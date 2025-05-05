Trafikte Haklarım Derneği’nden Beyaz Kelebekler ile anlamlı çağrı: “Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun”

Yayınlanma: 05.05.2025 - 14:29

Güncelleme: 05.05.2025 - 14:29

2015'ten bu yana Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında 60 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 3 milyon kişinin ise yaralandığı açıklandı. Kazaların %89'u ise sürücü kusurundan kaynaklanıyor. Ölümlü trafik kazalarındaki sürücü kusurları arasında, aşırı hızdan sonra şerit izleme-değiştirme hataları, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, dönüş hataları ve kırmızı ışık ihlalleri de en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Sürücü kusurlarının yol açtığı bu acı sonuçlara dikkat çekmek amacıyla, Trafikte Haklarım Derneği tarafından Karayolu Trafik Haftası kapsamında başlatılan “Son Yolculuk” kampanyasında, dönemin sevilen müzik grubu Beyaz Kelebekler yıllar sonra yeniden bir araya geldi. 19 Ocak 1970'te, Adapazarı’na konsere giderken, grubun içinde bulunduğu araç bir kamyonetle çarpışarak şarampole yuvarlandı. Bu korkunç kazada, grup üyelerinden Behzat Kutlubağ (26) ile Rıfat (25) ve Altan (27) Eke kardeşler hayatını kaybetti. Ülkü Üst ve Bülent Ortaç ise yaralı olarak kurtuldu. Beyaz Kelebekler, kampanya kapsamında hazırlanan dört spotta hem yaşamını yitiren arkadaşlarını andı hem de tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

Beyaz Kelebekler yıllar sonra "Son Yolculuk” projesinde bir arada

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, “Beyaz Kelebekler’in geçirdiği kaza, Türkiye’nin toplumsal hafızasında derin ve acı bir iz bıraktı. Ne yazık ki ben de, onlar gibi kural ihlali yapan sürücüler yüzünden büyük acılar yaşadım. Bir kazada kuzenimi kaybettim, başka bir kazada ise kız kardeşim ve yeğenim ölümden döndü, yaralandı. Bu nedenle, bizim yaşadığımız acıları başka hiç kimse yaşamasın diye, “Son Yolculuk’” projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle, sürücülere trafik kurallarının hayati önemini bir kez daha hatırlatmak istedik” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Beyaz Kelebekler, yıllar sonra bu anlamlı projemiz için yeniden bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Blok D Prodüksiyon’dan Mesut Tuncar projemizi destekledi. Grubun en sevilen parçalarından Sen Gidince’yi anneannesi ve dedesini bir trafik kazasında kaybeden Murat Evgin yeniden aranje etti. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Daha güvenli bir trafik için herkesi kurallara uymaya ve kampanyamızın videolarını #SonYolculuk etiketiyle paylaşarak destek olmaya davet ediyorum.”