Türk yöneticiler, Paris Sorbonne Üniversitesi'nin programıyla güçleniyor

Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:35

Güncelleme: 27.01.2025 - 15:35

2025'te iş dünyası, teknolojiyle uyumlanmaya devam ederken insan faktörü, şirketlerin hâlâ en değerli varlığı olmayı sürdürüyor. Yöneticiler bu süreçte, çalışanlarını merkeze alan bir liderlik anlayışını benimsemek için motive edici ve inovatif fikirleri destekleyen bir kimlik inşa ediyor. Harvard Business Publising tarafından yayımlanan araştırma da kuruluşların %70'inin liderlerin daha geniş bir davranış yelpazesinde ustalaşma ihtiyacının farkında olduğunu ve bu kapsamdaki eğitim programlarının öneminin arttığını gösteriyor.

İş dünyasına fark yaratan bireyler kazandırmak ve profesyonellerin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyen Business Management Institute (BMI) Business School ise Paris Sorbonne Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye’de ilk defa 2022’de başlattıkları International Executive MBA Programı’nın yeni dönem kayıtlarının başladığını duyurdu. Kuruluşun ilk mezunlarını geçtiğimiz mayıs ayında verdiği yüksek lisans eğitiminin dördüncü döneminin ilk ders zili de 2025’in ekim ayında çalacak. Global akademik standartlarda hazırlanmış olan eğitim programıyla birlikte lider yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

“Yöneticilerin liderlik yeteneklerini destekliyoruz”

BMI Business School İstanbul Genel Müdürü Hasan Altunkaya, konuya dair, “Günümüz yöneticilerin liderlik yeteneklerini desteklediğimiz yüksek lisans programımızın yeni dönem kayıtlarının başlamasıyla, iş dünyasının gelişimine bir kez daha katkıda bulunuyoruz. Eğitim programımızda katılımcılarımıza işletme ve yönetim bilimi alanındaki en son bilgi, teknik ve metodolojileri aktarırken; stratejik düşünme, planlama ve yönetim konusundaki yetkinliklerini geliştiriyoruz. Geleceği planlama, inovatif düşünme ve girişimcilik sezgilerini güçlendiriyoruz. Katılımcılara iş dünyasındaki güncel trendler ve gelişmeler hakkında perspektif kazandırdığımız programımızın tüm detaylarına internet sitemizden ulaşılabilir” dedi.

Programda başarılı olanlar, Sorbonne Üniversitesi'nin resmi yüksek lisans mezunu oluyor

BMI Business School’un Avrupa’dan ve Türkiye’den alanında uzman dünyaca ünlü akademisyenlerden oluşan eğitmen kadrosuyla yürüttüğü program, toplam 18 ay sürüyor. 14 eğitim modülünün yer aldığı programın 2 modülü Paris'te, 1 modülü Prag'ta ve 11 modülü ise İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Başvuruları kabul edilerek programa seçilen 30 katılımcı, son 4 aylık süreyi danışmanları eşliğinde tez çalışmasının hazırlanmasına ayırıyor ve akademik bir jüri önünde tez çalışmasını sunarak yüksek lisans programını tamamlayabiliyor. Böylelikle global çapta geçerli bir işletme yüksek lisans programını tamamlama fırsatı yakalıyor.

Akademik ve pratik bilginin dengeli oranda sunulduğu, sektörden başarılı uygulamalara odaklanılan Executive MBA Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nin resmi yüksek lisans mezunu oluyor. Programa başvuranlar arasında üniversite lisans derecesi mezuniyetine, başarılı akademik geçmişe sahip olanlar önceliklendiriliyor. Bunun yanı sıra en az 10 yıl profesyonel iş deneyimine sahip olan ve en az 2 yıl yöneticilik deneyimi olanlar tercih ediliyor.