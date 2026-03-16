Schindler, Türkiye’deki sürdürülebilir büyüme vizyonunu iki önemli atamayla pekiştirdi

Küresel mobilite lideri Schindler Group’un Türkiye yapılanması konumundaki Schindler Türkiye, yönetim yapısını iki önemli atamayla güçlendirdiğini duyurdu. Asansör ve yürüyen merdiven üretimi, modernizasyonu ve servis hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketin İcra Kuruluna Balkız Devrim Alpman ve Burç Gülbağ atandı.

Türkiye’de artan şehirleşme, kentsel dönüşüm ve modernizasyon ihtiyacı doğrultusunda organizasyon yapısını stratejik olarak konumlandıran Schindler Türkiye, yeni atamalarla birlikte finansal disiplinini ve ticari yetkinliklerini daha da ileri taşımayı hedefliyor. Şirket, sürdürülebilir ve kârlı büyüme odağını korurken; operasyonel mükemmeliyet, dijitalleşme ve değer odaklı iş modeli ekseninde Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Türkiye stratejik pazarımız”

Balkız Devrim Alpman ve Burç Gülbağ’ın atanmasıyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Schindler Türkiye Genel Müdürü Onur Şahan, şunları söyledi:

“Türkiye, Schindler için yalnızca güçlü bir operasyon merkezi değil, aynı zamanda stratejik bir pazar. Artan şehirleşme ve mevcut yapı stokunun modernizasyon ihtiyacı, sektörümüz açısından önemli fırsatları barındırıyor. İcra Kurulumuzu hem finansal derinlik hem de ticari perspektif açısından güçlendirmemiz, önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar için sağlam bir zemin oluşturuyor. Balkız Devrim Alpman’ın kurumsal yönetişim ve finansal yapı konusundaki deneyimi ile Burç Gülbağ’ın satış ve saha organizasyonlarındaki liderliği, Schindler Türkiye’nin daha çevik, daha güçlü ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşmasına önemli katkı sağlayacak.”

BALKIZ DEVRİM ALPMAN KİMDİR?

Schindler Türkiye CFO’su olarak İcra Kurulu’na katılan Balkız Devrim Alpman, finans, hazine ve muhasebe yönetimi, bütçe ve raporlama, kurumsal finansal danışmanlık, bağımsız denetim ve UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) alanlarında toplam 20 yılı aşkın deneyime sahip. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Kamu Gözetimi Kurumu Bağımsız Denetçi lisansları olan Balkız Devrim Alpman, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

Deloitte ve EY’da uzun dönem üst düzey yönetici olarak görev alan Alpman; birçok Holding ve şirketin bağımsız denetim, finansal raporlama ve finansal danışmanlık projelerine liderlik etmesinin yanı sıra birleşme ve satın almalar, satın alma sonrası entegrasyon, finansal süreç geliştirme ve dijitalleştirme ve halka arz süreçlerini de yönetmiştir.

İhracatçı sanayi şirketleri olan Bimed Teknik ve Beta-Pak Makine ’de son 5 yıl boyunca Grup CFO’su ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Balkız Devrim Alpman; finansal disiplin ve süreçlerdeki birikimiyle Satın Alma ve İnsan Kaynakları alanlarında da sorumluluk üstlenerek şirketlerin uzun vadeli değer yaratım süreçlerine liderlik etmiştir.

BURÇ GÜLBAĞ KİMDİR?

Schindler Türkiye İcra Kurulu’na Satış Direktörü olarak katılan Burç Gülbağ, satış liderliği ve ticari operasyon yönetimi alanlarında kapsamlı bir deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca satış organizasyonlarının geliştirilmesi, stratejik müşteri yönetimi ve ekip liderliği alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

İnşaat mühendisi olan Burç Gülbağ, Proje Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine yurtiçi ve yurtdışındaki inşaat projelerinde görev alarak başlayan Gülbağ. 2013 yılında Hilti Türkiye’ye İş Geliştirme Uzmanı olarak katıldı ve ardından Büyük Müşteriler Yöneticisi rolünü üstlendi.

2016 yılında Bölge Satış Müdürü görevine terfi ederek satış ekiplerinin yönetimini üstlendi ve Büyük Müşteriler ve Projeler ekiplerinin yönetiminden sorumlu oldu. 2021 yılında Hilti Türkiye Satış Direktörü pozisyonuna atanan Burç Gülbağ, Türkiye genelinde satış organizasyonunun yönetimi, ekip yapılanmasının geliştirilmesi ve stratejik müşteri ilişkilerinin yönetiminden sorumlu oldu; bu dönemde ticari büyüme ve satış performansının artırılmasında önemli rol oynadı.

Ayrıca değer odaklı satış yaklaşımı, ticari organizasyonların yapılandırılması ve yüksek performanslı ekipler oluşturma konularında da deneyime sahiptir.