Stevie MENA Ödülleri’nin 2025 başvuruları başladı

Yayınlanma: 11.09.2024 - 18:35

Güncelleme: 11.09.2024 - 18:35

2002’den bu yana gerçekleştirilen Stevie İş Ödülleri kapsamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da (MENA) iş dünyasındaki inovasyonu desteklemek amacıyla düzenlenen Stevie MENA’ya 2025 için başvurular başlıyor. Ras Al Khaimah (RAK) Ticaret ve Sanayi Odası’nın sponsorluğunda düzenlenen programın online başvuruları 2 Ekim ve 6 Kasım olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Kazananlar 16 Ocak’ta açıklanırken gala etkinliği 22 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ras Al Khaimah şehrindeki Waldorf Astoria’da düzenlenecek.

KİŞİ VE KURUMLAR, BU YIL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATEGORİSİNDE DE ADAY OLABİLECEK

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Stevie MENA Ödülleri’ne 18 ülkede faaliyet gösteren tüm kişi ve kurumlar ücretsiz şekilde katılabilecek. Altın, gümüş ve bronz ödül almaya hak kazananlar ise her başarılı adaylık için ücret ödeyecek. Geçtiğimiz yıl 15 kategoride gerçekleştirilen ödül programına 2025 için “Sürdürülebilirlik” başlığında da aday olunabilecek. Bu doğrultuda, adayların endüstriyel ve ulusal sürüdürülebilirlik hedefleri kapsamında imza attığı başarı hikayeleri değerlendirilebilecek.

YAPAY ZEKA DA ÖDÜL PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ

Stevie Awards’tan yapılan açıklamaya göre, adaylar 2025 programına yapay zeka, makine öğrenmesi, sanal gerçeklik gibi birçok farklı alanda da dahil olabilecek. Programa bu yıl eklenen yeni kategoriler arasında “Yılın En Yenilikçi Finans Yöneticisi”, “Yılın En Yenilikçi Operasyon Müdürü”, “Yılın En Yenilikçi Ürün Müdürü”, “Yılın En Yenilikçi Satış Yöneticisi”, “Yılın En Yenilikçi Sürdürülebilirlik Lideri”, “Yılın En Yenilikçi Teknoloji Lideri”, “Yapay Zeka (AI)” “Makine Öğrenmesi (ML) Alanında İnovasyon Ödülü”nün dışında “Sanal ve Artırılmış Gerçeklik (VR/AR) Alanında İnovasyon Ödülü”, “Eğitim Teknolojileri (EdTech) Alanında İnovasyon Ödülü” ve “Yılın En Yenilikçi Teknoloji Ekibi” gibi başlıklar bulunuyor.

BİRDEN FAZLA ÖDÜL KAZANMAK MÜMKÜN

Yapılan açıklamada, 2024’te birden fazla ödül alanları da sıralandı. Buna göre, Türkiye’den The Captain Agency, The Others Brand Experience Agency, Vakıf Bankası, SOCAR, QNB Finansinvest, Beyaz Kağıt gibi kurumlar bu listede yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ise Abu Dhabi Sports Council, Acceligize, AXS - TECOM Group, Yabancılar ve İkamet Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Glimps, Miral Destinations, RAK Seramikleri ve RAK Polisi de birden fazla ödül almaya hak kazandı. Suudi Arabistan’da ise KAFALAH, Megamind IT Solutions, Petromin Express, Kraliyet Jubail ve Yanbu Komisyonu, Suudi Aramco ve STC birden fazla altın, gümüş ve bronz ödül kazananlar arasında yer aldı.