Sokak hayvanları için umudun adresi özel bakım evi oldu

Türkiye’nin çözülmeyi bekleyen sahipsiz sokak hayvanları sorunu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü yaklaşırken yeniden gündeme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan Türkiye’nin ilk özel hayvan bakım evi ENCANDER (Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği), sokakta yaşama şansı olmayan felçli, hasta, yaşlı ve istismara uğramış hayvanlara umut oluyor. Avrupa standartlarında hizmet sunan merkez 450'den fazla cana sadece bir barınma değil; yaşamlarının son döneminde hayvanlara güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir yaşam sunmayı amaçlıyor.

“DÜNYADA ÖRNEĞİ ÇOK AZ BULUNAN BİR BAŞARI”

ENCANDER Kurucusu Zühal Kadıoğlu: “ENCANDER’i kurarken amacımız çok netti: Sokakta hayatta kalamayacak durumda olan hayvanları kaderlerine terk etmeyecektik. Çoğu ya felçli, ya yaşlı ya da tedavisi yarım bırakılmış hayvanlardı. Bir barınak değil, onların yaşayabileceği, iyileşebileceği, huzurlu bir yuvaya ihtiyaçları vardı” diyerek şu açıklamada bulundu: “

Şu an yaşam merkezimizde 450’nin üzerinde kedi ve köpek var. 127 kedi FIP, felç ya da kalıcı engellilik nedeniyle kurtarıldı, 16’sı ise felçli. 369 köpeğimiz aktif olarak bakım altında. 68’i felçli, 32’si distemper hastası. 56’sı travmaya bağlı felçten tedavi edildi ve bugün yeniden yürüyebiliyorlar. 90’a yaklaşan felçli hayvan sayımızla, tek çatı altında en fazla felçli hayvana bakan merkez konumundayız. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada da örneği çok az bulunan bir başarı.”

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN HAYVANSEVERLERİ BU MÜCADELEYE ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Sadece bir bakım evi değil; aynı zamanda toplumun hayvan hakları konusundaki bakış açısını değiştirmeyi amaçlayan bir farkındalık misyonuyla faaliyet gösterdiklerini aktaran ENCANDER Kurucusu Zühal Kadıoğlu, “Sokakta, gözlerden uzak, sessizce ölüme terk edilen binlerce hayvan var. Biz bu sessizliği bozmak istiyoruz. ENCANDER tamamen gönüllü desteklerle ayakta duruyor. Her bağış, bir canın daha yaşama tutunmasına vesile oluyor. Türkiye’nin dört bir yanından hayvanseverleri bu mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz. Birlikte daha çok hayat kurtarabiliriz” ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Merkezimizde 7 gün 24 saat sağlık takibi yapılıyor. Her hayvanın özel bakım ihtiyacı var. Felçli hayvanlar için fizyoterapi uyguluyoruz. Bizim misyonumuz bakıma muhtaç, terk edilmiş, istismara uğramış hayvanların yaşam hakkını korumak. Sevgiyle, bilgiyle, deneyimle onları hayata geri döndürmek. Onlara sadece bakım değil, hak ettikleri onurlu bir yaşamı sunmak.”