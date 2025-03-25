Türkiye’de Tek: Akıllı Kartvizit & Entegre Ağ Yönetim Platformu

Yayınlanma: 25.03.2025 - 12:17

Güncelleme: 25.03.2025 - 12:17

Her sektörde rekabet günden güne artarken, profesyonel iş bağlantılarının kurumsal başarıdaki önemi de arttı. Öte yandan sürdürülebilirlik kaygıları ve gelişen teknolojiyle geleneksel kağıt kartvizitlerin yerini platform entegrasyonu sunan ve bilgi paylaşımını kolaylaştıran akıllı kartvizitler almaya başladı. Şirketlere özel modülleri ve çevre dostu akıllı kartvizit platformuyla bu odakta faaliyet gösteren yerli girişim Cool Card, 2024 sonu itibarıyla 300’den fazla şirkette 25 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Şirket şimdi de MENA pazarına açılmayı planlıyor.

“İş ağınız, servetinizdir”

Yola "İş ağınız, servetinizdir" mottosuyla çıktıklarını belirten Cool Card Kurucusu Elif Ererdi, “Cool Card, kurumsal yönetim modülleriyle rakiplerinden ayrışıyor. Cool Card'ın sürdürülebilirliğe ve teknolojik dönüşüme katkıda bulunan dijital kartvizit çözümleri, akıllı ağ yönetimi platformuyla yeni bir boyut kazanıyor. Her profesyonel, Cool Card'ın akıllı ağ yönetimi platformunu kullanarak bağlantılarını kolaylıkla yönetebiliyor. Sahip oldukları bağlantıları müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), insan kaynakları ve diğer pazarlama sistemlerine entegre edebiliyor. Microsoft Outlook, Zapier, Hubspot gibi profesyonel araçlarla da entegrasyon olanağı sunan Cool Card akıllı ağ yönetimi platformu, satış, pazarlama ve operasyon süreçlerini kolaylaştırırken, akıllı kartvizitlerle sürdürülebilir bir iş kültürü yaratıyor” ifadelerini kullandı.

2022’de kurulan Cool Card’ın entegrasyon modeliyle 7 binden fazla şirketin sistemine entegre olduklarını belirten Elif Ererdi, “Cool Card, Türk Hava Yolları, IC Holding, Hayat Holding, Çelebi Havacılık gibi küresel markalar tarafından kullanılıyor. Bu sayede dört kıtada, 300’den fazla şirket ve 25 bini aşkın kullanıcıya dokunan Cool Card olarak, 2024’te 57’den fazla ülkeye satış gerçekleştirdik” dedi.

KWORKS’24 Demo Day’de katılımcılarla buluştu

İTÜ Teknokent ve BTM gibi Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve girişimcilik merkezleri tarafından desteklenen Cool Card ayrıca, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS’ün 2024 döneminde yürüttüğü hızlandırma programına seçilen 13 girişimden biri olarak konumlandı. Teknoloji girişimleri için özel olarak hazırlanan ve her yıl 500'ü aşkın başvuru alan hızlandırma programına seçilen sayılı girişimden biri olan Cool Card, kasımda düzenlenen KWORKS'24 Demo Day'de katılımcılarla buluştu.

İş dünyasında etkili iletişimin güçlü ağlar kurmakla mümkün olduğunu vurgulayan Elif Ererdi, “Geleneksel kartvizitler iş ağı oluşturmada yetersiz kalıyor. Ayrıca CRM gibi dijital sisteme entegre olmadıkları için, örneğin bir fuarda verilen bir kartvizitin satışa dönüşme oranı da bir hayli düşük. Cool Card olarak çözmek için yola çıktığımız problemi ve bu probleme sunduğumuz, entegrasyon odaklı akıllı iş ağı platformumuzu ve akıllı kartvizitimizi KWORKS'24 Demo Day'de seçkin bir girişimcilik topluluğuyla paylaşma fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

MENA pazarına açılıyor

Sektördeki rakiplerinin Avrupa ve ABD pazarlarına odaklandığını, Cool Card’ın ise MENA’da güçlü bir potansiyel gördüğünü vurgulayan Cool Card Kurucusu Elif Ererdi, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Yakında yayınlayacağımız mobil uygulama, kullanıcıların kartvizit ve networking bilgilerini anında senkronize etmelerini sağlayarak bağlantı yönetimini daha da kolaylaştıracak. Profesyoneller, tüm iletişim bilgilerini tek noktadan yöneterek iş dünyasında rekabet avantajı elde edecek. MENA pazarına açılma hedefimiz doğrultusunda küresel ölçekte çeşitli sektörlerde işbirlikleri geliştirmeyi planlıyor, şirketlerin network yönetiminde daha verimli ve sistematik çözümler sunmayı hedefliyoruz.”