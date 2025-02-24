Türk Girişim EtraPay, Ava Labs Tarafından Satın Alındı!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 18:14

Güncelleme: 24.02.2025 - 18:14

24 Şubat 2025 / ZK Proof'lar (Sıfır Bilgi Kanıtları) ve homomorfik şifreleme teknolojilerini kullanarak blockchain ödemelerinde en kritik sorunlardan biri olan mahremiyet ve denetlenebilirlik dengesine özgün bir çözüm sunan EtraPay, ABD merkezli Ava Labs tarafından satın alındı. Bu satın alım, Türkiye’de blockchain alanında gerçekleşen ilk exit olarak kayıtlara geçti. EtraPay’in Encrypted ERC (eERC) standardı ile blockchain ekosistemine kazandırdığı yenilikçi teknolojiyle, gizlilik odaklı ve aynı zamanda regülasyonlarla uyumlu bir finansal altyapının oluşturulmasına öncülük ediyor.

Medipol Üniversitesi çatısı altından çıkan EtraPay’in, akademik dünyada, girişimciliğin ve ileri düzey teknoloji üretiminin teşvik edilmesi gerektiğine somut bir örnek olduğunu söyleyen EtraPay’in Kurucusu ve CEO’su Nurullah Mahmut Dündar, satın alma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1,5 yıl önce Medipol Üniversitesi’nden öğrencilerim ve aynı zamanda ortaklarım Furkan Boyraz, Berat Öztürk ve Emre Kaan Satış ile birlikte başladığımız bu yolculukta büyük bir aşama kaydettik. Blockchain ödemelerinde gizlilik ve denetlenebilirlik konularına getirdiğimiz çözümler, Ava Labs tarafından fark edildi ve bu önemli exit gerçekleşti. Türkiye'den dünyaya açılan bir teknoloji başarı hikayesi yazma hedefimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Blockchain ekosistemine güçlü altyapı ve inovatif teknolojiler sunan Ava Labs, EtraPay'in eERC standardını ekosistemine entegre ederek blockchain tabanlı ödemeler alanında dönüşüm yaratmayı hedefliyor. AvaCloud'un sunduğu altyapı sayesinde, hassas verileri koruyarak tam denetlenebilirlik sunan blockchain sistemleri geliştirilebilecek. Bu yeni teknoloji, finans, DeFi, tokenizasyon ve tedarik zinciri gibi çeşitli alanlarda yeni kullanım senaryoları oluşturacak.