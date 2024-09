StartupCentrum, Türkiye girişimcilik ekosistemini ödüllendirdi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:41

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:41

Girişimcilik ekosistemi odaklı veri sağlayıcısı StartupCentrum tarafından Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve öne çıkan başarıları onurlandırmak amacıyla bu yıl ikinci kez verilen StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi Ödülleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu’nun katılımıyla 16 Eylül’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarını onurlandıran törende yılın en aktif melek yatırımcısı, portföy yönetim şirketi, risk sermayesi şirketi, kurumsal risk sermayesi şirketi, girişim yatırım sermayesi fonu, melek yatırım ağı ve en çok yatırım alan mezuna sahip üniversitesinin yanı sıra, farklı dikeylerde faaliyet gösteren girişimler, sivil toplum kuruluşları, kuluçka merkezleri de ödüllendirildi.

Türkiye’nin ilk veriye dayalı ödülü

16 Eylül’de 1773 İTÜ Teknopark sponsorluğunda İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül gecesi, StartupCentrum Kurucu Ortakları Müge Bezgin ve Sami Harputlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu’nun da konuşmasıyla yer aldığı ödül töreninde Türkiye girişimcilik ekosistemine dair güncel veriler değerlendirildi. Törenin ilerleyen dakikalarında 117 bin oy kullanılan halk oylaması ödülleri oturumunda girişimler ve kuruluşlar; rapor ödülleri oturumunda ise yılın en aktif teknoloji yatırımcıları ödüllendirildi.

Türkiye girişimcilik ekosisteminin paydaşları olan girişimcileri, yatırımcıları ve ekosistemin diğer önemli oyuncularını bir araya getiren ve ağ oluşturma olanağı sunan StartupCentrum, veriye dayalı yapısıyla adil ve şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak, girişimcilik dünyasına katkıda bulunan tüm bileşenlerin başarılarını ekosistemle paylaşabilecekleri bir platform sundu.

“Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini gösteriyor”

Ödül törenine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan StartupCentrum Kurucu Ortağı Müge Bezgin, “Veriye dayalı bir değerlendirme süreciyle Türkiye’de ilk olan StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi Ödülleri, sadece başarıları ödüllendirmeyi değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini göstermeyi de amaçlıyor. StartupCentrum olarak, teknoloji ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

StartupCentrum’un ekosistemi bir araya getirdiğine dikkat çeken StartupCentrum Kurucu Ortağı N. Sami Harputlu ise “Girişimlerin, yatırımcıların ve kurumların startup ekosistemindeki rolünü ödüllendirmekten ve bu başarıları destekleyen herkesi bir araya getirmekten büyük onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılın en aktif yatırımcıları belli oldu

Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin nabzını veriye dayalı bir yaklaşımla tutan StartupCentrum’un her dönemde hazırladığı raporlardan hareketle belirlenen Rapor Ödülleri’nde, yılın en aktif melek yatırımcıları, portföy yönetim şirketleri, risk sermayedarları, kurumsal risk sermayedarları, girişim sermayesi yatırım fonları, melek yatırım ağları ve en çok yatırım alan mezununa sahip üniversite ödüllendirildi. Veriye dayalı sonuçlara göre ekosisteme finansman ve vizyon anlamında en çok değer katan yatırımcılar, aşağıdaki gibi sıralandı:

• Yılın en aktif melek yatırımcısı: Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Koray Gültekin Bahar

• Yılın en aktif portföy yönetim şirketi (PYŞ): Maxis Girişim Sermayesi PYŞ, Re-Pie Portföy

• Yılın en aktif risk sermayesi (VC): 500 Emerging Europe, TechOne VC

• Yılın en aktif kurumsal risk sermayesi (CVC): Inveo Ventures, Logo Ventures

• Yılın en aktif girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF): Founder One, Bilişim Vadisi GSYF (APY Ventures)

• Yılın en aktif melek yatırım ağı: EGİAD Melekleri, ŞirketOrtağım Melek Yatırım Ağı

• Yılın en çok yatırım alan mezununa sahip üniversitesi: Boğaziçi Üniversitesi

Halk oylamasına göre yılın teknoloji devi Trendyol!

StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi Ödülleri kapsamında yürütülen ve 117 bin oy kullanılan halk oylaması sonucu, Türkiye girişimcilik ekosisteminin farklı dikeylerdeki başarılarıyla öne çıkan girişimleri belirlendi. Yılın teknoloji devi Trendyol olarak seçilirken EasyCep, büyüme odaklı başarılarıyla halk oylamasının bu kategorideki galibi oldu.

• Yılın teknoloji devi: Trendyol

• Yılın growth girişimi: EasyCep

• Yılın fintech girişimi: Figopara

• Yılın oyun girişimi: Fortune Mine Games

• Yılın sağlık girişimi: Kidolog

• Yılın SaaS girişimi: ServisSoft

• Yılın yapay zeka girişimi: B2Metric

• Yılın sosyal girişimi: WeWalk

• Yılın sürdürülebilirlik ve çevre girişimi: GT Karbon İzleme

• Yılın eğitim girişimi: Eduverse

• Yılın pazaryeri girişimi: Varsapp

Girişimcilik ekosistemine farklı alanlarda katkıda bulunarak gelişimi destekleyen diğer paydaşların da ödüllendirildiği halk oylamasına göre yılın teknoloji merkezi, kalkınma ajansı, ticaret odası, girişimciliği destekleyen bankası, sivil toplum kuruluşu, kuluçka merkezi ve medyası da şu şekilde sıralandı:

• Yılın dijital girişimcilik medyası: Webrazzi

• Yılın kuluçka merkezi: T3 Girişim Merkezi

• Yılın hızlandırma programı: Workup by Türkiye İş Bankası

• Yılın teknoparkı: Teknopark İstanbul

• Yılın girişimciliği destekleyen sivil toplum kuruluşu: Girişimcilik Vakfı

• Yılın paylaşımlı ofisi: Justwork

• Yılın girişimciliği en çok destekleyen bankası: Akbank

• Yılın ticaret odası: İstanbul Ticaret Odası

• Yılın açık inovasyon ve kurum içi girişimcilik programı: Doğuş Teknoloji

• Yılın üniversite girişimcilik kulübü: İTÜ Girişimcilik Kulübü

• Yılın kalkınma ajansı: İSTKA

• Yılın TEKMER'i: Ankara Tekmer

• Startup of the year in Azerbaijan: Digital Expo Center

• Incubation center of the year in Azerbaijan: Sabah.hub