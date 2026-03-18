Sharm El Sheikh’te eğlencenin yeni merkezi: Aquamania Jungle Park, Rixos Radamis’te kapılarını açtı!

Aquamania Jungle Park, her yaş grubuna hitap eden 28 yeni nesil su kaydırağı ve farklı zorluk seviyelerindeki adrenalin parkurlarıyla öne çıkıyor. Parkın en dikkat çeken özelliklerinden biri olan 350 metre uzunluğundaki Water Coaster, su parkı eğlencesini roller coaster dinamiğiyle birleştirerek misafirlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

ORTA DOĞU’DA BİR İLK: HİVE TECHNOLOGY

İnovasyonu merkeze alan Aquamania Jungle Park, Orta Doğu’da ilk kez kullanılan Hive Technology destekli tubing ride (botlu kaydırak) sistemine ev sahipliği yapıyor. Bu ileri teknoloji sayesinde su akışı ve sürüş güvenliği en üst seviyeye taşınırken, misafirlere kesintisiz ve yüksek hızlı bir eğlence sunuluyor. Küçük misafirler için ise özel olarak tasarlanan “Ride House” splash zone, güvenli ve eğlenceli bir su oyun alanı sağlıyor.

KESİNTİSİZ KONFOR VE GASTRONOMİ

Sadece adrenalin değil, aynı zamanda konforlu bir dinlenme alanı sunan parkta; geniş bir food court ve gün boyu taze atıştırmalıklar sunan kiosklar yer alıyor. Misafirler, aksiyon dolu anların ardından Rixos’un seçkin hizmet kalitesiyle dinlenme ve sosyalleşme imkanı buluyor.

“MİSAFİR DENEYİMİNİ BİR ÜST SEVİYEYE TAŞIYORUZ”

Açılışa ilişkin değerlendirmede bulunan Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, şunları söyledi:

“Aquamania Jungle Park, Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te misafir deneyimini bir üst seviyeye taşıyan onemli bir proje. Hedefimiz, konaklamayı sadece bir tatil değil; her yaş grubuna hitap eden kapsamlı bir yaşam ve eğlence deneyimine dönüştürmek. Bu açılışla birlikte ‘Ultra All Inclusive’ konseptimizi daha da zenginleştirirken, Sharm El Sheikh’in bölgedeki lider resort destinasyonu konumunu güçlendirmeye devam ediyoruz.”

Aquamania Jungle Park’ın açılışı, Rixos Hotels’in bölgedeki turizm ve eğlence standartlarını yükseltme vizyonunun en yeni ve güçlü halkasını temsil ediyor.