geçmişten Geleceğe Güçlü Bir Başarı Hikayesi

Polat, 70 yıllık deneyimiyle geçmişten geleceğe uzanan güçlü başarı hikayesiyle, tüm sektörlerdeki yatırımlarını ekosistem ve insan refahını gözeterek sürdürüyor. Her adımda yenilikçi yaklaşımı, güvenilirliği ve kaliteli hizmet anlayışıyla, ülke ekonomisine katma değer yaratmayı hedefliyor. Türkiye'nin en güvenilir ve değerli markalarından biri olan Polat, kazandığı deneyimi ve yüksek hizmet standardını yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarda da paylaşmaya devam ediyor.