Proptech'te yeni dönem: Kişiselleştirilmiş gayrimenkul hizmetleri

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:17

Güncelleme: 16.12.2024 - 17:17

Dünya ekonomilerinin lokomotiflerinden olan gayrimenkul sektörü, geleneksel yöntemleri geride bırakarak teknolojiyle harmanlanan yenilikçi yaklaşımlarla dönüşüyor. Veri analitiği, yapay zeka, blokzinciri gibi çözümlerin sektördeki karşılığı olan PropTech’ten (property technology | emlak teknolojisi) beslenerek alım satım süreçlerini daha şeffaf, hızlı ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor. Fortune Business Insight’ın hazırladığı rapora göre, gayrimenkul sektörünü daha erişilebilir ve verimli kılan, satıcı ve alıcıların kolay ve güvenli bir şekilde işlem yapmasını sağlayan emlak teknolojisi pazar büyüklüğünün, yıl sonunda 37 milyar dolara yaklaşması, 2032’de ise 90 milyarı zorlaması bekleniyor.

5 ülkedeki 20 ofisiyle küresel çapta faaliyet gösteren uluslararası emlak şirketi TEKCE ise MyTEKCE isimli yeni platformuyla hem alıcılar hem de satıcılar için emlak ticaretinde tüm veri ve bilgilerin tek merkezden yönetildiği kişiselleştirilmiş bir sistem sunuyor. MyTEKCE ile globaldeki gelişmeler ışığında gayrimenkul dünyasını daha kullanıcı dostu, şeffaf ve sürdürülebilir hale getiriyor.

“Yeni platformumuzla emlak ticaretini satıcılar ve alıcılar için kişiselleştiriyoruz”

PropTech’in emlak şirketleri, satıcılar ve alıcılar arasında güven bağı kurduğunu söyleyen TEKCE Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tekce, konuya dair şu açıklamada bulundu:

“Gayrimenkul, uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle yönetilen köklü bir endüstri. Ancak, son yıllarda yükselişe geçen teknolojiler sayesinde, hem büyüme ivmesini hızlandırıyor hem de tüm paydaşlar için büyük kolaylıklar sunabiliyor. Biz de 30’dan fazla dilde hizmet verebilen 250 kişilik profesyonel kadromuzla, sitemizin içerisinde oluşturduğumuz yeni platformumuzla emlak satıcılarını ve alıcılarını buluşturuyor, sektörümüzde yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz.”

“Satıcılar geniş kitlelere ulaşabilirken, alıcılar da emlak arayışını kişiselleştirebiliyor”

Platformlarının birçok avantajı beraberinde getirdiğini belirten Özkan Tekce, “Platformumuza üye olan satıcılar, satmak istediği mülk için ücretsiz ekspertiz raporu talep edebiliyor. Listelediği gayrimenkullerin durumunu takip edebiliyor. Tüm müşteri ziyaret raporlarını ve istatistikleri görüntüleyebiliyor. Satış aşamasında sözleşme ve belge takibini yönetebiliyor. Tüm satış sürecini ise online olarak tamamlayabiliyor” diyerek alıcıların elde edeceği faydaları da sıraladı.

Buna göre MyTEKCE platformuna dahil olan alıcılar, emlak aramalarını yönetebiliyor ve kaydedebiliyor. Arama kayıtlarına göre listelenen yeni gayrimenkuller için bildirim alabiliyor. Satış danışmanı ile hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyor ve geçmişini inceleyebiliyor. Favori ilan siteleri oluşturabilmenin yanı sıra, emlak keşif turları organize edebiliyor. Tüm akış ise CRM sistemleriyle entegre çalıştığı için bilgi yönetimi buradan yürütülebiliyor.

“Gayrimenkulde şeffaflık ile bilgiye erişimi kolaylaştırıyoruz”

TEKCE Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Tekce, “2004’ten bu yana hizmet veren bir emlak şirketi olarak, on binlerce mutlu müşteriye sahibiz. Bunun temelinde hem alıcı hem de satıcılarla şeffaf iletişim kurarak güvene odaklandığımız inovatif yaklaşımımız bulunuyor. Öte yandan, sitemizdeki her bir gayrimenkulü araştırarak doğru bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlıyor, şeffaflık ilkesi ışığında alıcılar tarafından kolaylıkla incelenmesini mümkün kılıyoruz. Yeni platformumuz tüm bu stratejimizin somut bir ürüne dönüştürülmüş yenilikçi versiyonu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Partnerler ve kiralama yapmak isteyen ev sahipleri için de üye sayfalarımızı yakında canlıya alacağız”

Gayrimenkul alımlarında kripto ödemelerini kabul eden dünyadaki ilk şirket olduklarına dikkat çeken Özkan Tekce “MyTEKCE platformumuzda yakın zamanda iki yeni özelliği daha hayata geçireceğiz. Partner sayfamız ile iş ortağımız olmak isteyen herkes, global erişime açık bir şekilde mülklerini listeleyebilecek, kendi müşterileri için bizim geniş veritabanımızdan faydalanabilecek. Diğer taraftan mülklerini kiralamak isteyen ev sahipleri, tüm kiralama süreçlerini MyTEKCE platformu üzerinden yürütebilecekler. Böylelikle şeffaf bir şekilde kısa, orta veya uzun vadeli kiralamak istedikleri gayrimenkulleriyle ilgili tüm işlemlerini tek bir kaynaktan yönetebilecekler. Aynı zamanda deneyimli avukat ekibimizden de yasal mevzuat için rehberlik alabilecekler” şeklinde konuşarak değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Dijital pazarlamayı ve kusursuz müşteri deneyimini bir büyüme unsuru kabul eden TEKCE olarak, dünya genelindeki gayrimenkul trendlerini ve eğilimlerini yakından takip ediyoruz. En son yenilikleri hızla benimseyerek müşterilerimiz için kullanılabilir ürünlere dönüştürüyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylece, her zaman bir adım önde olmayı başarırken sektörümüzün dinamiklerini domine eden liderler arasında konumlanıyoruz. Gelecek dönemde de aynı titizlikle çalışmaya, üretmeye ve hizmet vermeye devam edeceğiz.”