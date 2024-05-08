SAP Türkiye, iş ortaklarını ödüllendirdi

Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:16

Güncelleme: 08.05.2024 - 13:16

Kurumsal uygulama yazılımları pazarının küresel lideri SAP, Türkiye’deki partnerleriyle buluştuğu buluştuğu SAP İş Ortakları Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nı düzenledi. SAP Türkiye’nin iş ortağı 28 kurumdan 62 kişinin katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin teknoloji alanındaki dinamizmi ve gelecek vizyonunun masaya yatırıldı. Türkiye'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştirmesi ve bölgede önemli bir oyuncu olarak konumunu güçlendirmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendirilen etkinlikte, SAP Türkiye’nin iş ortakları 16 farklı ödülünün sahibi oldu.

Etkinlikte konuşan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Türkiye'nin bölgede sahip olduğu özgül ağırlık ve tecrübenin, global iş yapış şeklini de dönüştürdüğüne dikkat çekti. Bu, Türkiye'nin sadece büyüklük olarak değil, aynı zamanda inovasyon ve yetenek olarak da öne çıktığına işaret etti. Geleceğe yönelik bakış açısında, teknolojinin sadece bir araç olmadığını, aynı zamanda insan ve sektörel bilgi birikimiyle birleşerek önemli bir değer yarattığını söyleyen Uğur Candan, yapay zekanın gelişimine dikkat çekerken, SAP ve SAP dışı ürünleri destekleyen SAP Business Technology Platform (SAP İş Teknoloijleri Platformu) önemine dikkat çekti.

YENİ MÜŞTERİLER SAP YOLCULUĞUNA BULUTTA ÇIKACAK

SAP Türkiye Kanal Satış ve İş Ortaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orkun Dernek şunları söyledi: “Dünya çapında 140 ülkede 25.900 iş ortağı bulunan SAP’nin hedefi her zaman iş ortaklarını desteklemek, büyütmek ve onları ön planda tutmak oldu. SAP’nin yanı sıra, iş ortaklarımızın geliştirdiği yapay zeka çözümleriyle ürün portföyümüzü daha da genişleteceğiz” dedi. Yapay zekanın bulutta büyüyeceğine dikkat çeken SAP Türkiye Mid-Market Satış Müdürü Can Bilgin ise "SAP’nin buluta geçiş teşvikleriyle mevcut müşterilerimizin dönüşümünü olabildiğince hızlandıracağız. 2027 sonuna kadar mevcut müşterilerin büyük çoğunluğunu buluta taşırken, yeni müşterilerin de SAP yolculuğuna doğrudan bulutta çıkmasını hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal ise SAP’nin bulut ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çözümünün kullanıcı sayılarını açıklayarak, “SAP Cloud ERP dünya çapında 6 binden fazla müşteri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Türkiye’deki kullanıcı şirketlerin sayısı da 120. SAP bugün, 66 binden fazla sistemle dünyanın en büyük bulut bilişim şirketi konumunda yer alıyor” dedi.

SAP’nin büyümesinin temel taşlarını, ekosisteme yeni katılanlar ve mevcut müşterilerin S/4 HANA'ya geçiş yaparak bulut dönüşümünü ve inovasyonu benimsemesinin oluşturduğuna dikkat çeken Bülent Karal, “İş ortaklarının SAP lisans gelirlerine karşı yarattığı 7 kat değer ve endüstri çözümleriyle inovasyon ajandası, önümüzdeki yıllarda yüksek büyüme potansiyeli vaat ediyor. SAP Cloud ERP, müşteri sayısı ve gelirde yıllık 2,5 kat büyümeyle yapay zeka yatırımlarının değer önerisini artırıyor” açıklamasını yaptı.

“SAP son 5 yılda en karmaşık ERP ortamlarını bile buluta başarılı bir şekilde taşımak için gerekli araç, sistem ve desteklerin yanı sıra iş ortağı ekosistemini geliştirdi” diyen SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal, RISE with SAP ve GROW with SAP ile sundukları bulut ERP çözümlerinin, dönüşümün kilidini açtığını söyledi. Bülent Karal, iş ortaklarının müşteri yaşam döngüsü boyunca devamlı değer sunmasını sağlayacak yeni bir ortaklık angajman çerçevesini de tanıttı.

