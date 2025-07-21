Titra Teknoloji Görsel Seyrüsefer Sistemi olan SEYYAH’ı geliştirdi

Görsel Seyrüsefer Sistemi olan SEYYAH, GPS (Küresel Konumlama Sistemi) sinyallerinin kısıtlandığı veya tamamen devre dışı bırakıldığı karıştırma (jamming) ve aldatma (spoofing) ortamlarında görev yapan hava araçlarına otopilotun yüksek doğrulukta ihtiyaç duyduğu verileri sağlayan bütünleşik bir navigasyon çözümü olarak geliştirildi. Bulut altı İHA sınıfı için özel olarak geliştirilmiş bir versiyon olan SEYYAH, daha yüksek irtifada görev yapan ve daha büyük hava araçlarına, yalnızca sensör seti değiştirilerek hızlı bir şekilde entegre edilebilecek. Geliştirilen algoritmalar ve yazılımlar, farklı platformlarda da herhangi bir değişiklik gerektirmeden çalışmaya devam edecek.

Tüm dünyada teknoloji firmalarının çalıştığı çok önemli teknolojilerden biri olan Görsel Seyrüsefer yeteneği, değişen savaş sahasının en önemli ve etkili güç çarpanlarından biri olacak. Tüm insansız hava araçlarının konumlama için kullandığı GPS dediğimiz Küresel Konumlama Sistemi verisi, günümüz savaş ortamlarında elektronik harp yöntemleri ile çok yüksek oranda karıştırmaya maruz kalıyor. Ayrıca bu konumlama uyduları her ne kadar kullanıma açık veri paylaşımı yapsada, bir noktada dışa bağımlılık açısından kritik bir durum oluşturabiliyor. Milli olarak GPS uydusu için çalışmaların başladığına dair haberler yılın başında duyurulmuştu, bu çalışmalar ve konumlar için farklı RF tabanlı çalışmaları devam ediyor. Ancak RF sinyallerin bulunduğu her ortamda sinyal karıştırma riski de kaçınılmaz hale geliyor. İşte tam bu noktada Titra Teknoloji’nin geliştirdiği SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi, bu zafiyetleri tamamen ortadan kaldıran yerli ve milli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Görsel Seyrüsefer sistemi hakkında konuşan Titra Teknoloji Kurucu Ortağı ve Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Selman Dönmez şunları anlattı: “Sistem hava aracının üzerine yerleştiriliyor ve içerisindeki optik sistemler ile kalkış anından itibaren hava aracının ihtiyaç duyacağı GPS kaynaklı tüm verileri ve hava aracının kontrolüne ilave destek sağlayacak veriyi görüntü işleme yöntemleri ile üretiyor. Bu çok kritik bir teknoloji. Hava araçları tıpkı kuşlar gibi artık görerek uçuyor denilebilir aslında. Kendi platformlarımızın tamamına entegrasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Bazı sistemlerimiz için bu entegrasyonlar tamamlandı. Bazıları ise halen devam ediyor ve bugüne kadar yaptığımız testlerde çok başarılı bir sistem olduğunu gördük. Bunun yanında bu sistem kompakt yapısı ile tüm insansız hava araçlarına entegre edilebilir. Böylece ülkemizde ne kadar İHA sistemi üreten varsa dışa bağımlı GPS sistemine bağımlı kalmadan da sağlıklı uçuş gerçekleştirebilir.”

Titra Teknoloji mühendislerince geliştirilen sistem, sürü İHA (insansız hava aracı) konseptiyle uyumlu mimarisi sayesinde platformların senkronize görevler gerçekleştirmesini destekliyor. Bu sayede operasyonel sahalarda görev bütünlüğü artıyor, aynı anda birden fazla platformun etkili biçimde kullanılması mümkün hâle gelebiliyor.

Titra’nın geliştirdiği SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi’nin temel özellikleri arasında yüksek otonom, GPS bağımsızlık ve erişilebilirlik yer alıyor. Karmaşık görev ortamlarında dayanıklılık ve kesintisiz performans vadeden SEYYAH’ın güvenli, ve bağımsız olması ile birlikte ülkemizin otonom hava araçları alanındaki yetkinliğini ve ihracat potansiyelini artırması hedefleniyor.

Küresel Konumlama Uydu Sistemi (GPS); ABD'nin GPS’i, Rusya'nın GLONASS’ı, Çin'in BeiDou’su ve Avrupa'nın Galileo sisteminden oluşuyor. Bu sistem, yer istasyonları ve uydu takımyıldızlarını kapsayan altyapısıyla hava araçlarına ve hava trafik yönetimi operasyonlarına destek sağlayan konum, seyrüsefer ve zamanlama (PNT) bilgilerini sunuyor.

Bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Titra Teknoloji tarafından başarıyla geliştirilen SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi, hem Türkiye’de hem bölgede savunma teknolojileri tarihinde önemli bir kilometre taşı olarak yerini almaya hazırlanıyor.