TÜRKİYE’NİN 2025 DİJİTAL İTİBAR LİDERLERİ BELLİ OLDU: ZİRVEDE TEKNOLOJİ VE HAVACILIK VAR

18.45 İletişim Ajansı ve INBUSINESS iş birliğiyle hazırlanan çalışma; 50 farklı sektörde faaliyet gösteren 591 markayı, yıl boyunca üretilen 43 milyon 335 bin 136 dijital veriyi analiz ederek değerlendirdi.

Apple Zirveye Yerleşti, THY ve Netflix Takibini Sürdürdü

2025 yılı rapor sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl 17. sırada yer alan Apple, bu yıl 84,12 skorla dijital itibar listesinin zirvesine yerleşti. Apple’ı, liderlik bandındaki yerini koruyan Türk Hava Yolları (82,48) ve istikrarlı performansıyla Netflix (80,35) takip etti. Listenin ilk 10’unda sırasıyla; Apple, THY, Netflix, Ülker, Türk Telekom, Tüpraş, Turkcell, Trendyol, TOGG ve BİM yer aldı.

Görünürlük Değil, “Güven Üretmek” Öne Çıktı

Raporda, markaların dijital mecralarda ne kadar konuşulduğundan ziyade hangi bağlamda ve nasıl konuşulduğu mercek altına alındı. 18.45 İletişim Ajansı Genel Müdürü Rasim Gürgen, raporla ilgili değerlendirmesinde; “Dijital dünya artık sadece bir görünürlük alanı değil itibarın her gün yeniden sınandığı stratejik bir güvenlik alanına dönüştü. Yapay zekâ çağında asıl öne çıkan markalar, en çok konuşulanlar değil güven üretmeyi başaranlar oldu” ifadelerini kullandı.

Sektörel Liderliklerde Yeni Dönem

Raporun sektörel analizlerine göre:

• Otomotiv sektörü dijital mecralarda en fazla konuşulan kategori olurken, TOGG bu alandaki liderliğini 88,24 skorla pekiştirdi.

• Elektronik Perakende, itibar skorlarında zirvede yer alan sektör oldu.

• Sigorta sektörü pozitif içerik oranıyla dikkat çekerken, Türkiye Sigorta kendi kategorisinde öne çıktı.

• Holding kategorisinde Koç Holding, Akaryakıtta Petrol Ofisi, Zincir Marketlerde ise BİM liderliğini sürdürdü.

Yapay Zekâ ve Video İçeriklerin Gücü

2025 yılı verileri, dijital itibar yönetiminde yapay zekânın (YZ) çift taraflı etkisini ortaya koydu. YZ, veri analitiği ve müşteri deneyiminde büyük fırsatlar sunarken; deepfake ve manipülatif içeriklerin artışı markalar için kriz risklerini de beraberinde getirdi. Ayrıca, video içerik tüketiminin artmasıyla birlikte, tüketici deneyimini yansıtan videoların marka itibarı üzerinde “kriz hızlandırıcı” veya “güven artırıcı” etkisi bu yılın en belirgin kırılım noktalarından biri oldu.

Rapor Hakkında: 2022 yılından beri her yıl yayınlanan ve Türkiye’nin en kapsamlı yıllık dijital itibar araştırması olan Dijital İtibar Raporu (DİR-100); toplam içerik hacmi, sosyal medya ve web görünürlüğü, tekil kullanıcı yoğunluğu, içerik tonu (pozitif/negatif/nötr) ve erişim etkisi gibi 9 temel kriteri baz alan veri odaklı bir metodolojiyle hazırlanmaktadır. 2025 raporu, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki yaklaşık 38 milyon sosyal medya paylaşımı ve 5,3 milyon web içeriğini kapsamaktadır.

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://rapor.1845.com.tr/dir100-2025/