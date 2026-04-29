Trabzon’da Mehmet Ali Tuna İlkokulu açıldı! Tunalar Topluluğu sanatla eğitime katkısını sürdürdü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Tunalar Topluluğu tarafından yaptırılarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Mehmet Ali Tuna İlkokulu, 28 Nisan 2026 Salı günü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yoğun ilgi gören açılış töreni Trabzon Valisi Sayın Tahir Şahin’in teşrifleriyle, kıymetli bağışçı Sayın Erol Tuna ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Topluluğun Milli Eğitime bağışladığı 4. ve en büyük okul olan Mehmet Ali Tuna İlkokulu, modern eğitim altyapısı, 5.050 metrekare kapalı alanı, çağdaş sınıf ortamları ve akıllı bina yönetimi gibi özellikleriyle dikkat çeken okul, Trabzon’un eğitim hayatına kalıcı bir katkı sunuyor. Açılışta konuşan Erol Tuna, eğitimin bir ülkenin geleceğini inşa eden en güçlü temel olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Merhum babam Mehmet Ali Tuna’nın adını taşıyan bu okul, sadece bir bina değil; aynı zamanda bir değerler mirasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “En mühim ve feyizli vazifelerimiz, maarif işleridir” diyerek eğitimin bir milletin en temel görevi olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Onun bu vizyonu, bugün burada açılışını yaptığımız okulun ruhunu da şekillendirmektedir. Çünkü biz biliyoruz ki, aydınlık nesillerin varlığı Türkiye’nin geleceğini inşa edecektir. Bugün ne yapıyorsak, o gün atılan sağlam temeller sayesindedir. Çocuklarımızın çağdaş bir ortamda yetişmesi, ülkemizin yarınlarına güvenle bakabilmesi için en büyük dileğimizdir”

Konuşmasında Trabzon’un yetiştirdiği değerli devlet adamları, sanatçı, bilim insanı ve sporculara da vurgu yapan Erol Tuna, şehrin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültürel ve entelektüel birikimiyle de güçlü bir kimliğe sahip olduğunu belirtti.

Erol Tuna, ilaveten okulun yapım sürecinde birçok haksız eleştiriye maruz kaldıklarını ama projeyi 3 yıl gibi bir sürede başarılı bir şekilde bitirdiklerini belirtirken, tüm iş insanlarının benzer süreçlerde karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, gereksiz eleştirilerin hayır işlerine ve sosyal yatırımlara ilgiyi olumsuz etkilediğini vurguladı.

Tunalar Topluluğu ve Erol Tuna Vakfı, yalnızca eğitim yatırımlarıyla değil, aynı zamanda kültür ve sanat projeleriyle de çocukların gelişimine destek veriyor. Bu kapsamda her yıl düzenlenen Resim Yarışması bu yıl 14. kez gerçekleştirildi. 100’den fazla eserin katıldığı yarışmada Millî Eğitim Bakanlığı jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Mansiyon ödülünü Ticaret İlkokulu öğrencisi Ahmet Agah Karakaş, üçüncülük ödülünü Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk İlkokulu öğrencisi Alyadua Durmuş, ikincilik ödülünü Yeşiltepe İlkokulu öğrencisi Suden Şen, birincilik ödülünü ise Araklı Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Muhammed Asaf Peker kazandı. Eserler açılış ile birlikte Mehmet Ali Tuna İlkokulu’nda sergilenmeye başladı.

Erol Tuna Vakfı yetkilileri, sanatla büyüyen bir neslin geleceği aydınlatacağına inandıklarını belirterek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri, öğretmenleri ve aileleri kutladı.