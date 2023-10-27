Temelimizde Cumhuriyet var
Sağlam bir temelde, emin adımlarla geleceğe yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!
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