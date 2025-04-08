İngiltere Premier Lig'den transfer itirafı: '12 ay boyunca izledik ama...'

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'ın Kulüp Direktörü Lee Dykes, Fenerbahçe forması giyen genç oyuncu Yusuf Akçiçek ile ilgilendiklerini açıkladı.

İngiltere Premier Lig'den transfer itirafı: '12 ay boyunca izledik ama...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 20:18

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla dikkat çeken isimlerden biri olan Yusuf Akçiçek için transfer itirafı geldi.

Brentford Kulüp Direktörü Lee Dykes, Sports Digitale'e yaptığı açıklamada, "Yusuf Akçiçek'i 12 ay boyunca izledik. Onu önce Brentford B takımına almak için harekete geçtik. Yusuf o zamanlar herkesin hedefinde değildi. Sonra Mourinho onu gerçekten sevdi ve takımda tutmak istedi" sözlerini sarf etti.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Performansıyla A Milli Takım'a da yükselen genç futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


Etiketler: #Yusuf Akçiçek #brentford #fenerbahçe

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