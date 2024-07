Türk mühendisler, yapay zeka destekli IT alarm ve nöbet yönetimi platformu geliştirdi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:50

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:50

Dijital servislerin kullanımı arttıkça, platformları ayakta tutan sistemlerin kesintisiz çalışması da kritik hale geldi. Dijital ürün ve hizmetlerin sürekliliğini sağlayan ve platform mimarisini ayakta tutan DevOps ekiplerinin de iş yükü ve sorumluluk alanı buna bağlı olarak arttı. DevOps'un Durumu 2024 başlıklı rapora göre bu alanda çalışan mühendislerin en önemli önceliği, üretkenliği artırmak oldu. Türk girişimciler; akışları hızlandırmak, vardiyalı çalışan DevOps ekiplerinin üretkenliğini iyileştirmek ve teknoloji ekiplerinin problem yönetimi süreçlerini kusursuzlaştırmak amacıyla IT on-call (nöbet) ve olay yönetiminde yeni bir dönem başlatan yapay zeka destekli Parny platformunu tanıttı.

Sosyal özellikleri IT olay yönetimi sürecine taşıyor

Modern yazılım mühendislerinin çok sayıda sorumluluğundan birinin sistemlerde meydana gelen olaylarla doğru zamanda ilgilenmek olduğunu belirten Parny Kurucu Ortağı Berkay Özuygur, “IT nöbet ve olay yönetimi, sektör profesyonellerinin bildiği, IT sistemlerinin işlerliği açısından kritik rol oynayan bir yönetim süreci. Yenilikçi bir hizmet olarak yazılım (SaaS) girişimi olan Parny, bu kritik süreci sosyal özelliklerle ve yapay zeka destekli analizle iyileştirmeye yarıyor. Şirketlerin kullandığı IT izleme (IT monitoring) hizmetleriyle kolayca entegre olan Parny, ekiplerin nöbet, alarm ve olay süreçlerini tek bir noktadan yönetebilmesine olanak tanıyarak IT olay yönetimi süreçlerini kolaylaştırıyor. Tüm bunlar, IT ekiplerinin en önemli stratejik öncelik olarak gördüğü üretkenliğe doğrudan katkıda bulunuyor” dedi.

Yapay zeka desteği de sunuyor

Geliştirdikleri platformun interaktif bir nöbrt yönetimi ve uyarı sistemi olduğunu söyleyen Berkay Özuygur, “IT ekipleri, izleme sistemlerine takılan olay ve uyarıları sosyal medya platformlarından alışık oldukları zaman çizelgesiyle takip edebiliyor. Akıllı nöbet çizelgesi, her olay ve uyarının doğru kişiye ulaşması için en uygun vardiya programını oluşturuyor. Bu sayede ekiplerin iş yükü adil bir biçimde dağıtılarak 7/24 bir iş olan DevOps alanında çalışan profesyonellerin iş-yaşam dengesinin kurulmasına katkıda bulunuluyor. Sistemi paylaşan IT uzmanları olaylara ve çözüm sürecine dair yorumda bulunabiliyor, ilgili gönderilere ifade bırakabiliyor, ilgili kişileri etiketleyebiliyor. Rol bazlı yetkilendirmeyle güvenlik riskleri de bertaraf edilirken DevOps özelinde bir metrik seti olan DORA ile ekiplerin performansını iyileştirebilecek içgörülere de ulaşılabiliyor. Öte yandan organizasyonlar, sistemlerinde yaşanan olay ve uyarıları ayrıntılı analitiklerle takip edebiliyor. Parny’ye entegre bir biçimde gelen Parny AI, DevOps Mühendisi, Kıdemli Geliştirici ve Veri Tabanı Yöneticisi gibi üç personayla eğitilmiş yapay zeka aracılığıyla DevOps ekiplerini sorunu nasıl çözebilecekleri konusunda da yönlendirebiliyor” diye konuştu.

KWORKS’24’e seçildi, ProductHunt’ta liderliğe yükseldi

KWORKS - Koç Üniversite Girişimcilik Araştırma Merkezi'nin 2024 hızlandırma programında yer alan girişimlerden Parny, kullanıcı başına üç farklı paket seçeneğiyle ve servis modeliyle sunuluyor. Parny’nin Türkiye, Dubai, Katar, ABD, Birleşik Krallık ve Mısır gibi farklı ülkelerden DevOps ve IT ekiplerinin hayatını kolaylaştırdığını söyleyen Parny Kurucu Ortağı Berkay Özuygur, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “IT çalışanlarına yönelik yapay zeka destekli SaaS ürünümüz Parny, kısa sürede 30 kurumsal müşteri tarafından benimsendi ve 300’den fazla profesyonel tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. Ayrıca dünyanın dört bir yanından ürün geliştiricilerin yer aldığı ProductHunt platformunda da başarıya ulaşarak günün ürünü seçildi. KWORKS'24 programıyla Parny'nin ticarileşme sürecini hızlandırıp daha çok ekibin hayatını kolaylaştırmaya odaklanıyoruz.”