Stevie Uluslararası İş Ödülleri’ne Türk şirketler damga vurdu

Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:53

Güncelleme: 30.10.2024 - 17:53

Dünyanın önde gelen iş ödüllerinden Stevie® kapsamındaki 9 programdan biri olan Uluslararası İş Ödülleri® (IBA) bu yıl 21. kez düzenlendi. Küresel iş dünyasındaki olağanüstü performansları öne çıkaran ödüller için 11 Ekim’de gerçekleştirilen gala etkinliği, tüm dünyadan başarılı kişi ve kurumları İstanbul’da buluşturdu. 450’den fazla kişinin katıldığı etkinlikte, dünya genelinden 130 kuruluşa ödülleri takdim edildi.

“İş dünyasının olimpiyatları” olarak bilinen IBA kapsamında bu yıl, 62 ülke ve bölgeden 3.600’den fazla aday arasından seçilen 2024’ün en başarılı isimleri ödüllendirildi. Yönetim, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, pazarlama ve teknoloji gibi iş kategorilerinde Altın, Gümüş ve Bronz Stevie® Ödülleri’nin kazananları, 300’den fazla yöneticiden oluşan seçkin bir jüri tarafından belirlendi. Bu yılki tören Türkiye’de yapıldığı için, birçok başarılı Türk kuruluşu gala etkinliğine katılarak ödül alanlar arasında yer aldı.

Stevie Ödülleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Michael Gallagher, kazananları kutlayarak, “Küresel iş dünyasının yaratıcılığı, azmi ve yenilikçiliği her yıl bizi yeniden etkiliyor. Bu yılın kazananları, karmaşık ve rekabetçi bir dünyada liderlik etme isteğini temsil ederek başarının yeni standartlarını belirliyor” açıklamasını yaptı.

Halkbank’a 18 ödül

Stevie 21. Uluslararası İş Ödülleri®’ne Türk şirketler damga vurdu. Bankacılıkta yenilik, dijital dönüşüm ve müşteri hizmetlerindeki başarılarıyla dikkat çeken Halkbank, ödül töreninde de öne çıktı. 11 Altın, 5 Gümüş ve 2 Bronz olmak üzere 18 ödül alarak büyük bir başarıya imza atan Halkbank’ın bir projesi için yarışma jürisi, “Daha fazla kadının işgücüne katılmasını sağlayan ve eşit fırsatlar yaratan programıyla liderliğini ortaya koyuyor” şeklinde yorum yaptı.

Atos Türkiye IT & Consulting, Atos Customer Services ve AgeSA ise toplamda 10 Stevie® Ödülü kazandı. Yönetilen hizmetler, BPO, danışmanlık ve sistem entegrasyonu, büyük veri ve güvenlik alanlarında yenilikçi BT hizmetleri sunan bir sistem entegratörü ve hizmet sağlayıcısı olarak öne çıkan Atos Türkiye için jüri üyeleri, “Zorlu koşullarda olağanüstü uluslararası genişleme, sorunsuz yeniden yerleşim, etkileyici büyüme ve korunan hizmet kalitesi ile stratejik mükemmeliyet gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ödül alanlar arasında SOCAR Türkiye de var

İstanbul merkezli pladis, 7 Stevie Ödülü kazanarak büyük bir başarı elde etti. Geliştirdiği tüm uygulamalarda çalışanlarını ön planda tutan ve fabrikalarındaki beyaz ve mavi yaka eğitimlerine büyük önem veren pladis; eğitim teknolojisi çözümleri, insan kaynakları ve iş teknolojisi çözümleri kategorilerinde ödüller aldı.

18 milyar doları aşan yatırımlarıyla ülkenin en büyük entegre sanayilerinden biri ve en büyük yabancı yatırımcısı olarak öne çıkan SOCAR Türkiye; iş teknolojileri çözümleri, yılın şirketi – enerji, finans başarısı gibi kategorilerde toplam 5 Stevie Ödülü kazandı.

Birden fazla Stevie Ödülü kazanan isimler arasında Türkiye’den Belbim, Borusan, CarrefourSA ve Watsons Türkiye, Tayvan’dan Cathay Financial Holdings Co., Ltd. Taipei City, Taiwan, Cathay United Bank, New York’tan Condé Nast, İngiltere’den HCLSoftware, Filipinler’den Mang Inasal ve DDB Philippines, Kanada’dan Monlove ve Telus, Suudi Arabistan’dan Saudi Aramco şirketi SOfPD, İsviçre’den Sandoz AG ve Amerika’dan Vanderbilt University yer aldı.

2025 için başvurular şubatta açılacak

Yeni ürünler, yönetim, pazarlama, halkla ilişkiler gibi çeşitli alanlarda başarıları ödüllendiren IBA kapsamında bu yıl ödül kazananların tam listesine http://www.StevieAwards.com/IBA adresinden ulaşılabiliyor. Dünya genelindeki tüm sektörlere açık tek kapsamlı iş ödülü programı olarak öne çıkan Uluslararası İş Ödülleri®’ne, büyüklük fark etmeksizin tüm şirketler katılabiliyor. Başarılı iş performanslarını ödüllendirmek üzere her yıl 70’ten fazla ülkeden 12 binden fazla başvuru alan Stevie Ödülleri® kapsamındaki IBA’nın 22. edisyonu için başvuruların şubat ayında açılması bekleniyor.