İŞ ORTAKLARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

İstanbul’da gerçekleştirilen SAP İş Ortakları Yıllık Değerlendirme Toplantısı kapsamında, SAP Türkiye tarafından iş ortaklarına ödüller de verildi. 16 ödülün beşi NTT Data Business Solutions Türkiye’nin oldu. Şirket, “Yılın En Yüksek Bulut Lisans Geliri Üreten İş Ortağı”, “En Fazla Yeni Müşteri Kazandıran İş Ortağı”, “En Fazla Mevcut Müşteriyi Buluta Taşıyan İş Ortağı”, “BTP Çözüm Ailesinde En Çok Gelir Getiren İş Ortağı” ve “HXM Çözüm Ailesinde En Çok Gelir Getiren İş Ortağı” ödüllerini aldı.

“İnovasyonda Fark Yaratan İş Ortağı” ve “ISBN Çözüm Ailesinde En Çok Gelir Getiren İş Ortağı” ile Detaysoft, “En Yüksek Gelirli S/4HANA Public Cloud Satışı Yapan İş Ortağı” ve “En Çok Danışman Kapasitesi Arttıran İş Ortağı” ödülleriyle Solvia, ikişer ödülün sahibi oldu. Çözümevi “Bulut Gelirinde En Çok Büyüyen İş Ortağı”, Golive “Yılın İlk Ayında En Yüksek Bulut Geliri Üreten İş Ortağı”, Felece “CX Çözüm Ailesinde En Çok Gelir Getiren İş Ortağı”, MBIS “Dijital Tedarik Zinciri Çözümünde En Çok Gelir Getiren İş Ortağı” ve PwC “En Çok Stratejik İş Geliştiren İş Ortağı” ödüllerini almaya hak kazandı. Dijital Rock Star Yarışması'nı kazanan iş ortağı Arete olurken, Lupe ise En Hızlı Yükselen İş Ortağı Ödülü’ne layık görüldü.

2023 Yılı En Yüksek Bulut Lisans Geliri Üreten İş Ortağı Ödülü

NTT

2023 Yılı En Yüksek Gelirli S4HANA Public Cloud Satışını Yapan İş Ortağı Ödülü

Solvia

2023 Yılının İlk Ayında En Yüksek Bulut Geliri Üreten İş Ortağı Ödülü

Golive

2023 Yılı En Fazla Yeni Müşteri Kazandıran İş Ortağı Ödülü

NTT

2023 Yılı En Fazla Mevcut Müşteriyi Buluta Taşıyan İş Ortağı Ödülü

NTT

2023 Yılı Bulut Gelirinde En Çok Büyüyen İş Ortağı Ödülü

Çözümevi

2023 Yılı İnovasyonda Fark Yaratan İş Ortağı Ödülü

Detaysoft

2023 Yılı En Hızlı Yükselen İş Ortağı Ödülü

Lupe

2023 Yılı BTP Çözüm Ailesinde En Çok Gelir Getiren İş Ortağı Ödülü

NTT

2023 Yılı CX Çözüm Ailesinde En Çok Gelir Getiren İş Ortağı Ödülü

Felece

2023 Yılı ISBN Çözüm Ailesinde En Çok Gelir Getiren İş Ortağı Ödülü

Detaysoft

2023 Yılı HXM Çözüm Ailesinde En Çok Gelir Getiren İş Ortağı Ödülü

NTT

2023 Yılı Dijital Tedarik Çözümünde En Çok Gelir Getiren İş Ortağı Ödülü

Mbis

2023 Yılı En Çok Danışman Kapasitesi Arttıran İş Ortağı Ödülü

Solvia

2023 Yılı En Çok Stratejik İş Geliştiren İş Ortağı Ödülü

PWC

2023 Yılı Dijital Rock Star Yarışması'nı Kazanan İş Ortağı Ödülü

Arete