İBB’nin geçmiş döneminde Damat ve 27 milyon TL'lik kamu zararı!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 15:13

Güncelleme: 09.04.2025 - 15:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin bugünkü grup toplantısında CHP’li belediyeleri kastederek ‘Escobar düzeni kurmuşlar’ ifadelerini kullanması akıllara İBB'nin AKP dönemindeki yolsuzluklarını getirdi. O dönem basına yansıyan ancak yargı tarafından hiçbir işlem yapılmayan dosyalarda bu sefer adres Beykoz.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, 2019’da göreve geldikten sonra müfettişlere incelettirdiği dosyalardan biri de İBB’nin şirketlerinden KİPTAŞ’ın mülkiyetinde bulunan Beykoz’daki yaklaşık 555 bin metrekarelik orman arazisinin kiraya verilmesiyle ilgiliydi. “Özel Orman Alanı” statüsünde bulunan arazinin 267 bin 858 metrekarelik kısmı, KİPTAŞ tarafından, 1 Aralık 2018 tarihinde, Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’na 49 yıllığına kiraya verildi. İmamoğlu’nun 13 Temmuz 2021'de verdiği onay ile müfettişlerin, kiralama işlemini tüm yönleriyle inceleyip soruşturması istendi.

SÖZLEŞMEDE USULSÜZLÜK DİKKAT ÇEKTİ

Müfettişler, yaptıkları inceleme neticesinde 15 Ekim 2021 tarihinde hazırladıkları “Tevdi raporunu” tamamladı. Söz konusu raporda, orman arazisinin 267 bin 858 metrekarelik bölümünün 49 yıllığına Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’na kiraya verilmesinin KİPTAŞ Genel Kurul kararı ile olması gerekirken KİPTAŞ Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştiği ve bunun sözleşmeyi hükümsüz kılacağı belirtildi. Raporda ayrıcfa, KİPTAŞ ve Nun Vakfı arasında yapılan 1 Aralık 2018 tarihli “Gayrimenkulün Bir Bölümünün Bedeli Mukabilinde Kullandırılmasına Dair Sözleşme” ile söz konusu arazinin aylık 19 bin 120 TL gibi çok düşük bir bedelle, 49 yıllığına kiralanması işleminde görev alanlar hakkında 22 Ekim 2021 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

ZARARIN BOYUTU 26 MİLYON 910 BİN TL

KİPTAŞ’ın orman arazisine bitişik iki farklı parselde Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait hizmet binalarının bulunduğuna dikkat çekilen raporun sonuç bölümünde ise “KİPTAŞ’ın menfaatlerine aykırılık oluşturacak şekilde Berat Albayrak, Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu tarafından kurulan ve yönetim kurulunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak, Tamer Yılmaz, Fatih Nida Üye ve Gökçe Kalyoncu’nun yer aldığı Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile imzalanan sözleşme ile KİPTAŞ’a verilen zarar, 6 milyon 526 bin 269 TL’dir” saptamasında bulunuldu.

KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım’ın görevindeki son günlerinde yapılan sözleşme ile oluşan 6 milyon 526 bin 269 TL’lik zarar, 15 Ekim 2021 tarihli döviz kuru üzerinden günümüze çevrildiğinde ise zararın boyutu yaklaşık 26 milyon 910 bin TL’ye ulaştığı ortaya çıktı.

GENEL MÜDÜRLÜKTEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

Dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, sözleşme tarihinden sadece bir ay sonra ise AKP’den Ümraniye Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. AKP’den 2015 seçimlerinde milletvekili adayı gösterilen gazeteci Mahmut Övür, 20 Kasım 2018’de Sabah gazetesinde Ümraniye Belediye Başkanlığı için en güçlü ismin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize Güneysu’dan hemşerisi Celal Erdoğan olduğunu yazmıştı. Buna rağmen sürpriz bir şekilde Yıldırım aday gösterildi. Yıldırım, 2019 seçimlerinde yüzde 54.6 oy oranıyla Belediye Başkanı olurken 2024'teki yerel seçimlerde ise oyu 42.4’e düşmesine karşın ikinci kez Ümraniye Belediye Başkanı seçildi.